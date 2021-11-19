В Павлодарской области ликвидирована ОПГ по распространению синтетических наркотиков

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ПАВЛОДАР. 18 НОЯБРЯ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам по Павлодарской области вынесен приговор в отношении членов организованной преступной группы, наладивших сбыт в ряде городов Казахстана сильнодействующих синтетических наркотиков с использованием мессенджера "Телеграмм" и нескольких автоматизированных интернет-ботов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Члены ОПГ приговорены к длительным срокам лишения свободы. Лидер и организатор осужден на 18 лет лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса: за создание организованной преступной группы и незаконный сбыт наркотиков, совершенный в группе", - сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

По данным ведомства, два члена ОПГ приговорены судом к 16 годам лишения свободы. Один из преступников осужден к девяти годам лишения свободы. Здесь судом были учтены его раскаяние и оказание активного содействия при раскрытии и расследовании преступлений.

Наказание они будут отбывать в учреждениях максимальной безопасности.

Как рассказали в пресс-службе, преступную деятельность организатор группы начал в Петропавловске. Позже в Павлодаре он создал интернет-магазин и стал собирать команду через объявления в интернете.

Сформировал устойчивую преступную группу, занимавшуюся перевозкой и сбытом наркотиков. Каждый выполнял свои задачи: перевозка крупных партий наркотиков; расфасовка и закладка "синтетики"; администрирование интернет-магазина и реклама запрещенных веществ. Организатор взял на себя функции координации работы "персонала", выбора безопасных маршрутов для перевозки наркотиков и районов их закладки. За время работы магазина практически все члены ОПГ пристрастились к наркотикам", - рассказали в департаменте.

Деятельность ОПГ была пресечена в начале текущего года, когда на вокзале Семея был задержан перевозчик наркотиков, у которого изъято 350 граммов "Альфа PVP". Он дал признательные показания и рассказал, что после закладки наркотиков в Семее с этой же целью должен был ехать в Павлодар и Экибастуз.

В ходе разработки преступных связей задержанного оперативники вышли на остальных членов наркогруппы.

Всего изъято около 600 граммов синтетических наркотиков, расфасованных по разовым дозам, а также мобильные телефоны, ноутбуки. В них обнаружена вся история создания организованной преступной группы и подбора персонала, досье на каждого сотрудника, анализ работоспособности каждого из них, электронные кошельки и суммы денежных переводов. А главное, была остановлена автоматизированная продажа закладок посредством чат-ботов. Ликвидировано 47 закладок в Семее и Павлодаре", - заключили полицейские.



