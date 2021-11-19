Система Orphus

В Павлодарской области ликвидирована ОПГ по распространению синтетических наркотиков

18.11.2021, 12:32 57295
В Павлодарской области ликвидирована ОПГ по распространению синтетических наркотиков
Фото: pexels.com
ПАВЛОДАР. 18 НОЯБРЯ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам по Павлодарской области вынесен приговор в отношении членов организованной преступной группы, наладивших сбыт в ряде городов Казахстана сильнодействующих синтетических наркотиков с использованием мессенджера "Телеграмм" и нескольких автоматизированных интернет-ботов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Члены ОПГ приговорены к длительным срокам лишения свободы. Лидер и организатор осужден на 18 лет лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса: за создание организованной преступной группы и незаконный сбыт наркотиков, совершенный в группе", - сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

 
По данным ведомства, два члена ОПГ приговорены судом к 16 годам лишения свободы. Один из преступников осужден к девяти годам лишения свободы. Здесь судом были учтены его раскаяние и оказание активного содействия при раскрытии и расследовании преступлений.
 
Наказание они будут отбывать в учреждениях максимальной безопасности.
 
Как рассказали в пресс-службе, преступную деятельность организатор группы начал в Петропавловске. Позже в Павлодаре он создал интернет-магазин и стал собирать команду через объявления в интернете.
 

Сформировал устойчивую преступную группу, занимавшуюся перевозкой и сбытом наркотиков. Каждый выполнял свои задачи: перевозка крупных партий наркотиков; расфасовка и закладка "синтетики"; администрирование интернет-магазина и реклама запрещенных веществ. Организатор взял на себя функции координации работы "персонала", выбора безопасных маршрутов для перевозки наркотиков и районов их закладки. За время работы магазина практически все члены ОПГ пристрастились к наркотикам", - рассказали в департаменте.

 
Деятельность ОПГ была пресечена в начале текущего года, когда на вокзале Семея был задержан перевозчик наркотиков, у которого изъято 350 граммов "Альфа PVP". Он дал признательные показания и рассказал, что после закладки наркотиков в Семее с этой же целью должен был ехать в Павлодар и Экибастуз. 
 
В ходе разработки преступных связей задержанного оперативники вышли на остальных членов наркогруппы. 
 

Всего изъято около 600 граммов синтетических наркотиков, расфасованных по разовым дозам, а также мобильные телефоны, ноутбуки. В них обнаружена вся история создания организованной преступной группы и подбора персонала, досье на каждого сотрудника, анализ работоспособности каждого из них, электронные кошельки и суммы денежных переводов. А главное, была остановлена автоматизированная продажа закладок посредством чат-ботов. Ликвидировано 47 закладок в Семее и Павлодаре", - заключили полицейские.


 

Комментарии

новости по теме

В Акмолинской области мошенники подделали чеки на 3 млн тенге

18.11.2021, 20:53 26245
В Акмолинской области мошенники подделали чеки на 3 млн тенге
Фото: Polisia.kz
КОКШЕТАУ. 18 НОЯБРЯ - 16 ноября в дежурную часть УП Кокшетау поступило заявление от предпринимательницы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Женщина сообщила, что в период с 12 августа по 15 ноября неизвестные лица путем обмана завладели продуктами из торговой точки на сумму более 3 миллионов тенге, сообщает Polisia.kz.
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены двое подозреваемых 24 и 30 лет, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Мужчины на протяжении длительного времени предоставляли фальшивые чеки об оплате. По данному факту начато досудебное производство по статье 190 УК (Мошенничество).
 

Суд рассмотрел апелляционную жалобу Биртанова

18.11.2021, 20:51 28108
Суд рассмотрел апелляционную жалобу Биртанова
Фото: yvision.kz
НУР-СУЛТАН. 18 НОЯБРЯ - Следственный суд Нур-Султана рассмотрел апелляционную жалобу защиты бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова на решение о продлении его домашнего ареста, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Адвокаты экс-министра заявили отвод судье судебной коллегии Элеоноре Онгарсыновой. Судья Алмас Тажимбетов отклонил отвод.
 
Апелляционную жалобу рассматривала судья Элеонора Онгарсынова. Прокурор Толеген Жараспаев попросил оставить постановление о продлении домашнего ареста без изменений.
 

Постановление от 12 ноября оставить без изменений, частные жалобы адвокатов оставить без удовлетворения", - сказала судья.

 
Напомним, 12 ноября Следственный суд Нур-Султана продлил домашний арест экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову.
 
Экс-министра здравоохранения и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге. 
 
Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей. 
 

Интернет-мошенники украли 10 млн тенге со счета у жителя Петропавловска

18.11.2021, 14:05 68905
Интернет-мошенники украли 10 млн тенге со счета у жителя Петропавловска
Фото: из открытых источников
ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 НОЯБРЯ - Интернет-мошенничество на 10 миллионов тенге расследуют полицейские Петропавловска, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает пресс-служба департамента СКО, в управление городской полиции обратился житель Петропавловска с заявлением о мошенничестве. 
 

Ему позвонили якобы из службы безопасности банка и сообщили, будто кто-то оформил на его имя крупный кредит. Со слов звонившего, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления, следовало "выбрать кредитный лимит". Доверившись человеку на том конце провода, потерпевший оформил кредиты на 10 миллионов тенге в разных банках. Полученные средства по инструкции злоумышленника он перевел на предложенный "резервный счёт", откуда деньги тотчас исчезли. Потерпевший сообщил, что слышал об уловках преступников, но не думал, что такое может произойти с ним", - рассказал подполковник полиции Руслан Сыздыков. 

 
По словам Сыздыкова, мошенник убедил потерпевшего, будто неизвестные лица следят за каждым его шагом, прослушивают телефон, готовы в любую минуту оформить на него новый кредит. Звонил по мессенджеру WhatsApp, уверяя, что это единственный безопасный канал связи. 
 

Приемы психологического давления разнятся от случая к случаю, общее у них одно: преступники торопят своих жертв, уверяют, что решение необходимо принять незамедлительно, не дают времени на размышление", - подчеркнул глава отдела полиции.

 
Полицейские просят людей быть бдительными и помнить: настоящие работники службы безопасности банков не могут делать подобных звонков, требовать выполнения тех или иных финансовые операций. 
 

Если на ваш телефон позвонили "из СБ банка", смело бросайте трубку. Достоверную информацию о состоянии своих счетов вы можете получить, лично обратившись в отделение банка", - отметили в департаменте. 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов