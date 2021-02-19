В Нур-Султане ограбили 78-летнего пенсионера

Как сообщает Polisia.kz, грабитель силой выхватил у пенсионера барсетку, в которой находились деньги, документы и два сотовых телефона, после чего скрылся. В районе гаражного общества он присвоил деньги, сотовый телефон, а документы выбросил.
Быстрое реагирование сотрудников Центра оперативного управления столичного департамента полиции помогло установить подозреваемого. Прибывший экипаж полка патрульной полиции задержал 30-летнего мужчину. Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Подозреваемый водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
11 февраля в Алматы убийца двух пенсионеров получил пожизненный срок.
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