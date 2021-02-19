В Нур-Султане ограбили 78-летнего пенсионера

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - По словам 78-летнего пенсионера, в обеденное время он шел домой по улице Бейсекова, когда к нему подошел молодой человек и поинтересовался, где можно пообедать. Мужчина начал объяснять дорогу и получил удар кулаком, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , грабитель силой выхватил у пенсионера барсетку, в которой находились деньги, документы и два сотовых телефона, после чего скрылся. В районе гаражного общества он присвоил деньги, сотовый телефон, а документы выбросил.

Быстрое реагирование сотрудников Центра оперативного управления столичного департамента полиции помогло установить подозреваемого. Прибывший экипаж полка патрульной полиции задержал 30-летнего мужчину. Установлено, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Подозреваемый водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

11 февраля в Алматы убийца двух пенсионеров получил пожизненный срок.





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