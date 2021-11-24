В Нур-Султане задержали грабителя, отбиравшего телефоны у несовершеннолетних

НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Столичные полицейские задержали грабителя, отбиравшего телефоны у несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За двое суток преступник отобрал телефоны у двоих детей, после третьего грабежа преступника задержали.
Как сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, грабитель попытался открыто похитить телефон у несовершеннолетней девочки в подъезде дома по улице Сыганак.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома по улице Сауран по приметам был задержан подозреваемый, который для разбирательств был доставлен в УП района Есиль. В ходе проверки установлено, что 27-летний задержанный причастен еще к двум грабежам на территории столицы, которые он совершил сутками ранее. Так, находясь в лифте дома по улице Сауран, он открыто похитил сотовый телефон у несовершеннолетней. Затем, находясь во дворе дома по этой же улице, похитил еще один телефон у 11-летнего ребенка", - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.
Похищенное грабитель успел сбыть. Задержанный водворен в ИВС. По факту проводится досудебное расследование.
В полиции отметили, что за 10 месяцев текущего года на территории столицы совершено 185 грабежей, из них 6 - в отношении несовершеннолетних.