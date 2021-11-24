Система Orphus

В Нур-Султане задержали грабителя, отбиравшего телефоны у несовершеннолетних

23.11.2021, 17:59 89425
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Столичные полицейские задержали грабителя, отбиравшего телефоны у несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

За двое суток преступник отобрал телефоны у двоих детей, после третьего грабежа преступника задержали.  

Как сообщили в департаменте полиции Нур-Султана, грабитель попытался открыто похитить телефон у несовершеннолетней девочки в подъезде дома по улице Сыганак. 
 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома по улице Сауран по приметам был задержан подозреваемый, который для разбирательств был доставлен в УП района Есиль. В ходе проверки установлено, что 27-летний задержанный причастен еще к двум грабежам на территории столицы, которые он совершил сутками ранее. Так, находясь в лифте дома по улице Сауран, он открыто похитил сотовый телефон у несовершеннолетней. Затем, находясь во дворе дома по этой же улице, похитил еще один телефон у 11-летнего ребенка", - сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

 
Похищенное грабитель успел сбыть. Задержанный водворен в ИВС. По факту проводится досудебное расследование. 
 
В полиции отметили, что за 10 месяцев текущего года на территории столицы совершено 185 грабежей, из них 6 - в отношении несовершеннолетних. 
 

Комментарии

новости по теме

Преступник ограбил 11-летнего ребенка в Нур-Султане

24.11.2021, 09:07 10855
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Грабитель, отбиравший телефоны у подростков, задержан в Нур-Султане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в подъезде дома по улице Сыганак пытался открыто похитить сотовый телефон у несовершеннолетней и скрылся. На задержание грабителя был ориентирован личный состав. Сотрудниками ДП Нур-Султана была составлена ориентировка с описанием примет подозреваемого. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома по улице Сауран по приметам был задержан подозреваемый, сообщает Polisia.kz
 
В ходе проверки установлено, что 27-летний задержанный причастен еще к двум грабежам на территории столицы, которые он совершил сутками ранее. 
 

Находясь в лифте дома по улице Сауран, он открыто похитил сотовый телефон Samsung у несовершеннолетней. Затем, находясь во дворе дома по этой же улице, он похитил телефон Samsung у 11-летнего ребенка. Похищенное грабитель успел сбыть", - проинформировали в полиции. 

 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК. Задержанный водворен в ИВС. 
 

За 10 месяцев на территории столицы совершено 185 грабежей, в том числе в отношении несовершеннолетних - 6 грабежей", - отметил начальник Управления криминальной полиции ДП города Нур-Султан Дмитрий Демидов.


 

В Актобе с территории ТОО пытались похитить пять бочек дизтоплива

23.11.2021, 20:44 59482
АКТОБЕ. 23 НОЯБРЯ - 17 ноября 65-летний охранник одного из ТОО Актобе позвонил на 102, сообщив о попытке кражи, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По горячим следам полицейские задержали двух мужчин. Злоумышленники, подъехав на автомашине "Газель" в район Промзоны, проникли на территорию полигона, откуда пытались похитить пять бочек с дизельным топливом. Сумма ущерба устанавливается, сообщает Polisia.kz
 
По факту кражи проводится досудебное расследование по статьям 24-188, часть 2, УК РК - "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Кража". Санкция статьи предусматривает штраф размере до 3000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
 
Напомним, в Восточно-Казахстанской области женщина осуждена за незаконную реализацию более 600 тонн дизтоплива. 
 
Более 63 тысяч литров авиатоплива похитили сотрудники Международного аэропорта Актау.
 

Житель Акмолинской области до смерти избил пенсионера

23.11.2021, 18:51 76735
Житель Акмолинской области до смерти избил пенсионера
Фото: polisia.kz
КОКШЕТАУ. 23 НОЯБРЯ - 21 ноября в дежурную часть Зерендинского РОП поступило сообщение от медсестры МОБ о том, что в реанимационном отделении скончался 65-летний мужчина, поступивший в медицинское учреждение 10 ноября с диагнозом "перелом окологлазничной кости, перелом нижней челюсти", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Следственно-оперативная группа установила, что 10 ноября в ходе совместного распития спиртных напитков и возникшей ссоры, телесные повреждения погибшему нанес 50-летний местный житель. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает Polisia.kz.
 
Полицейскими задержан подозреваемый в нанесении жителю Акмолинской области телесных повреждений, повлекших его смерть. 
 
Данный факт занесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 106 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов