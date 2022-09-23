В отношении аэропорта Актау начато антимонопольное расследование

Фото: Polisia.kz

АЛМАТЫ. 22 СЕНТЯБРЯ - Основателей очередной финпирамиды задержала полиция Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Все четверо задержанных уроженцы КНР, двое из которых в статусе "кандасов" уже получили казахстанское гражданство, еще двое имеют вид на жительство в РК, сообщает Polisia.kz

Основная фигура - гражданка Д., 1996 года рождения, водворена в изолятор временного содержания. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены в ходе следствия.

Действовали злоумышленники по следующей схеме: действуя от имени компании "Лазада групп", в интернете разместили объявление о возможности приумножить капитал и предложили гражданам инвестировать деньги в криптовалюту.

В сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы "бизнеса", как установлено, и не собирались платить дивиденды, они изначально были нацелены на обман населения. Потерпевшие стали обращаться в районные управления полиции.

Подозреваемых задержали в одной из квартир микрорайона Аккент. Речь идет о трех девушках и одном молодом человеке. Самой старшей участнице группы - 26 лет, по предварительным данным, она руководитель, а младшей участнице всего 20 лет.

Полицейские при осмотре жилища подозреваемых обнаружили и изъяли свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефона, сим-карты и ноутбуки. На съемной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и паролей.