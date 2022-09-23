В отношении аэропорта Актау начато антимонопольное расследование

АКТАУ. 22 СЕНТЯБРЯ - В отношении АО "Международный аэропорт Актау" начато антимонопольное расследование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным антимонопольного департамента Мангистауской области, расследование проводится по факту злоупотребления монопольным положением в части установления монопольно высокой цены по авиакеросину, который влияет на повышение цены авиабилетов.
В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства будет рассматриваться вопрос конфискации монопольного доход с наложением крупного штрафа или направления материалов в правоохранительные органы в рамках уголовно наказуемого деяния", - добавили в департаменте.
Ранее сообщалось, что антимонопольное расследование проводится в отношении Атырауского университета.