В Павлодаре разыскиваются более 200 граждан, купивших поддельные паспорта вакцинации

Polisia.kz

ПАВЛОДАР. 3 АВГУСТА - Полиция Павлодара разыскивает более 200 граждан, купивших поддельные паспорта вакцинации в мае у медработников одной из поликлиник, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В мае четверо медицинских работников одной из поликлиник города Павлодара подделывали паспорта вакцинации, внося заведомо ложные сведения в электронную базу данных о ложно установленных вакцинах от COVID-19, и сбывали указанные поддельные паспорта третьим лицам. Изъято более 200 поддельных паспортов.

В ходе досудебного расследования произведены все следственно-оперативные мероприятия. Изъяты сотовые телефоны участников преступной схемы, через которые происходила переписка и перевод денежных средств за приобретение поддельных паспортов вакцинации, а также проведены обысковые мероприятия по месту работы медицинских работников, сообщает Polisia.kz

В результате изъяты оргтехника и документация, по которым назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время департаментом полиции Павлодарской области устанавливается круг лиц, приобретавших и в дальнейшем использовавших поддельные паспорта вакцинации. В отношении данных лиц будут проведены соответствующие следственные действия и рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности за использование заведомо подложного документа по части 3 статьи 385 УК Республики Казахстан", - сообщил начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов.





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