В Павлодаре вынесли приговор таксисту, обвиняемому в изнасиловании пассажирки

Павлодар. 27 января. Kazakhstan Today - В Павлодаре суд вынес приговор таксисту, обвиняемому в изнасиловании пассажирки, передает Kazakhstan Today.

Обвиняемый по двум статьям: "Изнасилование" и "Грабеж, совершенный с применением насилия" - признан виновным. Он приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Кроме того, он должен выплатить потерпевшей моральный ущерб в размере 1 млн тенге.

На странице движения "Не молчи.kz" появилось сообщение о том, что в ночь на 2 июня 2019 года девушка возвращалась домой на такси, воспользовавшись сервисом inDriver. "Не доезжая до дома, он резко остановился, быстро залез на заднее сиденье и заблокировал все двери... Девушка сильно испугалась, начала просить о пощаде, сопротивляться от страха не было сил, мужчина намного крупнее ее. Все произошло быстро и неожиданно, за какие-то секунды он повалил ее, порвал белье и изнасиловал, несмотря на слезы и мольбы", - говорится в сообщении. По информации "Не молчи.kz", после этого насильник вытолкнул девушку из машины, предварительно отобрав "Айфон-8" (стоимостью 280 000 тенге).

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