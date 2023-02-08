07.02.2023, 12:57 61566
В Павлодарской области чиновница попалась пьяной за рулем служебной машины
Областной совет по этике единогласным решением рекомендовал уволить начальника отдела земельных отношений района
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области чиновница попалась пьяной за рулем служебной машины.
31 октября 2022 года около десяти часов вечера полиция остановила авто на улице Казыбек би села Коктобе. За рулем служебной LADA Granta была руководитель отдела земельных отношений Майского района", - информирует Pavlodarnews.kz.
Полицейские отправили чиновницу на освидетельствование в районной больнице, где у нее выявили легкую степень опьянения.
Как следует из постановления райсуда, опубликованного в судебном кабинете, в тот день госслужащая плохо себя чувствовала - болело горло. Дома она решила применить нетрадиционный способ лечения, разогрела в микроволновке банку пива и выпила.
В тот же день к ней пришли внуки ее брата. Дети захотели мороженое, и женщина, усадив их на переднее пассажирское сиденье "Лады", повезла в магазин.
По информации издания, суд Майского района признал женщину виновной в административном правонарушении по первой части 608 статьи КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и определил наказание" - 20 суток.
Кроме того, областной совет по этике единогласным решением рекомендовал уволить начальника отдела земельных отношений района с занимаемой должности.
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области возбудили уголовные дела в отношении четырех чиновников.
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08.02.2023, 11:00 1646
Спецоперацию по задержанию интернет-мошенников провели в Алматы
Злоумышленники, воспользовавшись доверием алматинца , обманули его и похитили 1,1 млн тенге.
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Группа интернет-мошенников из четырех человек задержана в ходе спецоперации в Алматы.
Житель Алматы обратился в отделение полиции Бостандыкского района с заявлением, согласно которому, злоумышленники, воспользовавшись доверием, обманули его и похитили 1,1 млн тенге.
На телефон мужчине пришло сообщение от абонента, на аватарке которого была фотография его сестры. Отправитель сообщения попросил выслать ей на банковский счет деньги, что он и сделал. Мужчина был уверен, что помог своей сестре, а не мошенникам, использовавшим данные его сестры, - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.
Мошенники вычислены и задержаны. Это приезжие из Туркестанской области - две женщины, 1996 и 1998 годов рождения и мужчины 28 и 33 лет. Трое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничество, информирует Polisia.kz.
В полиции отметили, что содействие в раскрытии преступления оказали сотрудники службы безопасности одного из банков второго уровня.
В настоящее время по данному уголовному делу проводятся необходимые следственные мероприятия для обеспечения всестороннего, полного и объективного расследования настоящего уголовного дела. На данном этапе досудебного расследования установлены три аналогичных мошенничества в исполнении этой группы, - резюмировал Науатов.
08.02.2023, 10:32 2731
Житель Актюбинской области призывал к вооруженному джихаду через Telegram
В конце 2022 года была заблокирована веб-ссылка видеоконтента Youtube лжепроповедника, причастного к международной террористической организации
Фото: depositphotos
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Астана. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Комитета национальной безопасности возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Б., который через мессенджер Telegram распространял материалы "вооруженного" джихада, информирует Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
За пропаганду терроризма обвиняемый осужден на 6 лет лишения свободы.
Также в ведомстве рассказали, что в конце 2022 года была заблокирована веб-ссылка видеоконтента Youtube (около 3 тысяч подписчиков и 5 тысяч просмотров) лжепроповедника, причастного к международной террористической организации.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что распространение радикальных идей в интернет-пространстве представляет значительную угрозу в настоящее время.
В целях проверки сайтов с противоправными контентом в 2017 году запущен проект "Кибернадзор", по результатам которого госорганами заблокировано более 900 тысяч веб-ссылок с признаками религиозного экстремизма и терроризма.
В последние годы в стране правоохранительными и специальными органами при координации органов прокуратуры проделана значительная работа по созданию и совершенствованию законодательной и организационной базы для выявления и пресечения предпосылок терроризма и экстремизма", - добавили в пресс-службе.
Напомним, заключенный пропагандировал терроризм в колонии Уральска.
07.02.2023, 20:56 47846
Заплатил за поджог своего авто: активист из Тараза задержан за заведомо ложный донос
В своих показаниях, а также в социальных сетях Канатов подозревал в организации поджога его автомашины госслужащего
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Тараз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Канатов обратился в полицию Жамбылской области 25 октября 2022 года с заявлением о том, что неизвестный пытался поджечь его машину, припаркованную возле дома. Факт поджога подтвердился. Кузов автомашины был частично поврежден, сообщает пресс-служба МВД РК.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 202, часть 2, УК РК (Умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).
В своих показаниях, а также в социальных сетях Канатов подозревал в организации поджога его автомашины госслужащего. Он также связывал произошедшее со своей общественной деятельностью. Кроме того, ранее, до совершения поджога, Канатов в социальных сетях публиковал посты о планируемых в отношении него покушениях со стороны должностных лиц.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан совершивший поджог автомашины Канатова. Установлено, что поджог автомашины совершен по просьбе самого Канатова за денежное вознаграждение. Мотивы и цели последнего будут установлены в ходе следствия.
В отношении Канатова зарегистрировано уголовное дело по статье 419, часть 3, УК РК (Заведомо ложный донос о совершенном преступлении, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).
Имеются неопровержимые доказательства его вины. После установления лиц, совершивших поджог, Канатов различными способами пытался воспрепятствовать следствию", - сообщили в перс-служба ведомства.
7 февраля 2023 года Канатов водворен в изолятор временного содержания УП Тараза. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
07.02.2023, 18:52 51581
Акимат Алматы предупредил горожан о мошенниках
В ведомстве подчеркнули, что специалисты управления занимаются обзвоном граждан только в исключительных случаях
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Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей Алматы предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками акимата Алматы.
В акимате отметили, что в последнее время участились случаи телефонных звонков гражданам со стороны неизвестных лиц и мошенников, представляющихся сотрудниками акимата Алматы или управления жилья, по вопросу предоставления квартир из государственного жилищного фонда после досрочного погашения задолженностей по обязательствам перед банками второго уровня и микрокредитными финансовыми организациями по просроченным кредитам и займам.
Если вы состоите на учете нуждающихся в жилье акимата Алматы, то управление развития коммунальной инфраструктуры города предоставляет арендное жилье очередникам согласно статье 74 закона РК "О жилищных отношениях" исключительно в порядке очередности. При этом кредитная история и задолженность по кредитам и займам перед банками второго уровня и микрокредитными финансовыми организациями не влияют на получение жилья из государственного жилищного фонда", - сообщили в акимате города.
В ведомстве добавили, что очередники акимата города могут отслеживать свою очередь на сайте www.kezekte.kz (по ссылке "Проверить номер в очереди по ИИН") или, позвонив в управление по телефонам: 225-14-37, 225-14-52, 225-14-57.
В случае поступления аналогичных звонков от неизвестных лиц и мошенников, представляющихся сотрудниками акимата Алматы или управления жилья, просим обращаться с заявлением в правоохранительные органы, заранее записав номер телефона, с которого звонили, имя и фамилию звонившего", - сообщили в акимате.
В ведомстве подчеркнули, что специалисты управления занимаются обзвоном граждан только в исключительных случаях и приглашаются в управление для предоставления необходимых документов и подписания договоров аренды, договоров купли-продажи квартиры.
Напомним, в Таразе мошенник, притворяясь сотрудником центра тестирования, обманул горожан на 1 млн тенге.
Ранее в Алматы осудили организаторов финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на 6 млрд тенге.
Также в Алматы мошенники, выдающие себя за сотрудников департамента юстиции, выманивали у граждан финансовые средства.
В конце января в Жетысуской области задержали группу мошенников, действовавших по принципу финпирамиды.
Почти 4,5 тысячи алматинцев стали жертвами финансовых пирамид.
07.02.2023, 16:50 57316
Актюбинский чиновник брал взятки у инвалидов
Фото: Depositphotos
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Актобе. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Актюбинской области расследует уголовное дело в отношении руководителя отдела медико-социальной экспертизы № 4 департамента Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Чиновник подозревается в неоднократном получении взяток на общую сумму 1 200 000 тенге от лиц с инвалидностью для установления и продления сроков инвалидности при прохождении медико-социальной экспертизы, сообщает Антикор.
В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета.
Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Напомним, в прошлом году актюбинские чиновники уже попадались на получении взяток за продление инвалидности. Тогда было заведено уголовное дело в отношении руководителя департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции по Атырауской области и руководителя отдела данного ведомства. Чиновники на системной основе брали с инвалидов взятки в размере от 30 000 до 70 000 тенге за беспрепятственное продление инвалидности.
07.02.2023, 09:46 64421
В Талдыкоргане пресечена попытка сбыта 270 рогов сайги
При задержании трое пытались скрыться на одной из машин
Фото: t.me/POLICE_of_KZ
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Талдыкорган. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане задержана группа из четырех человек, пытавшихся сбыть партию сайгачьих рогов.
Подозреваемые передвигались на двух автомашинах - Ravon Nexia и Mazda. При задержании трое пытались скрыться на одной из машин. Изъяты 270 рогов животного, предположительно, сайгака", - информирует Polisia.kz.
Задержанные являются жителями Алматы, Жамбылской и Алматинской области, 1982-2000 годов рождения. Все доставлены для дачи показаний в областной ДП.
Начато расследование, предусмотренное статьей УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".
Напомним, в Атырауской области по подозрению в отстреле сайгаков задержали четырех местных жителей.
06.02.2023, 20:53 78861
В Шымкенте чиновника от образования подозревают в неоднократном получении взяток
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте специалиста управления образования подозревают в коррупции.
Как сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Шымкенту Даурен Ергарин, чиновник неоднократно брал взятки за непроведение в отношении частных дошкольных учреждений проверок и общее покровительство предпринимательской деятельности.
Ведущий специалист профильного управления дал признательные показания. Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - сообщил Даурен Ергарин.
Ранее Антикор выявил в парке Медеу условия, способствующие коррупционным правонарушениям.
В атырауском вузе уволили восемь преподавателей за коррупцию.
В Бурабае юрист казино предложил взятку сотруднику прокуратуры.
Руководитель Шымкентского филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" изобличен в неоднократном получении взяток.
06.02.2023, 19:51 78881
В Таразе мошенник, притворяясь сотрудником центра тестирования, обманул горожан на 1 млн тенге
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 29 января в управление полиции Тараза обратились местные жители с заявлением о мошенничестве. В центре тестирования неизвестный мужчина под предлогом содействия в прохождении государственного теста обманом завладел их деньгами. Общая сумма ущерба составила 1 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
По данному факту было начато досудебное расследование по статье 190, часть 3, пункт 4, УК РК "Мошенничество".
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали причастного к этому преступлению 26-летнего жителя города. Он полностью признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания.
При знакомстве с потерпевшими подозреваемый представлялся сотрудником одного из городских центров тестирования. Получив с каждого клиента деньги за прохождение государственного тестирования и подготовку эссе, он пропадал.
В настоящее время проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.
Ранее в Алматы осудили организаторов финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на 6 млрд тенге.
Также в Алматы мошенники, выдающие себя за сотрудников департамента юстиции, выманивали у граждан финансовые средства.
В конце января в Жетысуской области задержали группу мошенников, действовавших по принципу финпирамиды.
Почти 4,5 тысячи алматинцев стали жертвами финансовых пирамид.
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