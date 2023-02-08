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Павлодар. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области чиновница попалась пьяной за рулем служебной машины.





31 октября 2022 года около десяти часов вечера полиция остановила авто на улице Казыбек би села Коктобе. За рулем служебной LADA Granta была руководитель отдела земельных отношений Майского района", - информирует Pavlodarnews.kz.





Полицейские отправили чиновницу на освидетельствование в районной больнице, где у нее выявили легкую степень опьянения.





Как следует из постановления райсуда, опубликованного в судебном кабинете, в тот день госслужащая плохо себя чувствовала - болело горло. Дома она решила применить нетрадиционный способ лечения, разогрела в микроволновке банку пива и выпила.





В тот же день к ней пришли внуки ее брата. Дети захотели мороженое, и женщина, усадив их на переднее пассажирское сиденье "Лады", повезла в магазин.





По информации издания, суд Майского района признал женщину виновной в административном правонарушении по первой части 608 статьи КоАП "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и определил наказание" - 20 суток.





Кроме того, областной совет по этике единогласным решением рекомендовал уволить начальника отдела земельных отношений района с занимаемой должности.



