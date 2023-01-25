В Туркестанской области возбудили уголовные дела в отношении четырех чиновников

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Талдыкорган. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Группу мошенников, действующих по принципу финпирамиды, задержали полицейские Жетысуской области, сообщает - Группу мошенников, действующих по принципу финпирамиды, задержали полицейские Жетысуской области, сообщает Polisia.kz





На сегодняшний день в материалах расследования фигурируют 25 потерпевших, проживающих в разных регионах Казахстана. В состав группы входила супружеская пара, проживающая близ Талдыкоргана, а также две женщины из Ленгера.





В своих мошеннических действиях подозреваемые использовали WhatsАpp, где создали специальный чат, просуществовавший около недели. Потерпевшие отправляли на спецсчет одного из банков от 10 тысяч до 100 тысяч тенге, первоначально получая обещанные 50-70% прибыли. Вторичный вклад уже большей суммы не возвращался.





Деньги снимались со счета в Талдыкоргане, поэтому заявления потерпевших официально зарегистрировали в полиции Жетысуской области. Расследование по фактам проводилось с координацией прокуратуры Талдыкоргана согласно статье 190, часть 3, УК РК "Мошенничество". С учетом того что в уголовном деле фигурировали более двух десятков лиц, проживающих в разных регионах страны, расследование фактов заняло более года. В настоящее время обвинительный акт подготовлен для направления дела в суд.





Согласно материалам уголовного дела причиненный ущерб составил более 5 млн тенге.