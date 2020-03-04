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В Петропавловске расследуют два уголовных дела по игре "Котел"

03.03.2020, 14:10 9451
Петропавловск. 3 марта. Kazakhstan Today - В Петропавловске расследуют два уголовных дела по факту мошенничества, связанных с передачей денег в игре "Котел", передает Kazakhstan Today.
 

В городскую полицию поступили заявления от женщин, передавших по 14 300 тенге, вступив в группу в WhatsApp, собравшую участников загадочной игры. 60-летняя жительница Петропавловска рассказала, что согласилась на условия, надеясь на скорый возврат своих денег и дополнительный доход", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области. 

 
В ведомстве отметили, что в феврале в Казахстане началась массовая рассылка в мессенджерах о приглашении на участие в игре "Котел" или "Черная касса". Суть в том, что каждый вступающий в игру должен вложить 14 300 тенге и привести еще двоих, готовых отдать такую же сумму. 
 

По словам заявительницы, администратор группы, пригласившая ее в игру, собрав нужное ей количество участников, вышла из группы, а остальные так и не дождались обещанных денег. Об аналогичной схеме рассказала жительница Кокшетау, которая поверила девушке из Петропавловска", - отметили в пресс-службе. 

 
По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 190 УК РК (Мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия. 
 

Соглашаясь на условия каких-либо игр, сделок сомнительного характера, необходимо понимать опасность таких вложений. Пытаясь легко получить доход, многие поддаются на такого рода предложения. Нужно помнить, что можно не только лишиться денег, но и самим попасть в категорию подозреваемых. Как уже ранее разъясняли сотрудники уполномоченных органов, выплата доходов вкладчикам за счет взносов очередных вкладчиков, отсутствие предпринимательской деятельности - признаки финансовой пирамиды", - подчеркнул заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Енбек Сембин. 

 

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