13.11.2023, 16:54 19851
В Петропавловске военнослужащий Нацгвардии смертельно ранен сослуживцем
Фото: Кадр из видео
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Петропавловск. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 12 ноября в Петропавловске военнослужащий-контрактник Национальной гвардии Казахстана получил смертельное ранение, сообщили в пресс-службе Нацгвардии.
Военнослужащий по контракту воинской части 6637 получил ранение от случайного выстрела сослуживца. Он был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти военнослужащего не удалось", - сказано в сообщении Нацгвардии.
Назначено служебное расследование. Обстоятельства выясняются.
Напомним, 9 октября в Темиртау военнослужащий Нацгвардии, находясь на дежурстве, выстрелил сам себе в голову из штатного оружия. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. По данному факту возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства".
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13.11.2023, 20:33 12361
В Костанайской области пьяный водитель стрелял в полицейских из ружья
Фото: Polisia.kz
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Костанай. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 12 ноября в Карабалыкском районе сотрудники полиции в 21.00 на автодороге Алматы - Екатеринбург, в районе поселка Приуральск, заметили автомашину УАЗ, которая двигалась без габаритных огней. Поведение водителя показалось полицейским подозрительным, сообщает Polisia.kz.
На законное требование полицейских об остановке водитель не реагировал и, не справившись с управлением, съехал в кювет. Уходя от преследования, он несколько раз выстрелил из огнестрельного оружия в сторону полицейских. Сотрудники полиции в ответ оружие не применяли, в происшествии никто не пострадал.
Бросив машину, водитель с оружием скрылся с места происшествия. Пьяный 35-летний житель района был задержан с участием специального подразделения ДП Костанайской области в квартире у своей знакомой.
По делу изъяты охотничье двуствольное ружье, патроны и спиртные напитки. Оружие в настоящее время направлено на баллистическую экспертизу.
В тот же день правонарушитель был признан подозреваемым и водворен в ИВС Карабалыкского отдела полиции.
Задержанный ранее уже привлекался к административной ответственности за игнорирование законных требований полицейских об остановке транспортного средства.
13.11.2023, 16:08 21806
Бывший замглавы Антикора осужден на 5,5 года по делу о мошенничестве
Фото: gov.kz
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Шымкент. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший прокурор Шымкента и бывший заместитель председателя Антикоррупционной службы Казахстана Максат Кожабаев осужден к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о мошенничестве.
Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. На скамье подсудимых вместе с Кожабаевым также оказался предприниматель, которого обвиняли в пособничестве и подстрекательстве к даче взятки должностному лицу.
Приговором суда Кожабаев проведет в колонии 5 лет 6 месяцев, бизнесмен - 5 лет и 1 месяц. Судья также попросил лишить бывшего прокурора госнаград. Помимо этого, осужденным запрещено занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе, сообщает издание "Отырар".
Напомним, Кожабаева задержали в январе этого года сотрудники Комитета национальной безопасности.
Максат Кожабаев занимал пост прокурора Шымкента с августа 2018 по июль 2021 года. В 2021 году она занял должность зампредседателя Антикора, на которой находился до апреля 2022 года.
13.11.2023, 15:20 22551
Дядя убитой Салтанат Нукеновой: Бишимбаев ждал, когда она умрет
По мнению Кайрата Нукенова, семья Бишимбаевых выгораживает своего сына
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дядя убитой Салтанат Нукеновой, бывший аким Павлодара Кайрат Нукенов, рассказал, что следствие пытается увести Куандыка Бишимбаева от ответственности.
Кайрат Нукенов в интервью журналисту Болату Аманбаеву рассказал об опасениях, что история с досрочным освобождением экс-министра Куандыка Бишимбаева вновь повторится.
Есть сомнения. Блогеров они наняли. Возможно, и следствие будет идти с каким-то уклоном. Говорят, что 0,65 промилле алкоголя было в крови. Если человек всю ночь употреблял алкоголь, есть много свидетельских показаний, а в крови нашли всего 0,65 промилле, это уже о чем-то говорит. Мы сомневаемся в той экспертизе, которую провели с ним. Говорят, что он употреблял и наркотики, но наркотического опьянения у него не нашли. Мы видим, что следствие пытается увести его от ответственности", - заявил дядя убитой Салтанат Нукеновой.
Нукенов обратил внимание, что Бишимбаев не вызывал скорую помощь до тех пор, пока не убедился, что жена мертва.
Несколько раз он заходил в номер. Убеждался, жива она или нет. И только когда она умерла, он вызвал скорую помощь", - сказал он.
Кайрат Нукенов считает, что к уголовной ответственности также надо привлечь брата Куаныдыка Бишимаева.
Его надо привлечь к ответственности не только за недонесение информации о преступлении, но и как соучастника убийства. И тот человек, который стер записи видеонаблюдения, это сообщник Бишимбаева (…) Это целая банда Бишимбаева", - высказался родственник погибшей.
Нукенов заявил, что семья Бишибмаевых начала выгораживать своего сына.
Но для нас он изверг, для нас он убийца (…) Мы никогда не простим. Можно было бы простить, если бы это было убийство по неосторожности. Но мы видим, как он издевался. Наверное, не каждый изверг, не каждый бандит сможет сделать то, что он сделал с нашей сестренкой", - сказал Нукенов.
Он также рассказал о состоянии женщин, которые делали омовение тела. По его словам, женщины вышли в трансе, в сильном испуге. Таких ран и побоев они не видели после других преступлений.
Напомним, 10 ноября стало известно об избиении до смерти супруги экс-министра нацэкономики Бишимбаева возле ресторана в Астане. Женщина скончалась до приезда скорой.
Позже в МВД подтвердили, что подозрению в совершении данного преступления был задержан бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.
В конце декабря 2016 года Бишимбаев был освобожден от должности главы МНЭ РК, а позже задержан. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, экс-министр "задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере - в группе лиц по предварительному сговору". Кроме этого, он подозревался в том, что во время работы председателем правления АО "НУХ "Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде. Бывший министр национальной экономики был осужден в марте 2018 года на 10 лет лишения свободы. В октябре 2019 года он вышел из колонии.
13.11.2023, 12:32 28406
В Костанае воры украли с трансформаторных подстанций оборудование на 100 млн тенге
Молодые люди крали оборудование в течение двух недель
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Костанай. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае задержали двух воров, кравших оборудование с трансформаторных подстанций. Хищения происходили на протяжении двух недель.
Подозреваемых задержали с поличным во время очередной кражи, которая была бы для них уже шестой. Две недели "гастролеры" совершали аналогичные преступления по всему Костанаю. В последний раз они пытались похитить четыре блочно-модульные релейные защиты по 2,5 млн тенге каждая" , - сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, два двадцатилетних жителя села Акколь Акмолинской области приехали в Костанай, где и занялись преступным промыслом. За 2 недели они похитили с трансформаторных подстанций города оборудование более чем на 100 млн тенге.
По пяти фактам краж возбуждены уголовные дела о краже в особо крупном размере, еще два дела - по фактам краж с проникновением в помещение, хранилище или транспортное средство.
Электрооборудование на подстанциях содержит цветные металлы, поэтому так привлекает воров. При этом их не пугает смертельно опасный промысел. При попытках краж из трансформаторных будок воры часто гибнут на месте от удара током.
Кроме того, правонарушители ставят под угрозу надежность работы городских электросетей. Порча электрооборудования может привести к отключениям света в домах и на социальных объектах: в котельных, школах, больницах и детских садах.
Некоторые кражи также могут привести к катастрофам с человеческими жертвами. К ним, например, относится кража рельсов с железнодорожных путей.
В мае сообщалось, что в Карагандинской области преступники украли рельсов почти на 55 млн тенге.
13.11.2023, 11:15 32621
Начальник управления полиции Талдыкоргана задержан по подозрению в изнасиловании
Фото: instagram/taldykorgan_police
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Талдыкорган. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник управления полиции города Талдыкоргана задержан по подозрению в изнасиловании 27-летней жительницы областного центра, сообщает пресс-служба департамента полиции области Жетісу.
Водворен под стражу в изолятор временного содержания начальник талдыкорганской городской полиции", - проинформировали в ДП.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 120 УК РК (Изнасилование, совершенное лицом при выполнении служебных обязанностей).
Обстоятельства изучаются в рамках досудебного расследования с назначением необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела взято на особый контроль МВД РК", - добавили в пресс-службе.
Ранее экс-военнослужащий был осужден на пожизненное заключение и химкастрацию за изнасилование дочери. Также подозреваемого в изнасиловании девочки арестовали на два месяца в Алматинской области.
В эксклюзивном интервью Kazakhstan Today руководитель фонда "НеМолчи" Дина Смаилова заявила, что в Казахстане преступлений в отношении женщин стало больше.
13.11.2023, 09:41 34286
В Алматинской области руководство медучреждения похитило более 2 млрд тенге
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Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование по подозрению в хищении в особо крупном размере ведется территориальным департаментом АФМ по Алматинской области. Руководитель и бухгалтер компании, взявшей в управление больницу, подозреваются в осуществлении формальных закупок медицинских изделий у подконтрольных поставщиков, сообщили в пресс-службе АФМ РК.
Медицинское учреждение передано в доверительное управление в октябре 2020 года. В период 2020-2022 годы похищено более 2,1 млрд тенге, выделенных из средств Фонда социального медицинского страхования. В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в АФМ.
Расследование продолжается, иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
13.11.2023, 08:25 37121
В Казахстане задержано 34 несовершеннолетних за участие в наркопреступлениях
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года полицейскими задержано 34 несовершеннолетних за участие в наркопреступлениях. Им может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.
Как отметили в Министерстве внутренних дел РК, преступления в сфере оборота наркотиков влекут длительные сроки лишения свободы. Уголовная ответственность за хранение, сбыт, производство или перевозку наркотиков наступает с 16 лет. Закладчики или курьеры могут получить наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. За рекламу, пропаганду наркотиков в интернете, положительные отзывы на форумах о тех или иных наркотиках наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 6 лет.
По словам заместителя антинаркотического подразделения министерства Бахытжана Амирханова, наркодилеры используют подростков на самом опасном этапе сбыта наркотиков, когда требуется непосредственный контакт с запрещенным веществом: закладка в тайники или перевозка наркотиков из одного тайника в другой.
Подростками легче манипулировать. Их убеждают, что они не достигли возраста уголовной ответственности, поэтому якобы настоящего наказания не будет, максимум - оштрафуют родителей. Взамен молодым людям обещают огромные заработки при минимальных усилиях. Однако максимальный срок так называемой работы такого наркокурьера - 2-3 месяца. Дальше их задерживают и привлекают к совершенно реальным срокам лишения свободы от 7 до 10 лет с отбыванием наказания в колонии", - подчеркнул он.
Важно, чтобы каждый подросток знал: с 16 лет он несет полную взрослую ответственность за все действия с наркотиками, добавил заместитель антинаркотического подразделения.
По данным МВД, сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Западно-Казахстанской области ликвидирована деятельность интернет-магазина по реализации наркотических средств "марихуана" и "гашиш" бесконтактно-закладочным способом, действовавшего на территории Западно-Казахстанской и Атырауской областей.
В ходе проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий задержаны двое жителей Уральска, которые являлись оператором и курьером вышеуказанного интернет-магазина. Изъято более 500 ранее сделанных ими закладок в городах Атырау, Уральске и Аксае. Более 300 из них найдено в Атырау, в местах общественного отдыха вдоль набережной реки Жайык.
В настоящее время ведется работа по установлению организатора наркомагазина и блокировке его работы.
С начала года Министерством внутренних дел задержано 19 организаторов интернет-магазинов, 105 операторов и 297 закладчиков. Выявлено и заблокировано 3500 интернет-ресурсов, содержащих информацию о распространении наркотических средств", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов.
Ранее сообщалось, что с участием спецслужб Казахстана ликвидировано шесть международных наркоканалов.
12.11.2023, 20:37 71941
Дело об убийстве Салтанат Нукеновой: задержан директор ресторана Дополнено
Фото: Polisia.kz
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12.11.2023, 09.51. Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование по факту убийства Салтанат Нукеновой, супруги экс-главы МНЭ Куандыка Бишимбаева, ведется по статье 99, часть 1, УК РК (Убийство), сообщает пресс-служба департамента полиции Астаны.
Подозреваемый водворен в ИВС департамента полиции города.
Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела.
Ход расследования находится на контроле руководства МВД.
Дополнено 12.11.2023, 11.30
11 ноября специализированный межрайонный следственный суд Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Куандыка Бишимбаева.
Дополнено 12.11.2023, 20.37
Департаментом полиции Астаны продолжается расследование убийства женщины по статье 99 УК РК (Убийство) в одном из ресторанов столицы. В настоящее время следственными органами выполняется весь комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и вины конкретных лиц.
В ходе расследования отдельно зарегистрировано уголовное дело по статье 432 (Укрывательство преступления) УК РК, в рамках которого водворен в изолятор временного содержания директор "Гастроцентра". Также возбуждены уголовные дела по статьям 434 (Недонесение о преступлении), 119, часть 3 (Оставление в опасности), УК РК.
Ранее вице-министр внутренних дел Серик Сарсенов подтвердил журналистам, что бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев задержан по делу об убийстве супруги.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?