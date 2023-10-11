Гибель военнослужащего Нацгвардии: возбуждено дело о доведении до самоубийства   

Сотрудников посольства Казахстана в Афганистане эвакуировать не будут, они пока останутся на своих местах

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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сведений о погибших и пострадавших казахстанцах в результате землетрясения в Афганистане нет, сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Айбек Смадияров.





Информации о погибших и пострадавших казахстанцах нам не поступало, обращений за помощью не было. Если будут обращения, незамедлительно сообщим", - подчеркнул представитель ведомства.





Он также добавил, что сотрудников посольства Казахстана в Афганистане эвакуировать не будут, они пока останутся на своих местах.





Напомним, в субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) зафиксировал несколько землетрясений магнитудой 6,4 на западе Афганистана. Эпицентр находился в 40 километрах от города Герата, очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались и в туркменском Ашхабаде.





В результате ЧП погибли 2053 человека, пострадали 9240 человек. Оказались разрушены 1329 домов.





По словам представителя Министерства информации и культуры во временном правительстве талибов Абдула Вахида Раяна, в результате землетрясения были полностью разрушены шесть деревень.





Президент Казахстана поручил оказать гуманитарную помощь Афганистану.





В пострадавшие от землетрясения районы отправят продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости. Грузы будут отправлены авиа- и железнодорожным транспортом в ближайшее время.





Также в Афганистан будут направлены спасатели МЧС, включая кинологов, для оказания практической помощи по спасению людей из-под завалов.





Дополнено 09.10.2023, 16.00





По данным euronews.com, число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2440 человек.









Наиболее сильно пострадали населенные пункты в провинции Герат.





По данным местного управления по борьбе со стихийными бедствиями, 13 деревень почти полностью разрушены. Число пострадавших в результате землетрясений приблизилось к 10 тысячам.