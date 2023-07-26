В Петропавловске задержали подозреваемого в изнасиловании школьницы

В настоящее время он находится под стражей

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Петропавловск. 24 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Петропавловска подозревают в изнасиловании 14-летней девочки, - Жителя Петропавловска подозревают в изнасиловании 14-летней девочки, сообщает Sputnik Казахстан.





Заявление об изнасиловании 14-летней девочки было подано в управление полиции Петропавловска. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого 36-летнего жителя областного центра. В настоящее время он находится под стражей.





По факту проводятся соответствующие экспертизы и необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.





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