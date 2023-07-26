В Туркестанской области отчим в течение трех лет насиловал девочку

Впервые извращенец надругался над падчерицей, когда ей было 11 лет

Фото: Depositphotos

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Туркестан. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области задержали извращенца, который в течение трех лет насиловал падчерицу и угрожал ей интимными фото и видео.





14-летняя девочка в Туркестанской области заявила, что над ней надругался отчим. По словам подростка, первый раз это произошло, когда ей было всего 11 лет. После этого, говорит девочка, 49-летний мужчина не раз совершал над ней насилие. И угрожал интимными фото и видео, сообщает издание "Отырар"





После очередного инцидента подросток позвонила отцу, который находится за границей на заработках. Родные девочки забрали ее, тогда-то она и рассказала об ужасе, в котором жила долгих три года. При этом родственники подростка говорят, что родная мама была в курсе происходящего. Но отказалась даже писать заявление в полицию.





При этом в семье, говорят родные подростка, есть еще четверо детей, из которых трое девочки. Родные написали заявление в полицию. Извращенца задержали.





По данному факту полицейскими проводится расследование по статье 120 УК РК "Изнасилование". В качестве подозреваемого установлен и взят под стражу житель Толебийского района. Проводится следствие, назначены соответствующие экспертизы", - рассказала старший следователь по особо важным делам следственного управления ДП Туркестанской области Акерке Шалхарова,





Подозреваемому в случае доказательства вины грозит от 15 до 17 лет лишения свободы.





Напомним, в ЗКО школьников подозревают в групповом изнасиловании.



