Караганда. 7 сентября. Kazakhstan Today - В поисках похищенного в Карагандинской области ребенка задействованы 200 полицейских и волонтеры, передает Kazakhstan Today.

5 сентября в дежурную часть отдела полиции Шетского района поступило сообщение от 22-летней жительницы села Бурма о том, что знакомый 23-летний мужчина из-за неприязненных отношений возле одного из магазинов села Бурма, насильно выхватив из рук заявительницы ее малолетнего сына, скрылся в неизвестном направлении", - проинформировали в полиции.

В пресс-службе отметили, что по данному факту незамедлительно ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, в которых задействованы свыше 200 сотрудников полиции и волонтеры во главе с начальником ДП Карагандинской области полковником полиции Ерланом Файзуллиным для установления местонахождения подозреваемого и несовершеннолетнего. Зарегистрировано уголовное дело по пункту 5 части 2 статьи 125 УК РК.





Напомним, всех, кто владеет информацией о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам: +7 775 936 5186, +7 705 586 9295 либо 102.

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