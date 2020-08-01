В полиции прокомментировали убийство гражданина Грузии

Алматы. 31 июля. Kazakhstan Today - В департаменте полиции города Алматы прокомментировали убийство 42-летнего гражданина Грузии, передает Kazakhstan Today.
Установлено, что между знакомыми, которые являются земляками, в ходе совместного распития спиртных напитков, произошла ссора, в ходе которой гражданин А., 1965 года рождения, нанес ножевое ранение в руку гражданину Г., 1978 года рождения. От полученных травм последний скончался в больнице. Подозреваемый был сразу же задержан. Он дал признательные показания. Подозреваемый в порядке статьи 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания ДП", - сообщил начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.
Согласно информации, уголовное дело расследуются по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В полиции также отметили, что ход расследования данного преступления находится на контроле руководства департамента полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане убит 42-летний гражданин Грузии Леван Гремелашвили.
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