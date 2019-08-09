В полиции уточнили, кто будет наказан за объявление в розыск 19-летней девушки

Талдыкорган. 8 августа. Kazakhstan Today - В полиции уточнили, кто будет наказан за объявление в розыск 19-летней Даны Цейзер, передает Kazakhstan Today.

Пропавшую девушку разыскивали с 5 августа полицейские, волонтеры и ее родные. Буквально вчера вечером девушка найдена в поселке Байсерке Илийского района, где она проживала в съемной квартире со своим супругом. Полицейскими установлены обстоятельства ее исчезновения, в результате чего в отношении ее супруга было возбуждено уголовное производство, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

С заявлением в полицию об исчезновении Даны Цейзер обратился ее супруг. Розыскные мероприятия проводились силами районной полиции, к которым также были подключены оперативники областного департамента и волонтеры. В итоге выяснилось, что девушка никуда не пропадала, а просто переехала в соседний поселок, где продолжала проживать вместе с супругом, который намеренно ввел правоохранителей в заблуждение. Что послужило этому причиной, будет установлено в ходе расследования, возбужденного по факту заведомо ложного доноса", - уточнили в полиции.

Досудебное расследование по статье 419 УК РК (Заведомо ложный донос) начато и проводится следователями Илийской районной полиции.

Родным Даны Цейзер уже сообщено о местонахождении девушки.

Ранее о том, что девушка никуда не пропадала, сообщили и волонтеры

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