Волонтеры: разыскиваемая в Алматы 19-летняя беременная девушка никуда не пропадала

Алматы. 8 августа. Kazakhstan Today - Разыскиваемая в Алматы 19-летняя беременная девушка никуда не пропадала, сообщили занимавшиеся ее поисками волонтеры, передает Kazakhstan Today.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о розыске 19-летней Даны Цейзер , которая поехала в колледж за аттестатом, но домой так и не вернулась.

Дану Цейзер последние три дня искали все... Волонтёры "LIDER.KZ" города Алматы проверили все больницы и родильные дома, отработали район автовокзала "Саяхат", Зеленый базар, Арбат. Опросили всех, кто сдаёт жилье в аренду. Дану никто не видел, и её телефон был отключен. Полтора часа назад поступила информация о том, что похожую беременную женщину видели в городе Иссыке, и волонтёры поехали туда проверять всё на месте. Но на деле все оказалось гораздо проще и результаты слов "найдена, жива" нас повергли в шок", - говорится в сообщении на странице volontery_almaty_lider.kz в Instagram.

Волонтеры утверждают, что Дана никуда не пропадала.

Вместе с супругом они сняли квартиру в одном из районов города и всё это время находились там. И даже организовали звонок нашему волонтеру, рассказав, что телефон Даны, по биллингу находится в Астане. Что толкнуло семейную пару на столь неординарный поступок, неизвестно, остаётся только догадываться. Искренне жаль родных женщины, которые эти три дня не находили себе места и предполагали самое худшее", - резюмировали авторы сообщения.

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