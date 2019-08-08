В Алматы пропала 19-летняя беременная девушка

Алматы. 7 августа. Kazakhstan Today - В Алматы третьи сутки ищут 19-летнюю беременную девушку, передает Kazakhstan Today.

Девушка поехала в колледж за аттестатом, но домой так и не вернулась, сообщает портал inAlmaty.kz

19-летняя Дана Цейзер училась в колледже на кондитера. Пятого августа девушка поехала за аттестатом. Незадолго до этого она позвонила маме и сообщила, что все в порядке. Дана находится на шестом месяце беременности.

"В тот день мы с ней говорили и связь прервалась. До нее не дозвониться уже третьи сутки, телефон отключен. Она жила с мужем, он говорит: "Все нормально было". Не можем понять, в чем причина, никаких проблем не было. Я не знаю уже, куда податься и что делать. Раньше, если дочь задерживалась, всегда звонила, предупреждала. Она даже сообщала, в какое такси села", - рассказывает мама пропавшей девушки Роза Шевченко.

К поискам уже подключились полиция и волонтеры. Дана была в белой футболке, джинсовых шортах, обувь - синие слипоны.

Тем, кто видел Дану или владеет информацией о ее пропаже, обращаться по номерам: 8-705-806-52-52 (мама Даны).

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