В Риддере задержан подозреваемый в убийстве матери троих детей

РИДДЕР. 3 СЕНТЯБРЯ - В Риддере задержан 34-летний ранее судимый подозреваемый в убийстве матери троих детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Оперативники задержали подозреваемого 34-летнего жителя Риддера, подозреваемого в расправе над матерью троих детей. По его показаниям, на преступление его "подтолкнула жажда наживы, когда он, следуя по лесопосадке, увидел на прохожей женщине серебряные украшения и сумочку, которую она держала в руках", пишет Polisia.kz

Сейчас подозреваемый взят под стражу, его действия квалифицируются по статьям 99 и 192 УК РК, санкции которых предусматривают наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы", - отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

В настоящее время оставшиеся без матери малолетние дети переданы на попечительство близким родственникам, местными исполнительными органами оказывается необходимое содействие.

26 августа жителей города Риддера взбудоражила новость о безвестном исчезновении работницы городского акимата, которая рано утром вышла из дома на работу, но так туда и не дошла. Ее сотовый телефон молчал, а дома продолжали ждать три малолетних ребенка в возрасте от 8 до 11 лет. Позже вечером при проческе лесного массива неподалеку от одной из тропинок, по которой пропавшая обычно ходила на работу, чтобы "срезать" расстояние в пути, было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти в виде удушения и множественных ножевых ранений.

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