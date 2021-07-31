СЕМЕЙ. 30 ИЮЛЯ - В Семее сотрудник банка похитил из банкоматов 17 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе суда №2 Семея, с августа по ноябрь 2020 года осужденный являлся сотрудником банка и совершил хищение денежных средств из банкоматов на общую сумму 17 095 000 тенге, которые в дальнейшем использовал для игры на тотализаторе, пишет Semey News.
На основании изложенного суд назначил ему 7 лет лишения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности в финансовой сфере сроком на 10 лет. Гражданский иск потерпевшим в суде заявлен не был", - пояснили в пресс-службе суда.
Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, в Алматы осудили грабителей, взорвавших банкомат.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства