В Шымкенте на стройке убили иностранца

ШЫМКЕНТ. 6 НОЯБРЯ - На одной из строек в Шымкенте найдено тело гражданина Узбекистана. Уголовное дело заведено по статье "Убийство", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает otyrar.kz, в микрорайоне Самал-3 зарезали мужчину. Конфликт, скорее всего, произошел на бытовой почве. Убитый - гражданин Узбекистана. Главный подозреваемый также гражданин соседней страны.
2 ноября на смену ушёл и вчера вот узнал, что убийство было. Там 5-6 рабочих работали. Не выходили никуда. Как зашли - так и работали", - говорит местный житель.
По одной из версий, погибший мужчина был строителем-гастарбайтером. Удар ножом пришёлся в область сердца. У врачей не было ни единого шанса спасти мужчину. Подозреваемого задержали на месте.
В подвале строящегося здания обнаружено тело мужчины с проникающим колото-резаным ранением в область сердца. При проверке установлена личность потерпевшего, который прибыл на заработки. Данный факт зарегистрирован по статье 99 УК РК (Убийство)", - говорит заместитель начальника департамента полиции города Шымкента Серик Ергешов.
В Алматинской области ликвидирована нарколаборатория
06.11.2021, 16:27 148636
АЛМАТЫ. 6 НОЯБРЯ - Сотрудниками по противодействию наркопреступности департамента полиции Алматинской области ликвидировано подпольное производство наркотиков в Талгарском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подозреваемые - парень и девушка, состоявшие в родстве, - попали в поле зрения полиции в ходе проводимой спецоперации "Рефлекс" по выявлению фактов производства и сбыта синтетических наркотиков", - сообщили в департаменте полиции.
Для того чтобы установить все обстоятельства и собрать доказательства их участия в производстве и распространении наркотиков, оперативными работниками велось наблюдение за подозреваемыми. Когда преступная деятельность подтвердилась и возникла угроза, что изготовленные наркотики и сырье могут быть использованы в преступных целях или уничтожены, преступники были задержаны.
В ходе обыска изъято 3,6 килограмма синтетического наркотика альфа-PVP (более 7200 разовых доз), прекурсоры, приспособления и респираторы, необходимые для изготовления синтетических наркотических средств. Как стало известно из показаний задержанных, идея заниматься производством наркотиков возникла несколько месяцев назад. Сначала они осуществляли закладки наркотиков в Алматы, затем перешли к их производству. Арендовав дом в поселке Талгарского района и приобретя необходимые химикаты и оборудование, начали производство наркотиков и стали искать покупателей для их реализации. Готовые наркотики они закладывали в безлюдных местах вдоль Кульджинского тракта, недалеко от поселка. В момент закладки наркотиков подозреваемые были задержаны", - проинформировали в полиции.
В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС, они полностью признали свою вину. Возбуждено досудебное производство по пунктам 1,3 части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Наказание предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет.
11 членов ОПГ задержали одновременно в двух областях
05.11.2021, 19:55 253774
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Подразделением по противодействию наркопреступности проведена масштабная операция по ликвидации организованной преступной группы, занимавшейся поставками и сбытом оптовых партий марихуаны в Костанайской области, передает KAZAKHSATN TODAY.
Задержания 11 членов ОПГ проводилось в двух регионах - Костанайской и Жамбылской областях. Преступники закупали оптовыми партиями высушенную коноплю и гашиш в Шуском районе Жамбылской области и вывозили ее в северные регионы страны, где реализовывали, сообщает Polisia.kz.
У каждого члена ОПГ были свои "обязанности". Организатор и лидер группы - 35-летний житель Костанайской области. В ходе задержаний и обысков, проведенных одновременно по всем установленным адресам, полицейские изъяли большое количество наркотических средств, оружие, деньги.
При обыске у одного из преступников, в спальне изъят синтетический наркотик мефедрон в особо крупном размере - 20 граммов, в автомобиле "УАЗ-Патриот" изъято 20 граммов гашиша. На прилегающей к дому территории, в мусорном контейнере, обнаружен мешок с 30 килограммами марихуаны. Рядом в пластиковой бочке еще один мешок, где также находилось 30 килограммов марихуаны.
У второго члена ОПГ при обыске дома изъято 8 пакетов с марихуаной, хранящиеся на балконе. А также сумка с 20 килограммами марихуаны, электронные весы, мерные стаканы, 4 мобильных телефона, платежные карты. В спальне полицейские нашли пневматический пистолет. В автомобиле задержанного на заднем сидении и в багажнике обнаружено еще 5 полиэтиленовых сумок и 47 пакетов, в которых было расфасовано более 100 килограммов марихуаны. Еще один мешок с 30 килограммами марихуаны изъят в хозпостройке, во дворе еще одного задержанного.
У единственной женщины-участницы ОПГ изъяты 5 пакетов с марихуаной, электронные весы, незарегистрированное охотничье ружье "ИЖ-17".
Всего изъято более 200 килограммов марихуаны, 20 граммов мефедрона, 20 граммов гашиша, 6 автомобилей, используемых в преступной деятельности, пневматические винтовка и пистолет, три охотничьих ружья, патроны, 24 мобильных телефона, 18 платежных банковских карт и около миллиона тенге, предназначенных для закупа наркотиков.
В ходе полицейской разработки был установлен и задержан 36-летний житель Рудного, разыскиваемый с 21 октября по подозрению в совершении убийства. Задержанный дал признательные показания. Все задержанные водворены в ИВС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, совершенные группой лиц по предварительному сговору).
3 ноября в Алматы изъяли крупную партию синтетических наркотиков.
За время операции "Карсора" по стране выявлено 934 преступления, в том числе 454 факта сбыта и 178 хранения наркотиков, 242 культивирования. Из незаконного оборота изъято 10,6 тонны наркотиков, в том числе: 1,3 килограмма героина, 7,3 тонны марихуаны, 52,2 килограмма гашиша, 68,7 килограмма синтетических наркотиков.
За кражу крупной суммы денег задержали няню в Нур-Султане
05.11.2021, 17:32 152524
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Нур-Султане задержали няню за кражу крупной денежной суммы в семье работодателей. Женщина успела обменять 2 тысячи долларов, но не успела воспользоваться крадеными деньгами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Нур-Султана, с заявлением в полицию обратилась жительница города, которая сообщила о краже из квартиры 8700 долларов.
Как сообщила заявительница, в краже она подозревает 35-летнюю женщину, которая работает в семье няней. У заявительницы женщина работала с августа текущего года. Воспользовавшись отсутствием хозяев квартиры, она похитила денежные средства из дамской сумочки, которая находилась в спальной комнате.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана по "горячим следам" по месту жительства. Похищенные денежные средства были найдены при ней и изъяты. Женщина успела обменять 2 тысячи долларов, но воспользоваться крадеными деньгами не успела, так как была задержана оперативниками", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания, ее проверяют на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.