В Шымкенте начался процесс по делу о хищении оружия из воинской части

Шымкент. 4 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте прошло первое заседание суда по делу хищений из воинской части в Ордабасинском районе, передает Kazakhstan Today.

В отношении бывшего военнослужащего возбуждено уголовное дело по 4 статьям. Его обвиняют в хищении 46 единиц оружия: 29 автоматов, 16 пистолетов Макарова, пистолета «Стример». Как стало известно в ходе судебного заседания, пистолет он продал в городе, сообщает портал Otyrar.kz

Остальные 7 подсудимых обвиняются в краже или вымогательстве, незаконном хранении, передаче, продаже, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

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