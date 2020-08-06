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В Шымкенте начался процесс по делу о хищении оружия из воинской части

05.08.2020, 09:41 6454
Шымкент. 4 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте прошло первое заседание суда по делу хищений из воинской части в Ордабасинском районе, передает Kazakhstan Today.
 
В отношении бывшего военнослужащего возбуждено уголовное дело по 4 статьям. Его обвиняют в хищении 46 единиц оружия: 29 автоматов, 16 пистолетов Макарова, пистолета «Стример». Как стало известно в ходе судебного заседания, пистолет он продал в городе, сообщает портал Otyrar.kz.
 
Остальные 7 подсудимых обвиняются в краже или вымогательстве, незаконном хранении, передаче, продаже, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
 
Напомним, 20 февраля младший сержант по контракту А. Балгынбай самовольно покинул воинскую часть вблизи Шымкента, прихватив целый арсенал оружия. Его разыскивали полиция и внутренние войска. Вскоре житель Туркестанской области, 1995 года рождения, был задержан.
 

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