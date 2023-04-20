В Шымкенте осуждены сотрудники филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки"

Осужденные на системной основе получали взятки в размере от 20 до 200 тысяч тенге за трудоустройство и общее покровительство

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Шымкент. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговором Аль-Фарабийского районного суда осуждены за взяточничество руководитель филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" по городу Шымкенту Арысбаев А., инспектор по трудовым отношениям филиала, а также ведущий специалист НК "КТЖ" Шымкентского отделения магистральной сети Арысбаева Б. и другие, сообщает - Приговором Аль-Фарабийского районного суда осуждены за взяточничество руководитель филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" по городу Шымкенту Арысбаев А., инспектор по трудовым отношениям филиала, а также ведущий специалист НК "КТЖ" Шымкентского отделения магистральной сети Арысбаева Б. и другие, сообщает OTYRAR





Осужденные на системной основе получали взятки в размере от 20 тысяч до 200 тысяч тенге за трудоустройство родственников и знакомых, а также за общее покровительство по службе.





Осужденным назначены наказания в виде штрафов от 200 тысяч до 13 млн тенге (на общую сумму более 18 млн тенге) с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.





Приговор не вступил в законную силу.





Напомним, руководитель Шымкентского филиала ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки" был изобличен в неоднократном получении взяток в конце января 2023 года.



