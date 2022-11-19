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В Шымкенте полицейские расследуют факт жестокого обращения матери с ребенком

18.11.2022, 18:06 7711
Шымкент. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Шымкента расследуют факт жестокого обращения матери с сыном, сообщает Polisia.kz.
 

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой мать жестоко обращается со своим малолетним ребенком. По данному факту сотрудниками управления полиции Каратауского района проведена проверка. Указанная на видеозаписи гражданка установлена и у нее взята объяснительная", - проинформировали в полиции.

 
Отмечается, что сотрудниками полиции и специалистами отдела опеки и попечительства управления образования с гражданкой проводится разъяснительная работа. В настоящее время по произошедшему факту проводится расследование.
 
Ранее сообщалось, что пятилетнего мальчика истязали в Акмолинской области.
 

новости по теме

В Астане начался суд в отношении Карима Масимова

18.11.2022, 19:50 6451
В Астане начался суд в отношении Карима Масимова
Фото: Polisia.kz
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане начался суд в отношении экс-председателя КНБ Карима Масимова, сообщает пресс-служба столичного суда.
 
Дело рассматривается под грифом "совершенно секретно".
 
Напомним, 8 января 2022 года стало известно о задержании бывшего председателя комитета Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Позже в КНБ уточнили, что по делу также начато расследование по фактам действий, направленных на насильственный захват власти. Наряду с Масимовым задержаны и проходят по делу бывшие заместители председателя КНБ: начальник службы спецназначения "А" Ануар Садыкулов и Даулет Ергожин. Дело Масимова расследуют по пяти статьям Уголовного кодекса РК.
 
Генеральной прокуратурой РК по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего руководства Комитета национальной безопасности утвержден обвинительный акт органа расследования. Уголовное дело для рассмотрения 7 ноября было направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.
 

Пристававшего к школьнице талдыкорганца задержала полиция

18.11.2022, 17:03 8981
Пристававшего к школьнице талдыкорганца задержала полиция
Фото: Polisia.kz.
Талдыкорган. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане задержали 38-летнего местного жителя, пристававшего к 12-летней школьнице, сообщает Polisia.kz.
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий нашим сотрудникам удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина доставлен в полицию Талдыкоргана", - сообщил заместитель начальника департамента полиции области Жетiсу Ельдар Абдикенов.

 
Расследование по факту проводится согласно статье 124 УК РК (Развращение малолетних). Задержанный будет проверен на причастность к другим преступлениям.
 
Напомним, 16 ноября к полицейским Талдыкоргана поступило сообщение о том, что неизвестный на одной из улиц преследовал и приставал к 12-летней школьнице. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения. Одной из ярких примет подозреваемого оказалась его красная куртка.
 

Полиция разыскивает извращенца, пристававшего к школьнице в Талдыкоргане

18.11.2022, 12:43 13296
Полиция разыскивает извращенца, пристававшего к школьнице в Талдыкоргане
Фото: Рolisia.kz
Талдыкорган. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане полиция ведет оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого в приставании к 12-летней девочке.
 

Вечером 16 ноября в Талдыкоргане неизвестный мужчина преследовал и приставал к 12-летней девочке. Ребенок не пострадал", - информирует ДП Жетысуской области.

 
Розыск подозреваемого осуществляется силами талдыкорганской городской полиции, к которым также подключены оперативники управления криминальной полиции областного департамента.
 
По факту начато и проводится расследование, взятое на особый контроль ДП.
 
 

В СКО браконьеры незаконно убили пять сибирских косуль

18.11.2022, 11:06 14686
В СКО браконьеры незаконно убили пять сибирских косуль
Фото: Polisia.kz
Петропавловск. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Амангельдинское Есильского района при разделке туш диких животных без сопроводительных документов полицейскими были задержаны жители Северо-Казахстанской области 1964, 1956, 1976, 1977, 1983 годов рождения.
 
С места происшествия изъято 5 разделанных туш сибирских косуль, 5 единиц огнестрельного оружия, сообщает Polisia.kz.
 
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей УК РК "Незаконная охота".
 
Назначены экспертизы.
 

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на руднике в Улытауской области

18.11.2022, 09:45 16176
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили на руднике в Улытауской области
Фото: Polisia.kz
Жезказган. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 17 ноября на территории рудника корпорации "Казахмыс" с признаками насильственной смерти обнаружено тело 40-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе департамента полиции области Улытау.
 

Данный факт зарегистрирован по статье 99, часть 1, УК РК "Убийство". В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания подозреваемых лиц. Обстоятельства выясняются", - проинформировали в полиции.

 

В Мангистауской области аферист с помощью телефона перевел на свой счет 4 млн тенге

17.11.2022, 20:45 25026
Актау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Мунайлинского района обратился в полицию. По его словам, летом подозреваемый попросил его мобильный телефон и, используя мобильное приложение банка, перевел со счета 1 млн тенге и получил кредит на 3 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
 
Размер материального ущерба потерпевшему составляет 4 млн тенге.
 
Полицейские задержали 25-летнего подозреваемого.
 
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР отдела полиции Мунайлинского района по статье 188 УК РК. Ведется расследование.
 

В Кызылорде вымогатель шантажировал девушку интимными фото

17.11.2022, 19:51 26241
Кызылорда. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию обратилась 29-летняя жительница города с заявлением, что знакомый вымогал деньги, угрожая опубликовать в социальных сетях фотографии интимного характера, сообщает пресс-служба МВД РК.
 
По данному факту сотрудники отдела криминальной полиции УП Кызылорды задержали 33-летнего жителя области. Изъяты вещественные доказательства.
 
В настоящее время в отношении подозреваемого начато досудебное расследование по части 1 статьи 194 УК РК (Вымогательство).
 
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
 

У жителя Атырауской области изъяли восемь рогов сайги

17.11.2022, 18:53 25476
Атырау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Индерского районного отдела полиции Атырауской области в ходе проведения ОПМ "Браконьер" задержали гражданина, незаконно хранившего рога сайгака, сообщает Polisia.kz.
 
Ночью 12 ноября сотрудники полиции Индерского РОП совместно с инспекторами Западного регионального филиала "Охотазоопром" изъяли на участке Сыралы одной из зимовок 8 рогов. В качестве подозреваемого задержан 64-летний житель села Орлик.
 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 1-1 статьи 339 УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".
 

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