В Шымкенте полицейские расследуют факт жестокого обращения матери с ребенком

Шымкент. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Шымкента расследуют факт жестокого обращения матери с сыном, сообщает Polisia.kz.
В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой мать жестоко обращается со своим малолетним ребенком. По данному факту сотрудниками управления полиции Каратауского района проведена проверка. Указанная на видеозаписи гражданка установлена и у нее взята объяснительная", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что сотрудниками полиции и специалистами отдела опеки и попечительства управления образования с гражданкой проводится разъяснительная работа. В настоящее время по произошедшему факту проводится расследование.
Ранее сообщалось, что пятилетнего мальчика истязали в Акмолинской области.