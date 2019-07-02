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В Шымкенте вынесли приговор бывшему следователю финансовой полиции

01.07.2019, 14:57 8479
В Шымкенте вынесли приговор бывшему следователю финансовой полиции
Фото: Казинформ
Шымкент. 1 июля. Kazakhstan Today - Антикоррупционное ведомство Шымкента сообщило о завершении уголовного дела в отношении бывшего следователя ДБЭКП (финансовой полиции) Кызылординской области Д. Жалгасбекова, передает Kazakhstan Today.
 

Жалгасбеков в 2014 году путем обмана и злоупотребления доверием завладел автотранспортным средством марки "Chevrolet GMT900" Алтынбекова Е. стоимостью 15 млн тенге. 27 июня текущего года приговором Абайского районного суда Жалгасбеков приговоре к 3 годам 9 месяцам лишения свободы условно", - сообщили в пресс-службе ведомства. 

 
Ранее сообщалось, что в Шымкенте у следователя Нацбюро по противодействию коррупции, задержанной по подозрению в хищении двухсот тысяч долларов, оказалось имущество на 10 миллионов долларов. Также по делу о получении взятки к 4,5 года лишения свободы в Шымкенте приговорили судью Махтааральского районного суда Абая Ниязбекова.
 

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