В Шымкенте вынесли приговор бывшему следователю финансовой полиции

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Жалгасбеков в 2014 году путем обмана и злоупотребления доверием завладел автотранспортным средством марки "Chevrolet GMT900" Алтынбекова Е. стоимостью 15 млн тенге. 27 июня текущего года приговором Абайского районного суда Жалгасбеков приговоре к 3 годам 9 месяцам лишения свободы условно", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте у следователя Нацбюро по противодействию коррупции, задержанной по подозрению в хищении двухсот тысяч долларов, оказалось имущество на 10 миллионов долларов. Также по делу о получении взятки к 4,5 года лишения свободы в Шымкенте приговорили судью Махтааральского районного суда Абая Ниязбекова.
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