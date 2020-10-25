В Шымкенте задержаны подозреваемые в убийстве таксиста

Шымкент. 24 октября. Kazakhstan Today - В Шымкенте задержаны двое подозреваемых в убийстве таксиста. Мужчину зарезали, а тело сожгли на свалке, передает Kazakhstan Today.

18 октября 2020 года, около 11.00, в дежурную часть Абайского РУП ДП города Шымкента поступило сообщение о том, что по улице Туркестанская стоит автомобиль марки "Дэу Нексия" белого цвета без государственного знака", - сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента.

По словам полицейских, в ходе осмотра в автомашине найдены "2 игрушечных пистолета, метровая железная арматура, 2 государственных знака автомашины и 1 мужские джинсовые брюки синего цвета с пятнами крови в области колена".

В тот же день по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство".

В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что два пассажира данного автомобиля, нанесли ножевое ранение владельцу автомобиля, отвезли его на свалку, расположенную в населенном пункте Актас, где в целях сокрытия следов преступления сожгли тело", - рассказали в полиции.

По информации пресс-службы, подозреваемые установлены и задержаны. Ими оказались жители Туркестанской области 1994 и 1998 годов рождения.





Ранее в Туркестанской области задержаны четверо подозреваемых в убийстве таксиста . В ходе розыска на окраине Шымкента оперативники обнаружили сожженную автомашину объявленного в розыск автовладельца. Впоследствии тело водителя было найдено сожженным в поле возле поселка Шубарсу Ордабасинского района.

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