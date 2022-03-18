В СКО четверых сотрудников транспортного контроля подозревают в коррупции

ПЕТРОПАВЛОВСК. 17 МАРТА - Досудебные расследования в отношении четырех работников транспортного контроля и двух предпринимателей начато департаментом Агентства по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы департамента Агентства по противодействию коррупции по Северо-Казахстанской области, в прошлом году за нарушения в вышеуказанной сфере осуждены трое работников.
Руководитель отдела и главный специалист инспекции транспортного контроля СКО осуждены к трем годам лишения свободы каждый, а также главный эксперт комитета транспорта осужден к штрафу в размере 30 млн тенге.
Сотрудники инспекции транспортного контроля подозреваются в коррупции в Алматинской области.