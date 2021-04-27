В СКО мошенник оформил 50 кредитов на чужие документы

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 АПРЕЛЯ - В Северо-Казахстанской области мужчина оформил 50 кредитов по фотографиям утерянных удостоверений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Петропавловск.news, жителя СКО подозревают в оформлении онлайн-кредитов по фотографиям удостоверений личности. Подозреваемого задержали. Идет расследование
Мошенники часто используют различные способы, в том числе социальные сети, размещают ложные интернет-объявления, создают фейковые страницы и сайты. Эти преступления характеризуются тем, что совершаются в отношении большого количества граждан", - сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов.
В Северо-Казахстанской области за один день зарегистрировано сразу шесть фактов интернет-мошенничеств.
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