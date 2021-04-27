Система Orphus

В Северном Казахстане интернет-мошенники за сутки обманули шесть человек

26.04.2021 10747
В Северном Казахстане интернет-мошенники за сутки обманули шесть человек
ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 АПРЕЛЯ - В Северо-Казахстанской области за один день зарегистрировано сразу шесть фактов интернет-мошенничеств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В двух случаях это были "звонки из службы безопасности банка". Людей запугивали выдумками о том, что на их банковских счетах будто бы замечена подозрительная активность, и для того, чтобы "спасти деньги", якобы нужно открыть другой счёт. Потерпевшие переводили свои сбережения либо взятые по настоянию мошенников кредиты на указанные счета, диктовали пароли и коды, приходящие в SMS-сообщениях, и теряли все суммы", - сообщили в пресс-службе ДП СКО.

 
По информации полицейских, ещё три факта были связаны с предоплатой за товары и услуги. 
 

Особняком стоит случай 38-летнего петропавловца, который, пролистывая каналы в мессенджере Telegram, наткнулся на обещания "раскрутить денежные средства". Мужчина вступил в переписку со злоумышленниками, перечислил им 9 тысяч российских рублей, и через несколько дней получил сообщение, будто его вложение "приумножилось" до 15 тысяч рублей. Однако, как пояснил злоумышленник в переписке, для того, чтобы снять их, нужно сделать следующее вложение. Петропавловец, вдохновлённый лёгким "заработком", перевёл преступнику 17 тысяч рублей, после чего контакт прервался. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. Сумма понесённого им ущерба составила 157 тысяч тенге", - рассказали в полиции. 

 
Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье УК РК "Мошенничество".
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая