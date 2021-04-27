В Северном Казахстане интернет-мошенники за сутки обманули шесть человек

ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 АПРЕЛЯ - В Северо-Казахстанской области за один день зарегистрировано сразу шесть фактов интернет-мошенничеств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В двух случаях это были "звонки из службы безопасности банка". Людей запугивали выдумками о том, что на их банковских счетах будто бы замечена подозрительная активность, и для того, чтобы "спасти деньги", якобы нужно открыть другой счёт. Потерпевшие переводили свои сбережения либо взятые по настоянию мошенников кредиты на указанные счета, диктовали пароли и коды, приходящие в SMS-сообщениях, и теряли все суммы", - сообщили в пресс-службе ДП СКО.

По информации полицейских, ещё три факта были связаны с предоплатой за товары и услуги.

Особняком стоит случай 38-летнего петропавловца, который, пролистывая каналы в мессенджере Telegram, наткнулся на обещания "раскрутить денежные средства". Мужчина вступил в переписку со злоумышленниками, перечислил им 9 тысяч российских рублей, и через несколько дней получил сообщение, будто его вложение "приумножилось" до 15 тысяч рублей. Однако, как пояснил злоумышленник в переписке, для того, чтобы снять их, нужно сделать следующее вложение. Петропавловец, вдохновлённый лёгким "заработком", перевёл преступнику 17 тысяч рублей, после чего контакт прервался. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию. Сумма понесённого им ущерба составила 157 тысяч тенге", - рассказали в полиции.

Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье УК РК "Мошенничество".

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