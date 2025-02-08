В СКО за январь ликвидировали восемь нарколабораторий  

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Тараз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Тараза выявила случай травли совершенного тремя подростками в отношении двух несовершеннолетних детей в КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла", - Прокуратура Тараза выявила случай травли совершенного тремя подростками в отношении двух несовершеннолетних детей в КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла", сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.





Установлено, что мать пострадавших детей ранее неоднократно обращалась в администрации реабилитационного центра с просьбой принять меры, однако ее обращения остались без ответа.





В связи с этим главврач реабилитационного центра привлечена к административной ответственности за недонесение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних с наложением административного штрафа.





Прокуратура подчеркивает недопустимость сокрытия фактов правонарушений, касающихся несовершеннолетних, и призывает все заинтересованные стороны к более внимательному отношению к вопросам защиты детей", - отметили в ведомстве.





Ранее детский омбудсмен Динара Закиева наряду с проблемами в семье назвала буллинг одной из причин суицидального поведения детей.



