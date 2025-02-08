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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Краснокнижного капуцина изъяли в частном зоомагазине в Темиртау.





По словам управляющего зоомагазином, капуцин был оставлен ему на передержку, но хозяин не оставил никаких подтверждающих документов. В связи с фактом незаконного обращения с исчезающими видами возбуждено уголовное дело, начато следствие, чтобы установить, как этот редкий представитель фауны оказался в Казахстане.





Инсценировавших вооруженный конфликт пранкеров задержали в Астане.





По данному факту организатор задержан и доставлен в полицию. В отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства с водворением в комнату временного задержания.





Разыскиваемых в Казахстане подозреваемых в мошенничестве задержали в России.





В частности, в Москве задержан 28-летний казахстанец, который в Алматы с апреля по октябрь прошлого года под предлогом реализации взял у местных жителей дорогостоящие смартфоны, затем скрылся. Также в городе Люберцы РФ сотрудники полиции ДП Шымкента совместно с зарубежными коллегами задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана, которая обманом продала участок земли, принадлежащий жительнице Шымкента.





Руководителя финпирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадировали из Кыргызстана.





Он выдан на время и после привлечения к уголовной ответственности и осуждения за создание и руководство финансовой пирамидой будет возвращен в Кыргызстан. Будучи в розыске, подозреваемый совершил убийство на территории Кыргызстана, за что был осужден кыргызским судом. Фигуранта будет ожидать наказание за преступление, совершенное на территории Казахстана, после отбытия наказания на территории соседнего государства.





В Казахстане изъяли свыше 1,5 тысячи боеприпасов с начала 2025 года.





Обнаружены и изъяты 8 автоматов Калашникова, 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1521 боеприпас различного калибра.





Совершенное 25 лет назад убийство раскрыли в Уральске.





В декабре 2000 года двое местных жителей погибли от огнестрельных ранений. Мотивом двойного убийства стали финансовые разногласия. Задержаны двое подозреваемых - предполагаемый заказчик и исполнитель преступления. Уголовное дело ведется по статье "Убийство двух и более лиц группой по предварительному сговору".





Петропавловск вошел в тройку самых "преступных" городов Казахстана.





Несмотря на общее снижение преступности, областной центр остается в числе регионов с высоким уровнем преступности - на 10 тысяч населения приходится 103 правонарушения.





Сотрудника стоянки осудили по делу об убийстве администратора кемпинга в Хромтау.





Подсудимый признан виновным и осужден к 11 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления.





В Актюбинской области чиновники подозреваются в хищении 672 млн тенге.





Завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела строительства Мугалжарского района и депутатов районного маслихата. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 672 млн тенге путем закупа 70-квартирного общежития под видом жилого многоквартирного дома, предназначенного для социально уязвимых слоев населения.





Более 150 человек обманула создательница финпирамиды "Автолюкс" в Павлодарской области.





Подозреваемая находится под домашним арестом. Финпирамида действовала всего 3 месяца - с сентября по ноябрь 2024 года, однако ее деятельность за это время распространилась на территорию Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей.





В Костанайской области председателя и депутата районного маслихата подозревают в коррупции.





Председатель маслихата обвиняется в даче взятки в сумме 2 млн тенге сотрудникам областного ДВГА через депутата за непринятие мер по выявленным в ходе аудита нарушениям. Надзирающей прокуратурой обвиняемые преданы суду.





Полицейские ликвидировали три нарколаборатории за сутки.





Задержаны трое подозреваемых. Установлено, что они шесть месяцев занимались культивацией. Каждый из них изготовил по 50 кг наркотиков. В отношении них проводится досудебное расследование.





В Алматы расследуют зверское убийство девушки.





Пропавшую девушку искали родственники, полицейские и волонтеры. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Однако родственники убитой считают, такое зверское убийство один человек совершить не мог.





Крупную партию мефедрона изъяли у наркокурьеров в Караганде.





Задержаны житель Караганды и два жителя столицы. Всех задержанных поместили в изолятор временного содержания.





В Актюбинской области задержана преступная группа за хищение газа.





Фигуранты являются работниками одной из компаний в сфере добычи газа. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет установлена сумма ущерба.





В Алматы перехватили наркопосылку из США.





Посылка была адресована 30-летнему местному жителю. Из США ему отправили упаковки с марихуаной и наркосодержащим мармеладом. По данному факту возбуждено уголовное дело.





В Актау бухгалтер детсада похитила более 9 млн тенге.





Бухгалтер яслей-сада № 39 "Хиуаз" подписывала банковские документы от имени руководителя и незаконно перевела на свои счета свыше 9 млн тенге из госбюджета. Суд приговорил подсудимую к ограничению свободы на 3,5 года.





Разыскиваемую в Казахстане мошенницу задержали в Бишкеке.





Задержанная доставлена сотрудниками ГКНБ и МВД Кыргызской Республики в следственную службу Сокулукского РОВД.





В Казахстане за три года обнаружили свыше 700 схронов с оружием.





За последние три года найдено и изъято порядка 8 тысяч единиц огнестрельного и травматического оружия, 831 граната и свыше 112 тысяч боеприпасов различных калибров. Также обнаружено 722 схрона с оружием. На сегодня достоверно установлена принадлежность 1226 единиц оружия, похищенного в период январских событий.





В Атырауской области у браконьеров изъяли полтонны рыбы.





Вблизи села Жанбай Исатайского района, полицейские остановили мотоцикл с санями, в котором находились четверо мужчин. При осмотре было обнаружено 530 кг незаконно выловленной рыбы частиковых видов, упакованной в 10 мешков. У задержанных также были изъяты два ножа и два радиоприемника. По факту браконьерства возбуждено уголовное дело, ведется расследование.





В СКО руководитель сельхозкооператива незаконно получил более 50 млн тенге субсидий.





В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца.





Из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве.





Он завладел денежными средствами 88 жителей области Улытау. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау.





В Алматы военного осудили за превышения власти.





Подсудимый приговорен к 7 годам лишения свободы. Кроме того, он лишен воинского звания.





В СКО за январь ликвидировали восемь нарколабораторий.





Всего с начала года в регионе выявлено 32 факта наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято более 17 килограммов различных наркотических средств.





Подозреваемую в сбыте психотропных веществ задержали в Алматы.





В ходе личного обыска у подозреваемой изъяты 44 пакета с порошкообразным веществом белого цвета и специфическим запахом. А в автомобиле задержанной найден инвентарь для расфасовки и розничной продажи наркотиков. Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.





Случай травли детей выявлен в реабилитационном центре в Таразе.





Главврач реабилитационного центра привлечена к административной ответственности за недонесение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних с наложением административного штрафа.





В розыск объявлен бывший заместитель акима Актау.





Информация появилась на сайте органов правовой статистики и специальных учетов. В розыск Тимура Садвакасова объявил суд по инициативе Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



