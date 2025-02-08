07.02.2025, 10:35 56191
Из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве
Фото: скриншот из видео ГП
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Актау. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Указанное лицо в 2020 году в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в получении субсидий, завладело денежными средствами 88 жителей области Улытау, причинив им ущерб в совокупности более 30 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
По данным Генпрокуратуры, двое соучастников уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В 2024 году он был установлен на территории Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау", - уточнили в пресс-службе.
За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
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07.02.2025, 16:16 45041
Случай травли детей выявлен в реабилитационном центре в Таразе
Главврач центра оштрафована
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Тараз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Тараза выявила случай травли совершенного тремя подростками в отношении двух несовершеннолетних детей в КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла", сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.
Установлено, что мать пострадавших детей ранее неоднократно обращалась в администрации реабилитационного центра с просьбой принять меры, однако ее обращения остались без ответа.
В связи с этим главврач реабилитационного центра привлечена к административной ответственности за недонесение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних с наложением административного штрафа.
Прокуратура подчеркивает недопустимость сокрытия фактов правонарушений, касающихся несовершеннолетних, и призывает все заинтересованные стороны к более внимательному отношению к вопросам защиты детей", - отметили в ведомстве.
Ранее детский омбудсмен Динара Закиева наряду с проблемами в семье назвала буллинг одной из причин суицидального поведения детей.
07.02.2025, 15:39 45826
В розыск объявлен бывший заместитель акима Актау
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Актау. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов объявлен в рамках дела о незаконной добыче полезных ископаемых.
Информация появилась на сайте органов правовой статистики и специальных учетов. В розыск Тимура Садвакасова объявил суд по инициативе Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.
Он проходил по делу компании "Тиолайн", чьего исполнительного директора вместе с сыном обвинили в незаконном предпринимательстве и самовольном пользовании недрами. Тимура Садвакасова обвинили в подстрекательстве в даче взятки и мошенничестве.
Пост заместителя акима Актау Садвакасов занял в феврале 2019 года.
Напомним, в феврале прошлого года сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании "Тиолайн". Сообщалось, что нелегальная добыча полезных ископаемых принесла владельцу горно-обогатительного комбината 26 млрд тенге незаконного дохода. Однако, в декабре 2024 года суд припряжных оправдал предпринимателя, признав его невиновным.
07.02.2025, 14:24 48806
Подозреваемую в сбыте психотропных веществ задержали в Алматы
У задержанной изъяты кокаин и мефедрон общим весом 400 грамм
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Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемую в сбыте психотропных веществ 30-летнюю женщину задержали в Алматы.
Полиция при содействии сотрудников местного ДКНБ задержали подозреваемую в неоднократном сбыте синтетических психотропных веществ. В ходе личного обыска у подозреваемой изъяты 44 пакета с порошкообразным веществом белого цвета и специфическим запахом. А в автомобиле задержанной найден инвентарь для расфасовки и розничной продажи наркотиков, сообщает Polisia.kz.
Как показала экспертиза, изъятые вещества являются кокаином и мефедроном. Общий вес запрещенных веществ составил порядка 400 граммов.
Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. По факту сбыта наркотиков в управлении полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в СКО за январь ликвидировали восемь нарколабораторий.
Напомним, в Казахстане ужесточена ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.02.2025, 13:32 50166
В Казахстан пытались ввезти свыше 500 тысяч пачек контрабандных сигарет
Фото: gov.kz
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Тараз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республику Казахстан пытались ввезти свыше 500 тысяч пачек контрабандных сигарет, сообщает Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
В населенном пункте Карасу Жамбылской области пограничным нарядом КНБ пресечена попытка провоза крупной партии сигарет. Табачные изделия перевозились из соседней страны в Казахстан без сопроводительных документов", - проинформировали в пресс-службе.
По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара может составлять более 187 млн тенге.
Груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства", - добавили в Погранслужбе.
Напомним, контрабанда и контрафакт табачной продукции угрожают экономике Казахстана и ЕАЭС.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.02.2025, 12:10 52921
В СКО за январь ликвидировали восемь нарколабораторий
Всего с начала года в регионе выявлено 32 факта наркоправонарушений
Фото: polisia.kz
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Петропавловск. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области за январь полицейские ликвидировали восемь нарколабораторий, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники произвели серию задержаний, в ходе которых ликвидировано восемь нарколабораторий по выращиванию наркотических средств", - говорится в сообщении.
В частности, полицейские провели спецоперацию по задержанию двоих иногородних граждан, причастных к распространению наркотических средств на территории Петропавловска.
В ходе следственных действий изъяты свертки, внутри которых находилось белое порошкообразное вещество, электронные весы, упаковочный материал. Общий вес изъятых мефедрона и α-PvP составил более 260 граммов. Ведется следствие", - сообщили в полиции.
Подчеркивается, что всего с начала года выявлено 32 факта наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято более 17 килограммов различных наркотических средств.
Ранее в Карагандинской области ликвидировали сеть нарколабораторий.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.02.2025, 11:35 54076
Гибель двух человек во время январских событий: в Алматы военного осудили за превышения власти
Фото: Depositphotos
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Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В военном суде Алматинского гарнизона военнослужащего осудили на 7 лет за превышения власти по делу о гибели двух человек во время январских событий, сообщает пресс-служба Военного суда.
Подсудимый приговорен к 7 годам лишения свободы. Он лишен воинского звания. В пользу потерпевшего взысканы 20 млн тенге морального ущерба", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что вина подсудимого доказана заключениями экспертиз, показаниями свидетелей, экспертов, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.
Также отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Подсудимый, будучи представителем власти, совершил действия, выходящие за пределы его прав и полномочий. В результате наступили тяжкие последствия-смерть двух потерпевших", - добавили в суде.
Ранее сотрудника полиции осудили за пытки доставленного по январским событиям в Алматы.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
07.02.2025, 09:12 58301
В СКО руководитель сельхозкооператива незаконно получил более 50 млн тенге субсидий
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области выявлена схема хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.
Руководитель производственного кооператива в период с мая 2019 года по март 2020 года, используя фиктивные документы, незаконно получил более 50 млн тенге, выделенных государством на субсидии для переработки молочной продукции. Для подтверждения затрат в УСХ предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла. В результате судом сделки по поставке молока признаны недействительными", - проинформировали в ведомстве.
Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные субсидии подозреваемым приобретена автомашина марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо.
С санкции суда на указанную автомашину наложен арест.
В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
06.02.2025, 19:19 47956
В Атырауской области у браконьеров изъяли полтонны рыбы
Фото: Polisia.kz
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Атырау. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области с 1 по 28 февраля проходит широкомасштабное ОПМ "Браконьер", направленное на защиту природных ресурсов от незаконного вылова и оборота, сообщает Polisia.kz.
Во время рейдового мероприятия на побережье Каспийского моря, вблизи села Жанбай Исатайского района, полицейские остановили мотоцикл с санями, в котором находились четверо мужчин. При осмотре было обнаружено 530 кг незаконно выловленной рыбы частиковых видов, упакованной в 10 мешков. У задержанных также были изъяты два ножа и два радиоприемника.
Вся изъятая продукция передана в специализированный цех "Тілекші". По факту браконьерства возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Ранее в области Абай сотрудники полиции задержали браконьеров на реке Иртыш. Ущерб от их действий составил более 2,5 млн тенге.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?