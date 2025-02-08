Тело в сумке: в Алматы расследуют зверское убийство девушки

Фото: polisia.kz

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Алматы. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полиция расследует зверское убийство 26-летней девушки, которую искали больше двух месяцев, - В Алматы полиция расследует зверское убийство 26-летней девушки, которую искали больше двух месяцев, сообщает телеканал КТК.





По факту убийства управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и взят под стражу. Другие обстоятельства устанавливаются", - заявила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.





По данным телеканала, 26-летняя девушка пропала при загадочных обстоятельствах. Она отправилась на вечеринку в честь дня рождения подруги в Алматы. А вечером написала сестре, что ее украл жених. И больше на связь не выходила. Пропавшую девушку искали родственники, полицейские и волонтеры. Позже правоохранители вышли на след предполагаемого преступника. Им оказался жених.





Сообщается, что убийца положил тело в хозяйственную сумку и закопал в снегу на территории дачного поселка. Однако родственники убитой считают, такое зверское убийство один человек совершить не мог. Они уверены, преступников может быть больше.





Подозреваемый отрицал свою вину. А позже признался в убийстве и даже показал место, где закопал сумку с телом моей сестренки. Когда раскапывали яму, четверо мужчин с трудом подняли ее. Мы считаем, это преступление совершили несколько человек. Одежду сняли. Труп сложили в сумку. Они убили ее, как скотину. Поэтому мы требуем, чтобы все виновные понесли наказание", - добавил брат погибшей Табигат Алибек.





Напомним, в декабре прошлого года тело женщины в сумке обнаружили на окраине Алматы.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.



