Фото: иллюстрация создана ИИ

Рассказать друзьям

Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Call-центр интернет-мошенников выявили в Алматы.





Они обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту, после перевода денежных средств на свои криптосчета блокировали звонки от потерпевших. По данному факту начато досудебное расследование.





В Карагандинской области ликвидировали сеть нарколабораторий.





В городе Алматы задержан 30-летний организатор сети нарколабораторий, уроженец Темиртау. По итогам расследования установлено, что задержанный причастен к организации пяти нарколабораторий, расположенных в Карагандинской и Алматинской областях. Всего задержано пять человек, причастных к преступной деятельности





Блогера Дану Орманбаеву объявили в международный розыск.





Как сообщили в ДП Алматы, по факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Блогеру заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.





В Туркестане полиция начала проверку после появившейся в Сети аудиозаписи.





В Сети появилась аудиозапись, на которой неизвестный критикует полицейских за то, что они не выписывают штрафы и ограничиваются предупреждениями. В Туркестане полиция проводит проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников.





Похищенное в ходе январских событий оружие обнаружили в Казахстане.





С начала 2025 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъято 20 единиц огнестрельного и травматического оружия, в том числе 4 похищенных в период январских событий, а также 6 гранат и свыше 150 боеприпасов различного калибра.





Более 20 килограммов мефедрона изъяли в Павлодаре.





При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. Возбуждено уголовное дело.





Крупную ОПГ дроперов ликвидировали в Алматинской области.





Установлено свыше 20 причастных лиц, среди которых дропы, дроповоды, кураторы и менеджеры схемы. В настоящее время санкционированы запросы в банки для получения информации о финансовых операциях. Прорабатывается вопрос об аресте выявленных активов.





Дикого Армана осудили по делу о январских событиях.





Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу Дикий Арман, осужден на на 20 лет лишения свободы. Также в суде огласили приговор другим фигурантам громкого дела.





Казахстанец сменил личность, чтобы не платить алименты.





Он, находясь на территории России, сменил установочные данные, после чего получил гражданство и паспорт РФ. С помощью подмены данных мужчина беспрепятственно пересекал границу Казахстана, вводя в заблуждение правоохранительные органы и пограничные службы. Казахстанец привлечен к административной ответственности.





Полицейский насмерть сбил пешехода в Западном Казахстане.





В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель был трезв. Его водворили в изолятор временного содержания.





Более 309 млн тенге заработала супружеская пара на нелегальном производстве алкоголя в Шымкенте.





Суд назначил супругам 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенных на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге.





Похищавшим продукцию "АрселорМиттал Темиртау" членам ОПГ вынесли приговор в Астане.





Приговором суда обвиняемые получили от 12 до 2,5 года лишения свободы, некоторые отделались ограничением свободы и условным сроком. Один фигурант приговорен к штрафу в 200 МРП, поскольку добровольно возместил ущерб.





В Атырау сотрудник детского дома ударил ребенка.





По факту происшествия в детском доме "Шанырак" возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственных действий. В связи с происшествием в областном детском доме семейного типа и доме подростков начата проверка.





Дело о растрате 37 млн тенге в области Жетысу поступило в суд.





Судить будут трех сотрудников акимата. Их обвиняют в растрате бюджетных средств. Материальный ущерб полностью возмещен государству.





В Астане Елдосу Коспаеву вынесли приговор.





Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Также к лишению свободы приговорили других членов ОПГ.





Канал нелегальной миграции пресекли в Жамбылской области.





Уголовное дело в отношении организаторов канала нелегальной миграции направлено в суд. Их будут судить по статье 394 УК РК "Организация незаконной миграции", наказание по которой предполагает до 5 лет лишения свободы.





Используемые для мошеннических звонков устройства и sim-карты изъяли у иностранца полицейские Алматы.





В городе Алматы на съемной квартире задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья. В ходе осмотра помещения оперативными работниками обнаружено три sim-box устройства, в каждом из которых имелось 32 слота для sim-карт. С помощью устройств совершались мошеннические звонки казахстанцам.





Замглавы ДГД Атырауской области впал в кому после драки.





По факту получения сотрудником департамента государственных доходов телесных повреждений проводится досудебное расследование. Также в целях установления всех обстоятельств, в том числе участия в указанном инциденте сотрудников прокуратуры, Главной транспортной прокуратурой проводится служебная проверка.





Пьяную пассажирку сняли с рейса Актау - Баку.





Жительница Актобе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников службы досмотра и не реагировала на замечания. Женщину задержали сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту.





Руководители товарной биржи арестованы по делу о махинациях с углем.





В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения - содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.





В Алматы арестовали подозреваемых в вымогательстве блогеров.





В отношении блогеров избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.





Девочки жестоко избили сверстницу на катке в Алматы.





В ДП мегаполиса сообщили, что участники происшествия установлены и доставлены в полицию. Родители девочек - подростков, у которых произошел конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, привлечены к административной ответственности.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.



