27.01.2025, 16:23 46666
Похищавшим продукцию "АрселорМиттал Темиртау" членам ОПГ вынесли приговор в Астане
Всего на скамье подсудимых оказались 24 человека
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Более 20 человек осудили в Астане за хищение продукции АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщили в пресс-службе столичного суда.
Согласно материалам суда, организованная преступная группа с июня 2022 по март 2023 года занималась систематическим хищением бронзовых изделии, швеллеров, горячекатаных прокатов, оцинкованных листов, рельсов АО "АрселорМиттал Темиртау" (новое название Qarmet. - Прим. ред.) на территории Карагандинской области. Всего на скамье подсудимых оказались 24 человека.
Также отдельные участники уличены в вымогательстве.
Кроме того, Х. и Ж., в июне 2016 года, будучи охранниками охранного агентства, совершили превышение полномочий, вопреки задачам своей деятельности с применением оружия, Ж. также причинил вред здоровью в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих служебных обязанностей с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, а Х. совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - рассказали в суде.
Приговором суда обвиняемые получили от 12 до 2,5 года лишения свободы, некоторые отделались ограничением свободы и условным сроком. Один фигурант приговорен к штрафу в 200 МРП, поскольку добровольно возместил ущерб.
Напомним, полиция Алматы расследует 10 фактов, связанных с созданием организованной преступной группы.
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28.01.2025, 17:01 3616
Елдоса Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы
Фото: pexels.com
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны Елдоса Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Также к лишению свободы приговорили других членов ОПГ, сообщает sputnik.kz.
В частности, Айдоса Коспаева приговорили к 12 годам лишения свободы; Руслана Шалина приговорили к 12 годам лишения свободы; Ерлана Имашева приговорили к 12 годам лишения свободы; Дастана Абижанова приговорили к 12 годам лишения свободы; Камардина Алымова приговорили к 12 годам лишения свободы; Рауана Бабаева приговорили к 12 годам лишения свободы; Оксану Кудряшову приговорили к 10 годам лишения свободы; Алексея Кузнецова приговорили к 12 годам лишения свободы; Василия Бабушкина приговорили к 9 годам лишения свободы, информирует tengrinews.kz.
Напомним, в деле организованной преступной группы Коспаева фигурирует больше 130 объектов недвижимости, 35 элитных автомобилей, 9 миллионов долларов наличными и 11 земельных участков.
Участники организованной преступной группы Коспаева занимались рейдерским захватом бизнеса и имущества предпринимателей в Алматы, Алматинской области и еще в трех регионах страны.
О задержании четверых участников группы и объявлении в розыск ее главаря официально объявили еще в июле прошлого года. Следователи выявили несколько крупных компаний и объектов, которые полностью или частично захватила ОПГ.
6 сентября из Северного Кипра в Казахстан доставлены 7 членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым.
28.01.2025, 11:09 12591
Дело о растрате 37 млн тенге в области Жетысу поступило в суд
Судить будут трех сотрудников акимата
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Талдыкорган. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры завершили расследование уголовного дела в отношении должностных лиц жилищно-коммунального хозяйства акимата Талдыкоргана.
Их обвиняют в растрате 37 млн тенге бюджетных средств.
В марте 2020 года в рамках госзакупок отдел ЖКХ заключил договор с одним из ТОО на проведение работ по обустройству сквера на сумму 1 млрд 92 млн тенге. Однако подрядчик не выполнил строительные работы в полном объеме, а сумма ущерба, причиненного государству, составила 37 млн тенге.
Материальный ущерб полностью возмещен государству.
В настоящее время расследование в отношении 3 лиц завершено, уголовное дело направлено в суд.
Ранее в области Жетысу оштрафовали за растрату директора школы.
В декабре прошлого года директора яслей-сада осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве.
Чиновники и руководители школ области Жетысу регулярно фигурируют в коррупционной хронике.
В ноябре прошлого года региональная прокуратура сообщала, что акимы и директора школ в Жетысуской области присвоили более 5,5 миллиона тенге обязательных взносов, которые государство оплачивает за многодетных матерей, инвалидов и других граждан, нуждающихся в соцподдержке.
В июле прошлого года 21 бухгалтера отдела образования и школ Талдыкоргана признали виновными в деле о миллиардных хищениях.
27.01.2025, 20:38 39736
В Атырау сотрудник детского дома ударил ребенка
Управлением образования создана комиссия для проверки случая
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Атырау. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау водитель детского дома семейного типа "Шанырак" избил одного из воспитанников, сообщает AtyrauPress.
Уполномоченная по правам ребенка в Атырауской области Айжан Сарсембаева заявила, что обстоятельства происшествия сейчас уточняются.
В связи с происшествием в областном детском доме семейного типа и доме подростков начата проверка. Я выехала на место, связалась с департаментом полиции и вызвала сотрудников. Также областное управление образования сформировало комиссию для изучения данного инцидента. Мы выясняем все детали произошедшего", - рассказала Айжан Сарсембаева.
Управлением образования создана комиссия для проверки случая. Ее представители направлены в детский дом семейного типа и дом подростков для проведения разбирательства.
В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что по факту происшествия в детском доме "Шанырак" возбуждено уголовное дело, проводится комплекс следственных действий. В интересах следствия дополнительная информация не разглашается.
Ранее сообщалось, что в СОШ № 26 Павлодара в 9-м классе учитель математики, проходя мимо ученика, который стоял у доски, ткнул его неизвестным предметом.
27.01.2025, 19:59 41121
Возбуждено уголовное дело: в Павлодаре учитель едва не ранил ученика
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В СОШ № 26 Павлодара в 9-м классе учитель математики, проходя мимо ученика, который стоял у доски, ткнул его неизвестным предметом.
В городском отделе образования сообщили, что в кабинете установлена камера видеонаблюдения, которая засняла, как учитель подходит к шкафу и откручивает шуруп, которым впоследствии уколол ученика.
Школьная медсестра осмотрела ребенка - на теле мальчика нет никаких следов укола, также его осмотрела бригада скорой помощи, которая установила целостность кожных покровов.
Педагог сам был расстроен своим поступком, просил прощения у родителей", - сообщили в отделе образования Павлодара.
По информации департамента полиции Павлодарской области, по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу.
27.01.2025, 14:46 50331
Более 309 млн тенге заработала супружеская пара на нелегальном производстве алкоголя в Шымкенте
На преступный доход подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте супружеская пара приговорена к 5 и 6 годам колонии за нелегальное производство алкогольных напитков, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
С 2022 года супруги организовали в Шымкенте незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта. Продукция продавалась не только в Шымкенте, но и в соседних регионах - Туркестанской и Жамбылской областях.
В ходе обысков изъято более 9 тыс. литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тыс. штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 миллионов тенге. Проведенным финансовым расследованием по принципу Follow the money установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге", - рассказали в АФМ.
На заработанные преступным путем средства подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге (Toyota Land Cruiser 300, ZEEKR 001, KIA K8, Hyundai Grandeur, VOLVO и др.), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников.
Суд назначил супругам 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенных на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге.
27.01.2025, 14:24 51121
Полицейский насмерть сбил пешехода в Западном Казахстане
Начато досудебное расследование
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Уральск. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - 24 января в поселке Таскала сотрудник отдела полиции насмерть сбил пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте.
Водитель за рулем Mitsubishi при движении задним ходом наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, сообщает издание "Мой город" со ссылкой на департамент полиции Западно-Казахстанской области.
Как выяснилось, за рулем авто находился сотрудник районного отдела полиции.
В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель был трезв. Его водворили в изолятор временного содержания", - прокомментировали в полиции.
Полицейского уволили из органов в день происшествия. По факту ДТП начато досудебное расследование.
Напомним, в начале января полицейский насмерть сбил пешехода в Уральске.
27.01.2025, 12:45 53431
Подмена документов и двойное гражданство: казахстанец сменил личность, чтобы не платить алименты
Он привлечен к административной ответственности
Фото: polisia.kz
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Уральск. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области 48-летний казахстанец подменил документы и получил гражданство Российской Федерации, чтобы не платить алименты, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что мужчина, находясь на территории Российской Федерации, сменил установочные данные, после чего получил гражданство и паспорт Российской Федерации. С помощью подмены данных мужчина беспрепятственно пересекал границу Республики Казахстан, вводя в заблуждение правоохранительные органы и пограничные службы", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время факт двойного гражданства доказан, а казахстанец привлечен к административной ответственности.
Напомним, задолженность по алиментам в Казахстане составляет 14,6 млрд тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
27.01.2025, 11:48 55461
Дикого Армана осудили на 20 лет по делу о январских событиях
Фото: Depositphotos
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу Дикий Арман, осужден на на 20 лет лишения свободы по делу о январских событиях, передает корреспондент агентства.
Также в суде огласили приговор другим фигурантам громкого дела. В частности, бывшему начальнику пятого управления КНБ Руслану Искакову - 15 лет шесть месяцев лишения свободы, сообщает zakon.kz.
Также экс-агенту финансовой полиции Талгату Махатову - 15 лет лишения свободы. Бывшему депутату и предпринимателю Кайрату Кудайбергену - 8 лет лишения свободы, также запрещено участие в соцсетях, проведение митингов, дебатов, организация мероприятий, публикации в СМИ, а журналисту Бердаху Бердымуратову - 7 лет лишения свободы.
Большинство из 45 подсудимых приговорены к одному-двум годам лишения свободы, с учетом времени, проведенного в СИЗО. Некоторые - к 7 годам, отмечает sputnik.kz.
Напомним, криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
В июле 2023 МВД провело несколько спецопераций по задержанию членов ОПГ Дикого Армана. В ведомстве сообщили, что, несмотря на арест лидера и основных участников ОПГ, другие ее члены продолжают заниматься противоправной деятельностью: финансируют услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?