ПО для анонимного обзвона и 60 компьютеров: call-центр интернет-мошенников выявили в Алматы Дополнено
Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Call-центр интернет-мошенников выявили в одном из офисов крупного бизнес-центра в Алматы, сообщает прокуратура мегаполиса.
Обнаружен call-центр, организатором которого выступил гражданин России и задействовал в работу 24 граждан Казахстана. Они обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту, после перевода денежных средств на свои криптосчета блокировали звонки от потерпевших. Изъято 60 единиц компьютеров и другого оборудования, на которых установлено программное обеспечение для анонимного обзвона через интернет с использованием различных GSM-шлюзов и Sim-Box", - проинформировали в пресс-службе.
Также изъяты блокноты с готовыми скриптами, в которых расписан алгоритм поведения и работы с клиентами.
По данному факту начато досудебное расследование о мошенничестве, устанавливаются потерпевшие и причиненный ущерб", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 25.01.2025, 14.00
В Министерстве внутренних дел рассказали подробности ликвидации сall-центра в Алматы, работники которого занимались обманом граждан соседнего государства под предлогом инвестиции в криптовалюту и фондовый рынок, сообщает Polisia.kz.
Задержано 24 подозреваемых, пятеро из которых иностранные граждане. В офисе обнаружены и изъяты 55 компьютеров, 6 ноутбуков, 30 сотовых телефонов, данные граждан соседнего государства", - говорится в сообщении.
Ранее оборудование для мошеннических звонков изъяли у 19-летнего жителя Алматы.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.