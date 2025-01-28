Дикого Армана осудили на 20 лет по делу о январских событиях

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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу Дикий Арман, осужден на на 20 лет лишения свободы по делу о январских событиях, передает корреспондент агентства.





Также в суде огласили приговор другим фигурантам громкого дела. В частности, бывшему начальнику пятого управления КНБ Руслану Искакову - 15 лет шесть месяцев лишения свободы, сообщает zakon.kz.





Также экс-агенту финансовой полиции Талгату Махатову - 15 лет лишения свободы. Бывшему депутату и предпринимателю Кайрату Кудайбергену - 8 лет лишения свободы, также запрещено участие в соцсетях, проведение митингов, дебатов, организация мероприятий, публикации в СМИ, а журналисту Бердаху Бердымуратову - 7 лет лишения свободы.





Большинство из 45 подсудимых приговорены к одному-двум годам лишения свободы, с учетом времени, проведенного в СИЗО. Некоторые - к 7 годам, отмечает sputnik.kz.





Напомним, криминальный авторитет Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, проходит подозреваемым по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.





В июле 2023 МВД провело несколько спецопераций по задержанию членов ОПГ Дикого Армана. В ведомстве сообщили, что, несмотря на арест лидера и основных участников ОПГ, другие ее члены продолжают заниматься противоправной деятельностью: финансируют услуги адвокатов, пытаются активно оказывать давление на участников процесса расследования, в том числе через СМИ и интернет.



