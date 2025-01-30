11 млрд кубометров воды получит Казахстан весной по итогам договоренностей со странами Центральной Азии11 млрд кубометров воды получит Казахстан весной по итогам договоренностей со странами Центральной Азии
29.01.2025, 16:31 69516
Замглавы ДГД Атырауской области впал в кому после драки
Фото: МВД РК
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Атырау. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области заведено уголовное дело по факту драки в одном из увеселительных заведений Атырау, в результате которой один из участников впал в кому.
В казахстанских СМИ и соцсетях появилась информация, что в результате драки в одном из баров Атырау в кому впал заместитель руководителя областного ДГД. Согласно распространяемый информации, его оппонентом выступил сотрудник транспортной прокуратуры.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по факту получения сотрудником департамента государственных доходов телесных повреждений проводится досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
В целях установления всех обстоятельств, в том числе участия в указанном инциденте сотрудников прокуратуры, Главной транспортной прокуратурой проводится служебная проверка.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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30.01.2025, 14:04 14371
Переломы ребер и сотрясение мозга: девочки жестоко избили сверстницу на катке в Алматы
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - На катке в Жетысуском районе Алматы две девочки-подростки избили сверстницу. Родители привлечены к административной ответственности.
Согласно информации, появившейся в пабликах, 26 января на катке в парке "Гульдер" в Алматы группа подростков напала на девочку. Причины нападения неизвестны. Пострадавшая госпитализирована с несколькими переломами ребер, сотрясением мозга и выбитыми брекетами.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному инциденту проводится проверка.
Участники происшествия установлены и доставлены в полицию. Родители обеих девочек - подростков, у которых произошел конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей, привлечены к административной ответственности", - сказано в сообщении полиции.
Другие обстоятельства устанавливаются.
Ранее несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу в Павлодаре.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомитьсяс дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
30.01.2025, 12:51 17941
В Алматы подозреваемых в вымогательстве блогеров арестовали на два месяца
Фото: pexels.com
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы подозреваемых в вымогательстве двух блогеров арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Постановлением суда в отношении блогеров, подозреваемых в вымогательстве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, они были задержаны по подозрению в совершении вымогательства при получении 10 миллионов тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
30.01.2025, 11:05 24281
Ежегодный доход более 2 млрд тенге: руководители товарной биржи арестованы по делу о махинациях с углем
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители товарной биржи Modern Trading Solutions арестованы по делу о махинациях с углем из Шубаркульского месторождения, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения - содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск", - сообщили в агентстве.
По данным АФМ, руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение.
В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов. Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона", - подчеркнули в агентстве.
Подчеркивается, что ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивались через подконтрольные ей компании.
Ранее экс-акиму Атырау вынесли приговор за махинации с землей.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
30.01.2025, 10:17 26491
Используемые для мошеннических звонков устройства и sim-карты изъяли у иностранца полицейские Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подразделением по противодействию киберпреступности МВД в городе Алматы на съемной квартире задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья, сообщает Polisia.kz.
В ходе осмотра помещения оперативными работниками обнаружено три sim-box устройства, в каждом из которых имелось 32 слота для sim-карт. Также изъято порядка двух тысяч sim-карт различных сотовых операторов. С помощью устройств совершались мошеннические звонки казахстанцам", - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.
По его информации, иностранец прибыл в Казахстан в декабре прошлого года и занимался обслуживанием криминального оборудования для совершения мошеннических действий. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
29.01.2025, 12:18 76201
Канал нелегальной миграции пресекли в Жамбылской области
Фото: Генпрокуратура РК
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Тараз. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области задержали организаторов канала нелегальной миграции на границе с Кыргызстаном, близ села Еңбек Кордайского района, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
По ее данным, канал незаконной миграции существовал длительное время. Его организовали три местных жителя, которые помогали иностранцам беспрепятственно пересекать границу.
В частности, 14 июня 2024 года Погранслужба РК задержала трех граждан Узбекистана, которые незаконно пересекли госграницу вне пункта пропуска.
Впоследствии суд приговорил их к 6 месяцам лишения свободы с выдворением за пределы Республики Казахстан на 5 лет.
Также 21 января 2025 года направлено в суд уголовное дело в отношении организаторов канала нелегальной миграции. Их будут судить по статье 394 УК РК "Организация незаконной миграции", наказание по которой предполагает до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что каналы незаконной миграции ликвидированы в нескольких регионах Казахстан, в частности в столице, а также Жамбылской и Атырауской областях.
Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.
29.01.2025, 11:52 75906
Подозреваемого в поставках наркотиков иностранца задержали в аэропорту Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Казахстана задержала иностранца, разыскиваемого Турцией за наркотрафик, сообщает Polisia.kz.
33-летнего гражданина Сербии и Турции полицейские задержали в Международном аэропорту Алматы по запросу Национального центрального бюро Интерпола.
В 2021 году подозреваемый вместе с другими лицами организовал международную поставку кокаина морским путем в Стамбул. Задержание стало результатом тесного международного сотрудничества правоохранительных органов двух стран", - подчеркнули в полиции.
Ранее транснациональную организованную преступную группу задержали в Жетысу.
28.01.2025, 17:01 98361
Елдоса Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы
Фото: pexels.com
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны Елдоса Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Также к лишению свободы приговорили других членов ОПГ, сообщает sputnik.kz.
В частности, Айдоса Коспаева приговорили к 12 годам лишения свободы; Руслана Шалина приговорили к 12 годам лишения свободы; Ерлана Имашева приговорили к 12 годам лишения свободы; Дастана Абижанова приговорили к 12 годам лишения свободы; Камардина Алымова приговорили к 12 годам лишения свободы; Рауана Бабаева приговорили к 12 годам лишения свободы; Оксану Кудряшову приговорили к 10 годам лишения свободы; Алексея Кузнецова приговорили к 12 годам лишения свободы; Василия Бабушкина приговорили к 9 годам лишения свободы, информирует tengrinews.kz.
Напомним, в деле организованной преступной группы Коспаева фигурирует больше 130 объектов недвижимости, 35 элитных автомобилей, 9 миллионов долларов наличными и 11 земельных участков.
Участники организованной преступной группы Коспаева занимались рейдерским захватом бизнеса и имущества предпринимателей в Алматы, Алматинской области и еще в трех регионах страны.
О задержании четверых участников группы и объявлении в розыск ее главаря официально объявили еще в июле прошлого года. Следователи выявили несколько крупных компаний и объектов, которые полностью или частично захватила ОПГ.
6 сентября из Северного Кипра в Казахстан доставлены 7 членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым.
28.01.2025, 11:09 98471
Дело о растрате 37 млн тенге в области Жетысу поступило в суд
Судить будут трех сотрудников акимата
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Талдыкорган. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры завершили расследование уголовного дела в отношении должностных лиц жилищно-коммунального хозяйства акимата Талдыкоргана.
Их обвиняют в растрате 37 млн тенге бюджетных средств.
В марте 2020 года в рамках госзакупок отдел ЖКХ заключил договор с одним из ТОО на проведение работ по обустройству сквера на сумму 1 млрд 92 млн тенге. Однако подрядчик не выполнил строительные работы в полном объеме, а сумма ущерба, причиненного государству, составила 37 млн тенге.
Материальный ущерб полностью возмещен государству.
В настоящее время расследование в отношении 3 лиц завершено, уголовное дело направлено в суд.
Ранее в области Жетысу оштрафовали за растрату директора школы.
В декабре прошлого года директора яслей-сада осудили на 4,5 года по делу о мошенничестве.
Чиновники и руководители школ области Жетысу регулярно фигурируют в коррупционной хронике.
В ноябре прошлого года региональная прокуратура сообщала, что акимы и директора школ в Жетысуской области присвоили более 5,5 миллиона тенге обязательных взносов, которые государство оплачивает за многодетных матерей, инвалидов и других граждан, нуждающихся в соцподдержке.
В июле прошлого года 21 бухгалтера отдела образования и школ Талдыкоргана признали виновными в деле о миллиардных хищениях.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?