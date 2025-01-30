Замглавы ДГД Атырауской области впал в кому после драки

Канал организовали три местных жителя, которые помогали иностранцам беспрепятственно пересекать границу

Фото: Генпрокуратура РК

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Тараз. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области задержали организаторов канала нелегальной миграции на границе с Кыргызстаном, близ села Еңбек Кордайского района, - В Жамбылской области задержали организаторов канала нелегальной миграции на границе с Кыргызстаном, близ села Еңбек Кордайского района, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.





По ее данным, канал незаконной миграции существовал длительное время. Его организовали три местных жителя, которые помогали иностранцам беспрепятственно пересекать границу.





В частности, 14 июня 2024 года Погранслужба РК задержала трех граждан Узбекистана, которые незаконно пересекли госграницу вне пункта пропуска.





Впоследствии суд приговорил их к 6 месяцам лишения свободы с выдворением за пределы Республики Казахстан на 5 лет.





Также 21 января 2025 года направлено в суд уголовное дело в отношении организаторов канала нелегальной миграции. Их будут судить по статье 394 УК РК "Организация незаконной миграции", наказание по которой предполагает до 5 лет лишения свободы.





Ранее сообщалось, что каналы незаконной миграции ликвидированы в нескольких регионах Казахстан, в частности в столице, а также Жамбылской и Атырауской областях.





Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.