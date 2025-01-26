В Карагандинской области ликвидировали сеть нарколабораторий   

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Караганда. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области ликвидировали сеть лабораторий по производству наркотиков, - В Карагандинской области ликвидировали сеть лабораторий по производству наркотиков, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.





Ликвидирована сеть нарколабораторий и задержаны организаторы (...) Проводится досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом наркотических и психотропных веществ", - проинформировали в департаменте.





В частности, ликвидирована нарколаборатория в поселке Асыл.









На месте обнаружено около 200 килограммов наркотических веществ и оборудование для их производства. В ходе операции задержана супружеская пара - 25-летний мужчина и 29-летняя женщина, уроженцы города Алматы. В результате дальнейших действий в городе Алматы задержан 30-летний организатор сети нарколабораторий, уроженец Темиртау. У подозреваемого изъяты вещественные доказательства, включая ноутбук, весы, ежедневники и 21 мобильный телефон, которые использовались для координации деятельности преступной сети", - заявили в полиции.





Кроме того, по итогам расследования установлено, что задержанный причастен к организации пяти нарколабораторий, расположенных в Карагандинской и Алматинской областях.





Всего, по данным ДП, задержано пять человек, причастных к преступной деятельности.





Ранее каналы сбыта наркотиков ликвидировали в Актау и Алматы.



