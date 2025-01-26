25.01.2025, 13:40 45791
В Карагандинской области ликвидировали сеть нарколабораторий
Фото: Depositphotos
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Караганда. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области ликвидировали сеть лабораторий по производству наркотиков, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Ликвидирована сеть нарколабораторий и задержаны организаторы (...) Проводится досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся изготовлением и сбытом наркотических и психотропных веществ", - проинформировали в департаменте.
В частности, ликвидирована нарколаборатория в поселке Асыл.
На месте обнаружено около 200 килограммов наркотических веществ и оборудование для их производства. В ходе операции задержана супружеская пара - 25-летний мужчина и 29-летняя женщина, уроженцы города Алматы. В результате дальнейших действий в городе Алматы задержан 30-летний организатор сети нарколабораторий, уроженец Темиртау. У подозреваемого изъяты вещественные доказательства, включая ноутбук, весы, ежедневники и 21 мобильный телефон, которые использовались для координации деятельности преступной сети", - заявили в полиции.
Кроме того, по итогам расследования установлено, что задержанный причастен к организации пяти нарколабораторий, расположенных в Карагандинской и Алматинской областях.
Всего, по данным ДП, задержано пять человек, причастных к преступной деятельности.
Ранее каналы сбыта наркотиков ликвидировали в Актау и Алматы.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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25.01.2025, 17:30 38541
Не выписывают штрафы и ограничиваются предупреждениями: в Туркестане полиция начала проверку после появившейся в Сети аудиозаписи
По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции
Фото: polisia.kz
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Туркестан. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане полиция начала проверку после появившейся в Сети аудиозаписи, на которой неизвестный критикует полицейских за то, что они не выписывают штрафы и ограничиваются предупреждениями, сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области.
Проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции", - проинформировали в пресс-службе.
Также отмечается, что в департаменте полиции области исключена практика установления количественных нормативов на составление административных протоколов и каких-либо подобных указаний не давалось.
Ранее instagram-паблик EGOV.PRESS опубликовал аудиозапись, на которой неизвестный критикует полицейских.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
25.01.2025, 16:47 40211
Блогера Дану Орманбаеву объявили в международный розыск
Фото:.instagram/ danapartner_
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанского блогера Дану Орманбаеву объявили в международный розыск, сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.
Следственным управлением ДП города Алматы по факту разжигания межнациональной розни расследуется уголовное дело. Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. Вместе с тем подозреваемая объявлена в международный розыск", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в Алматы на гражданку Казахстана завели уголовное дело после публикации в Сети.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
25.01.2025, 11:12 49576
ПО для анонимного обзвона и 60 компьютеров: call-центр интернет-мошенников выявили в Алматы Дополнено
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Алматы. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Call-центр интернет-мошенников выявили в одном из офисов крупного бизнес-центра в Алматы, сообщает прокуратура мегаполиса.
Обнаружен call-центр, организатором которого выступил гражданин России и задействовал в работу 24 граждан Казахстана. Они обзванивали потенциальных клиентов и предлагали инвестиционные вложения в криптовалюту, после перевода денежных средств на свои криптосчета блокировали звонки от потерпевших. Изъято 60 единиц компьютеров и другого оборудования, на которых установлено программное обеспечение для анонимного обзвона через интернет с использованием различных GSM-шлюзов и Sim-Box", - проинформировали в пресс-службе.
Также изъяты блокноты с готовыми скриптами, в которых расписан алгоритм поведения и работы с клиентами.
По данному факту начато досудебное расследование о мошенничестве, устанавливаются потерпевшие и причиненный ущерб", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 25.01.2025, 14.00
В Министерстве внутренних дел рассказали подробности ликвидации сall-центра в Алматы, работники которого занимались обманом граждан соседнего государства под предлогом инвестиции в криптовалюту и фондовый рынок, сообщает Polisia.kz.
Задержано 24 подозреваемых, пятеро из которых иностранные граждане. В офисе обнаружены и изъяты 55 компьютеров, 6 ноутбуков, 30 сотовых телефонов, данные граждан соседнего государства", - говорится в сообщении.
Ранее оборудование для мошеннических звонков изъяли у 19-летнего жителя Алматы.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
24.01.2025, 20:47 71131
Житель Костаная избил в автобусе женщину
Задержан 61-летний горожанин
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Костанай. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из маршрутных автобусов Костаная пассажир начал наносить удары женщине. В конфликт вмешались другие пассажиры, пытавшиеся защитить пострадавшую, сообщает пресс-служба МВД РК.
Полицейские оперативно установили личность и задержали 61-летнего местного жителя. В отношении него проводится досудебное расследование по факту хулиганства.
В ноябре 2024 года в Алматы задержали подозреваемого, который, вооружившись кухонным ножом, напал на контролера автобуса.
24.01.2025, 19:20 73536
В Астане у пассажира поезда изъяли чемодан с крупной партией наркотиков
Фото: Polisia.kz
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД во взаимодействии с коллегами из главной транспортной прокуратуры ликвидировали канал поставки наркотиков, сообщает Polisia.kz.
На территории столичного железнодорожного вокзала задержан 24-летний парень, у которого изъят дорожный чемодан с мефедроном общим весом более 8 кг.
Задержанный, прибывший из Алматы, намеревался распространить наркотики в Астане через закладки.
Установлено, что подозреваемый действовал совместно с 21-летним другом, который ранее покинул поезд в Караганде для выполнения аналогичной задачи. Он также задержан, у него изъято около 600 граммов "синтетики". В результате оперативной комбинации установлен еще один соучастник схемы наркосбыта - 30-летний мужчина. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Ведется работа по установлению других причастных лиц.
Ранее в Жетысуской области сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности провели операцию по задержанию организованной преступной группы, состоящей из иностранцев и гражданина Казахстана.
24.01.2025, 18:10 75136
Обещала пассивный доход от каждого взноса: в ЗКО организатора финпирамиды приговорили к лишению свободы
Фото: Depositphotos
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Уральск. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области организатора финансовой пирамиды Life is good Hermes Management Ltd приговорили к лишению свободы, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Приговором суда она признана виновной по пункту 2 части 3 статьи 217 УК (Создание и руководство финансовой пирамидой) и пункту 3 части 3 статьи 218 УК (Легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем) и ей назначено наказание в виде 5,6 лет (5 лет и 6 месяцев. - Прим. ред.) лишения свободы", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет.
За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса. В результате осужденная вовлекла 42 лица, которыми вложено в финансовую пирамиду свыше 56 млн тенге", - заявили в агентстве.
Кроме того, установлено, что на незаконно полученные денежные средства осужденной приобретена квартира в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо.
Квартира, приобретенная на средства, добытые преступным путем, обращена в счет возмещения ущерба по гражданским искам", - добавили в пресс-службе.
Ранее организаторов финпирамиды осудили в Астане.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
24.01.2025, 17:35 76291
Убийство солдата в Мангистауской области: лейтенанта осудили на 13 лет
Фото: pexels
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Актау. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам приговорил лейтенанта к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве солдата в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Военного суда.
Д. приговорен к 13 годам лишения свободы. Взыскан в пользу потерпевшей Б. моральный и материальный вред в размере 20 млн тенге", - проинформировали в суде.
Кроме того, он лишен воинского звания лейтенанта. Отмечается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
В сентябре прошлого года около 17.00 командир взвода Д. из вверенного ему пистолета ПМ застрелил рядового Б., который скончался от полученного огнестрельного ранения", - сообщили в пресс-службе.
Подчеркивается, что вина подсудимого доказана видеозаписями с места происшествия, показаниями свидетелей, протоколами следственных действий и заключениями экспертизы.
Напомним, в Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов с подразделениями регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша". По факту смерти возбуждено уголовное дело.
Отец погибшего cолдата-срочника записал обращение к министру обороны Казахстана Руслану Жаксылыкову. В Министерстве обороны Республики Казахстан прокомментировали смерть солдата. В ведомстве заявили, что дело взято на особый контроль министра обороны.
Позже стало известно, что дело расследуют по статье об умышленном убийстве.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
24.01.2025, 15:23 63366
Сбил подростка и уехал пить пиво: виновника смертельного ДТП приговорили к тюремному заключению в Алматы
15-летний мальчик погиб от множественных травм
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Алматы. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - К семи годам колонии приговорили водителя, который в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил 15-летнего мальчика и покинул место преступления.
Как рассказали в пресс-службе Верховного суда, житель Алматы, ранее, в 2020 году, лишенный права управления автотранспортом на семь лет, вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. На пешеходном переходе он совершил наезд на несовершеннолетнего, что заметил лишь через зеркало заднего вида. Однако до прибытия сотрудников органов внутренних дел скрылся с места ДТП, позже вместе с друзьями выпивал пиво и вернулся домой.
В результате наезда 15-летний подросток получил тяжелые травмы: закрытую шейно-поясничную травму, травму живота и множественные разрывы печени. От полученных травм он скончался.
Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами. Также с него в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация материального и морального ущерба в размере 14 миллионов тенге.
Напомним, в Уральске полицейский насмерть сбил пешехода.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?