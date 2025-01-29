Елдоса Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Павлодар. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В СОШ № 26 Павлодара в 9-м классе учитель математики, проходя мимо ученика, который стоял у доски, ткнул его неизвестным предметом.





В городском отделе образования сообщили, что в кабинете установлена камера видеонаблюдения, которая засняла, как учитель подходит к шкафу и откручивает шуруп, которым впоследствии уколол ученика.





Школьная медсестра осмотрела ребенка - на теле мальчика нет никаких следов укола, также его осмотрела бригада скорой помощи, которая установила целостность кожных покровов.





Педагог сам был расстроен своим поступком, просил прощения у родителей", - сообщили в отделе образования Павлодара.





По информации департамента полиции Павлодарской области, по факту нанесения побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль в отношении заведомо несовершеннолетнего, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.



