30.01.2025, 11:05 50736
Ежегодный доход более 2 млрд тенге: руководители товарной биржи арестованы по делу о махинациях с углем
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководители товарной биржи Modern Trading Solutions арестованы по делу о махинациях с углем из Шубаркульского месторождения, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В отношении трех руководителей торговой биржи избрана мера пресечения - содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск", - сообщили в агентстве.
По данным АФМ, руководство товарной биржи Modern Trading Solutions, зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение.
В противном случае предприниматели не допускались к торгам путем затягивания сроков аккредитации, неподписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов. Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона", - подчеркнули в агентстве.
Подчеркивается, что ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивались через подконтрольные ей компании.
Ранее экс-акиму Атырау вынесли приговор за махинации с землей.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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31.01.2025, 12:10 1091
Похищение и изнасилование фитнес-тренера: в Мангистау виновным ужесточили приговор
Фото: pexels
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Актау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционная судебная коллегия ужесточила приговор виновным по громкому делу о похищении и изнасиловании фитнес-тренера, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.
С.Н. признан виновным (...) и ему (...) назначено пожизненное лишение свободы; Е.А. признан виновным (...) ему (...) назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет; А.М., У.Ж., и К.Д. признаны виновными (...) назначено каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, а в отношении У.Ж. (...) с учетом предыдущей судимости окончательно назначено 13 лет 6 месяцев лишения свободы", - проинформировали в суде.
Кроме того, с подсудимых в пользу потерпевшей взысканы материальный ущерб в 19 618 415 тенге и моральный вред в размере 30 000 000 тенге.
А.М., У.Ж., К.Д. и С.Н. через телеграм-канал приобрели психотропное вещество "мефедрон". Находясь в состоянии наркотического опьянения, они избили и похитили потерпевшую, посадив ее в машину. Спустя некоторое время А.М., У.Ж. и К.Д. уехали, оставив потерпевшую с С.Н. и Е.А. В это время С.Н., угрожая применить насилие, вынудил потерпевшую употребить мефедрон, затем в автомашине совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера. С.Н. и Е.А. удерживали потерпевшую несколько часов на заправке, тем самым лишая ее свободы. Затем, угрожая насилием, путем вымогательства оформили через банковское приложение "Каспий банк" на потерпевшую кредит в 2 млн тенге, обналичив их, отпустили потерпевшую", - уточнили в суде.
Подчеркивается, что действия подсудимых довели потерпевшую до самоубийства.
Напомним, в мае прошлого года молодая женщина сбросилась с высотного дома в 19-м микрорайоне Актау и погибла. Тогда полиция посчитала это "доведением до самоубийства", информирует lada.kz.
В январе этого года фонд "НеМолчи.kz" опубликовал новые подробности трагедии. Позже стало известно, что прокуратура настаивает на ужесточении наказания виновным.
Динара Смаилова, президент фонда "НеМолчи.kz", рассказала о том, что четверо из пяти фигурантов уголовного дела ранее были судимы за тяжкие преступления.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
30.01.2025, 14:04 40826
Переломы ребер и сотрясение мозга: девочки жестоко избили сверстницу на катке в Алматы
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - На катке в Жетысуском районе Алматы две девочки-подростка избили сверстницу. Родители привлечены к административной ответственности.
Согласно информации, появившейся в пабликах, 26 января на катке в парке "Гульдер" в Алматы группа подростков напала на девочку. Причины нападения неизвестны. Пострадавшая госпитализирована с несколькими переломами ребер, сотрясением мозга и выбитыми брекетами.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному инциденту проводится проверка.
Участники происшествия установлены и доставлены в полицию. Родители обеих девочек-подростков, у которых произошел конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены к административной ответственности", - сказано в сообщении полиции.
Другие обстоятельства устанавливаются.
Ранее несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу в Павлодаре.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
30.01.2025, 12:51 44396
В Алматы подозреваемых в вымогательстве блогеров арестовали на два месяца
Фото: pexels.com
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы подозреваемых в вымогательстве двух блогеров арестовали на два месяца, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Постановлением суда в отношении блогеров, подозреваемых в вымогательстве, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, они были задержаны по подозрению в совершении вымогательства при получении 10 миллионов тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
30.01.2025, 10:17 54436
Используемые для мошеннических звонков устройства и sim-карты изъяли у иностранца полицейские Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подразделением по противодействию киберпреступности МВД в городе Алматы на съемной квартире задержан гражданин одной из стран ближнего зарубежья, сообщает Polisia.kz.
В ходе осмотра помещения оперативными работниками обнаружено три sim-box устройства, в каждом из которых имелось 32 слота для sim-карт. Также изъято порядка двух тысяч sim-карт различных сотовых операторов. С помощью устройств совершались мошеннические звонки казахстанцам", - сообщил начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Жандос Сүйінбай.
По его информации, иностранец прибыл в Казахстан в декабре прошлого года и занимался обслуживанием криминального оборудования для совершения мошеннических действий. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
29.01.2025, 16:31 97461
Замглавы ДГД Атырауской области впал в кому после драки
Фото: МВД РК
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Атырау. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области заведено уголовное дело по факту драки в одном из увеселительных заведений Атырау, в результате которой один из участников впал в кому.
В казахстанских СМИ и соцсетях появилась информация, что в результате драки в одном из баров Атырау в кому впал заместитель руководителя областного ДГД. Согласно распространяемый информации, его оппонентом выступил сотрудник транспортной прокуратуры.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по факту получения сотрудником департамента государственных доходов телесных повреждений проводится досудебное расследование. Возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
В целях установления всех обстоятельств, в том числе участия в указанном инциденте сотрудников прокуратуры, Главной транспортной прокуратурой проводится служебная проверка.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
29.01.2025, 12:18 102656
Канал нелегальной миграции пресекли в Жамбылской области
Фото: Генпрокуратура РК
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Тараз. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области задержали организаторов канала нелегальной миграции на границе с Кыргызстаном, близ села Еңбек Кордайского района, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РК.
По ее данным, канал незаконной миграции существовал длительное время. Его организовали три местных жителя, которые помогали иностранцам беспрепятственно пересекать границу.
В частности, 14 июня 2024 года Погранслужба РК задержала трех граждан Узбекистана, которые незаконно пересекли госграницу вне пункта пропуска.
Впоследствии суд приговорил их к 6 месяцам лишения свободы с выдворением за пределы Республики Казахстан на 5 лет.
Также 21 января 2025 года направлено в суд уголовное дело в отношении организаторов канала нелегальной миграции. Их будут судить по статье 394 УК РК "Организация незаконной миграции", наказание по которой предполагает до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что каналы незаконной миграции ликвидированы в нескольких регионах Казахстан, в частности в столице, а также Жамбылской и Атырауской областях.
Виновным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с конфискацией имущества.
29.01.2025, 11:52 103851
Подозреваемого в поставках наркотиков иностранца задержали в аэропорту Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Казахстана задержала иностранца, разыскиваемого Турцией за наркотрафик, сообщает Polisia.kz.
33-летнего гражданина Сербии и Турции полицейские задержали в Международном аэропорту Алматы по запросу Национального центрального бюро Интерпола.
В 2021 году подозреваемый вместе с другими лицами организовал международную поставку кокаина морским путем в Стамбул. Задержание стало результатом тесного международного сотрудничества правоохранительных органов двух стран", - подчеркнули в полиции.
Ранее транснациональную организованную преступную группу задержали в Жетысу.
28.01.2025, 17:01 125816
Елдоса Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы
Фото: pexels.com
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Астаны Елдоса Коспаева приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Также к лишению свободы приговорили других членов ОПГ, сообщает sputnik.kz.
В частности, Айдоса Коспаева приговорили к 12 годам лишения свободы; Руслана Шалина приговорили к 12 годам лишения свободы; Ерлана Имашева приговорили к 12 годам лишения свободы; Дастана Абижанова приговорили к 12 годам лишения свободы; Камардина Алымова приговорили к 12 годам лишения свободы; Рауана Бабаева приговорили к 12 годам лишения свободы; Оксану Кудряшову приговорили к 10 годам лишения свободы; Алексея Кузнецова приговорили к 12 годам лишения свободы; Василия Бабушкина приговорили к 9 годам лишения свободы, информирует tengrinews.kz.
Напомним, в деле организованной преступной группы Коспаева фигурирует больше 130 объектов недвижимости, 35 элитных автомобилей, 9 миллионов долларов наличными и 11 земельных участков.
Участники организованной преступной группы Коспаева занимались рейдерским захватом бизнеса и имущества предпринимателей в Алматы, Алматинской области и еще в трех регионах страны.
О задержании четверых участников группы и объявлении в розыск ее главаря официально объявили еще в июле прошлого года. Следователи выявили несколько крупных компаний и объектов, которые полностью или частично захватила ОПГ.
6 сентября из Северного Кипра в Казахстан доставлены 7 членов преступной группировки во главе с Елдосом Коспаевым.
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