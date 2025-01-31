Ежегодный доход более 2 млрд тенге: руководители товарной биржи арестованы по делу о махинациях с углем

Один из фигурантов дела получил пожизненное лишение свободы

Фото: pexels

Рассказать друзьям

Актау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционная судебная коллегия ужесточила приговор виновным по громкому делу о похищении и изнасиловании фитнес-тренера, - Апелляционная судебная коллегия ужесточила приговор виновным по громкому делу о похищении и изнасиловании фитнес-тренера, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.





С.Н. признан виновным (...) и ему (...) назначено пожизненное лишение свободы; Е.А. признан виновным (...) ему (...) назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет; А.М., У.Ж., и К.Д. признаны виновными (...) назначено каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, а в отношении У.Ж. (...) с учетом предыдущей судимости окончательно назначено 13 лет 6 месяцев лишения свободы", - проинформировали в суде.





Кроме того, с подсудимых в пользу потерпевшей взысканы материальный ущерб в 19 618 415 тенге и моральный вред в размере 30 000 000 тенге.





А.М., У.Ж., К.Д. и С.Н. через телеграм-канал приобрели психотропное вещество "мефедрон". Находясь в состоянии наркотического опьянения, они избили и похитили потерпевшую, посадив ее в машину. Спустя некоторое время А.М., У.Ж. и К.Д. уехали, оставив потерпевшую с С.Н. и Е.А. В это время С.Н., угрожая применить насилие, вынудил потерпевшую употребить мефедрон, затем в автомашине совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера. С.Н. и Е.А. удерживали потерпевшую несколько часов на заправке, тем самым лишая ее свободы. Затем, угрожая насилием, путем вымогательства оформили через банковское приложение "Каспий банк" на потерпевшую кредит в 2 млн тенге, обналичив их, отпустили потерпевшую", - уточнили в суде.





Подчеркивается, что действия подсудимых довели потерпевшую до самоубийства.





Напомним, в мае прошлого года молодая женщина сбросилась с высотного дома в 19-м микрорайоне Актау и погибла. Тогда полиция посчитала это "доведением до самоубийства", информирует lada.kz.





В январе этого года фонд "НеМолчи.kz" опубликовал новые подробности трагедии. Позже стало известно, что прокуратура настаивает на ужесточении наказания виновным.





Динара Смаилова, президент фонда "НеМолчи.kz", рассказала о том, что четверо из пяти фигурантов уголовного дела ранее были судимы за тяжкие преступления.





На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.



