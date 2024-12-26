25.12.2024, 16:28 34926
Экс-акиму Атырау вынесли приговор за махинации с землей
Бывший градоначальник приговорен к ограничению свободы сроком на три года
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Атырау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 25 декабря в Атырауском городском суде № 2 вынесен приговор бывшему акиму Атырау Кайрату Уразбаеву и его бывшим подчиненным за махинации с земельными участками, сообщает "Ак Жайык".
Уразбаев был задержан в ноябре прошлого года. Месяцем ранее были арестованы бывшие руководители отделов земельных отношений, архитектуры и аппарата акима города.
Было установлено, что в течение нескольких лет должностные лица акимата незаконно выдавали земельные участки, относящиеся к рекреационным зонам (зоны зеленых насаждений, парки, скверы, набережные и т.д.), под индивидуальные жилищные строения.
Уразбаев признан виновным по статье УК РК "Злоупотребление должностными полномочиями" и был приговорен к ограничению свободы на три года.
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25.12.2024, 20:06 25976
Антикор проводит расследование в отношении экс-директора футбольного клуба "Каспий"
Проверяется его причастность к фактам хищения бюджетных средств
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Актау. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Мангистауской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора ГКП на ПХВ "Футбольный клуб "Каспий" и представителей деструктивной религиозной среды, сообщает пресс-служба агентства.
Они подозреваются в вымогательстве в особо крупном размере с применением насилия.
При координации прокуратуры Мангистауской области трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
В настоящее время проверяется причастность бывшего директора к фактам хищения бюджетных средств, выделенных футбольному клубу для организации учебно-тренировочных сборов.
Досудебное расследование продолжается.
Иные сведения разглашению не подлежат.
Ранее Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении главы дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и его заместителя.
25.12.2024, 18:25 29641
Осужденному казахстанцу вынесли приговор за ложное сообщение о теракте в Талдыкоргане
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Осужденному за совершение особо тяжкого преступления казахстанцу вынесли приговор за ложное сообщение о теракте в Талдыкоргане, сообщает пресс-служба Талдыкорганского городского суда.
Приговором суда Ж. признан виновным по статье 273 (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и ему назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы, путем частичного присоединения не отбытого наказание по предыдущему приговору окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что вина подсудимого подтверждается показаниями свидетелей и другими собранными по делу доказательствами. Также отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.
В ноябре 2024 года, отбывая наказание в учреждении № 71, Ж. позвонил с мобильного телефона на канал 112 и сообщил, что в здании автовокзала и средней школы, расположенных в городе Талдыкоргане, заложено взрывчатое вещество. Также с умыслом дезинформации о теракте он позвонил на канал 103, сообщив, что необходимо отправить несколько бригад скорой помощи на автовокзал, так как через 15 минут здание автовокзала взорвется. Далее он позвонил по номеру 102, подтверждая, что информация не учебная", - добавили в суде.
Ранее в Актюбинской области суд вынес приговор лжетеррористу-рецидивисту.
25.12.2024, 17:50 31076
Хищение 584 млн тенге: Антикор завершил расследование по делу главы дирекции развития спорта и его заместителя
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении главы дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и его заместителя, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Они совместно с субъектами предпринимательства подозреваются в хищении бюджетных средств в размере 584 млн тенге, предназначенных на приобретение спортивного инвентаря, а также путем заключения договоров с туроператорами по завышенной стоимости", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что "директор РГКП, будучи директором частной компании, в 2021 году совершил хищение бюджетных средств в размере 161,9 млн тенге, выделенных на развитие футбола и хоккея с мячом в Западно-Казахстанской области".
Ранее сообщалось, что экс-руководство дирекции развития спорта подозревается в хищении более 740 млн тенге. По данным Антикора, чиновники присвоили огромные суммы, выделенные на программу ArtSport и проведение Азиатских игр - 2023.
Напомним, казахстанские спортсмены, участвующие в Азиаде в Ханчжоу в 2023 году, высказались о низком качестве спортивной формы. В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва. После скандала с "одноразовой" спортивной формой Антикор инициировал проверку в отношении Минтуризма по части финансирования спорта.
25.12.2024, 09:28 44996
Полиция Алматы расследует убийство молодого парня Дополнено
Фото: МВД РК
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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По факту убийства 20-летнего мужчины управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, между знакомыми произошла ссора, в результате чего один из них применил нож. Орудие преступления изъято", - проинформировали в полиции.
Другие обстоятельства устанавливаются.
Дополнено 25.12.2024, 11.05
Убитый в Алматы 20-летний парень - чемпион мира по тайскому боксу Серик Али, сообщили в Казахстанской федерации по муай-таю.
Плохая новость пришла из Алматы. Чемпион мира среди взрослых в муай-тай Серик Али был убит хулиганами. Выражаем соболезнования семье и близким нашего чемпиона", - проинформировали в пресс-службе.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
24.12.2024, 20:42 62391
Еще одному фигуранту дела о секс-рабстве школьницы в Кызылординской области вынесли приговор
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде в закрытом судебном заседании рассмотрели уголовное дело по факту неоднократного сводничества с вовлечением несовершеннолетней в занятие проституцией, сообщает пресс-служба суда.
Во время заседания выяснилось, что подсудимая, зная, что девушка была несовершеннолетней, неоднократно привлекала ее к занятию проституцией с целью получения материальной выгоды.
Приговором суда подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области в закрытом судебном заседании было рассмотрено уголовное дело в отношении одного из фигурантов по факту вовлечения несовершеннолетней в проституцию, а также хищения чужого имущества. Подсудимый, шантажируя несовершеннолетнюю девушку, принудил ее заниматься проституцией.
Напомним, о вопиющем случае издевательства над школьницей в Кызылординской области сообщила правозащитница Дина Тансари. Девушку заставляли заниматься проституцией и принимать наркотики. По данному делу проходит 13 фигурантов.
24.12.2024, 19:35 63996
Житель Шымкента получил 5 лет за пропаганду терроризма в бане
Подсудимый признал вину в полном объеме
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Шымкент. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело по факту пропаганды терроризма.
По информации суда, подсудимый А. в июле 2024 года, находясь в бане, встретившись с М., Е. и Ж., поддержав террористическую организацию "Братья-мусульмане" (аль-Ихван аль-Муслимун), призывал к участию в вооруженном джихаде, стать шахидом и принять участие в хижрате.
Подсудимый, признав вину в полном объеме, просил назначить более мягкий вид наказания. Судом А. признан виновным и ему назначено 5 лет лишения свободы.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее в Атырау задержали 44-летнего подозреваемого в пропаганде идей запрещенной в Казахстане религиозной организации "Таблиги жамагат", который использовал мечети для вербовки молодых людей.
24.12.2024, 16:45 68096
В Жамбылской области изъяли свыше 2,5 тысячи несертифицированной пиротехники
Сотрудниками полиции проведено 304 рейдовых мероприятия
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Тараз. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области сотрудники полиции изъяли свыше 2,5 тысячи несертифицированной пиротехники, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В целях обеспечения общественной безопасности, а также контроля за продажей и использованием пиротехники проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Пиротехника". Сотрудниками полиции проведены 304 рейдовых мероприятия, в ходе которых пресечено 55 фактов незаконной реализации изделий (...) За реализацию без разрешительных документов владельцы привлечены к ответственности, на каждого наложен штраф в размере 92 300 тенге, изъято 2541 пиротехническое изделие", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что с предпринимателями и продавцами провели профилактические беседы о запрете реализации продукции несовершеннолетним и напомнили об ответственности за незаконную реализацию взрывоопасных изделий.
Департамент полиции Жамбылской области призывает граждан строго соблюдать правила использования пиротехнических изделий, а при их покупке требовать от продавца сертификат соответствия на продукцию", - добавили в пресс-службе.
Ранее доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева заявила журналисту Kazakhstan Today, что фейерверки загрязняют окружающую среду вредными веществами и несут угрозу для животного и растительного мира.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводится опрос.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Фейерверки (150-170 децибел) оказывают крайне негативное воздействие на окружающую среду, человека и животных. Считаете ли вы необходимым запретить их использование в жилых массивах и вблизи больничных комплексов, домов престарелых, около кладбищ и т.п.?"
71% участников опроса ответили: "Да, фейерверки следует запретить полностью"; 11% выбрали ответ: "Необходимо разрешить использование пиротехники только на городских площадях, в ТРЦ и офисных центрах"; 14% считают, что фейерверки необходимо взрывать везде и ограничения не нужны, и 4% участников опроса выбрали ответ: "Мне все равно".
Таким образом, подавляющее большинство респондентов высказались в пользу использования пиротехники в специально отведенных местах: на городских площадях, на территориях ТРЦ и в офисных центрах, в рекреационных зонах, на стадионах с обязательным привлечением пожарных, медицинских и правоохранительных служб.
24.12.2024, 10:52 61451
Вооруженный разбой произошел в Алматы
Фото: скриншот из видео КТК
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Алматы. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы разыскивают преступника, который тяжело ранил супружескую пару. Грабитель под видом электрика проник в подъезд жилого комплекса, сообщает телеканал КТК.
Жильцы рассказывают, что трагедия случилась днем. Вооруженный мужчина прятал лицо под черной маской. Он представился электриком и беспрепятственно зашел в подъезд.
Преступник отключил электричество в квартире, затем позвонил хозяевам. Дверь открыла женщина. Тогда злоумышленник набросился на нее с кулаками. Как утверждают очевидцы, грабитель ударил женщину и повалил ее на пол. Защитить жену попытался супруг. Завязалась драка. Пострадавшая бросилась за ножом, и тогда преступник выстрелил в хозяйку дома и ее мужа.
О хозяевах квартиры известно немного: семейная пара 39 и 40 лет. Супруг работает в банке или страховой компании. Сейчас пострадавшие в больнице, их состояние оценивают как средней степени тяжести. Женщину готовят к операции.
Состояние средней степени тяжести. Стабильное. Планируется остеосинтез локтевой кости. Пациент получает необходимую терапию. Пациентка 40 лет получает стационарное лечение в отделении политравмы больницы № 7. Планируется оперативное вмешательство в восстановлении анатомии левого предплечья. Проводится предоперационная подготовка. Состояние пациентки на данный момент оценивается как средней степени тяжести", - сообщил завотделением политравмы городской клинической больницы № 7 Рамазан Аскеров.
Грабитель почти сразу сбежал с места преступления. В каком направлении он скрылся, неясно. В элитном жилом комплексе нет камер наблюдения.
По данному факту управлением полиции Наурызбайского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Сейчас полицейские обходят квартиры и опрашивают соседей. Расследование начали по факту попытки разбойного нападения", - сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
Как сообщалось ранее, в рейтинге стран по уровню преступности на 2024 год, по данным Numbeo, Казахстан занял 75-е место из 146. Индекс страны составил 45,9. Согласно официальной статистике, по итогам января-февраля текущего года уровень преступности в Казахстане составил 78,6 уголовных правонарушения в расчете на 10 тыс. человек, против 81,6 годом ранее. В региональном разрезе самый высокий уровень преступности наблюдается в Астане: 156,9 правонарушения на 10 тыс. человек, против 150,5 годом ранее. В тройке антилидеров также находятся Алматы и Атырауская область (125,5 и 85,8 правонарушения на 10 тыс. человек соответственно).
Стоит отметить, что по данным Генпрокуратуры, в течение последних трех лет в Казахстане отмечается стабильно высокий уровень подростковой преступности (в 2022 году - 1735, рост на 13,5%, в 2023 году - 1925, рост на 11%, 9 месяцев текущего года - 1267).
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?