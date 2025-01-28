Более 309 млн тенге заработала супружеская пара на нелегальном производстве алкоголя в Шымкенте

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Шымкент. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте супружеская пара приговорена к 5 и 6 годам колонии за нелегальное производство алкогольных напитков, - В Шымкенте супружеская пара приговорена к 5 и 6 годам колонии за нелегальное производство алкогольных напитков, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.





С 2022 года супруги организовали в Шымкенте незаконное производство алкоголя с использованием поддельных акцизных марок и этилового спирта. Продукция продавалась не только в Шымкенте, но и в соседних регионах - Туркестанской и Жамбылской областях.





В ходе обысков изъято более 9 тыс. литров этилового спирта, поддельные акцизные марки в количестве свыше 24 тыс. штук, готовая алкогольная продукция различных марок, денежные средства в сумме 75 миллионов тенге. Проведенным финансовым расследованием по принципу Follow the money установлен весь преступный доход от деятельности подпольного цеха на сумму более 309 млн тенге", - рассказали в АФМ.





На заработанные преступным путем средства подозреваемые приобрели 13 дорогостоящих автомашин общей стоимостью 234 млн тенге (Toyota Land Cruiser 300, ZEEKR 001, KIA K8, Hyundai Grandeur, VOLVO и др.), часть из которых с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на близких родственников.





Суд назначил супругам 5 и 6 лет лишения свободы. В доход государства конфискованы 13 автомашин, приобретенных на средства, добытые преступным путем, а также 75 миллионов тенге.