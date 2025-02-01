31.01.2025, 17:40 13986
Участников разбойного нападения разыскивают в Экибастузе
Возбуждено уголовное дело
Фото: pixabay.com
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Экибастуз. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Участников разбойного нападения разыскивают полицейские в городе Экибастузе, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Полицией принимаются меры по розыску лиц, причастных к разбою, совершенному в частном доме города Экибастуза. Возбуждено уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе.
В полиции заверили, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления.
Ранее телеграм-канал kerek.pv сообщал о том, что нападение было совершено в доме начальника охранного предприятия.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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31.01.2025, 20:08 9606
Атырауский облсуд пересмотрел приговор экс-гендиректору АНПЗ
Фото: kmg.kz
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Атырау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауским облсудом пересмотрен приговор суда № 2 Атырау в отношении экс-генерального директора ТОО "АНПЗ" Мурата Досмуратова, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда экс-генеральный директор АНПЗ признан виновным по части 2 статьи 371 УК (Халатность, то есть ненадлежащее исполнение лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и на основании части 1 статьи 71 УК освобожден от уголовной ответственности ввиду истечения срока давности.
Судебная коллегия, выслушав стороны, изучив все материалы дела, пришла к выводу, что срок давности по этому делу не истек, поэтому изменила приговор суда первой инстанции, назначив подсудимому по части 2 статьи 371 УК штраф в размере 6,9 млн тенге (2000 МРП за 2023 год), в остальной части приговор суда оставлен без изменения.
Напомним, в ноябре 2024 года суд № 2 города Атырау взыскал 2 млрд тенге с бывшего генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода за ненадлежащее выполнение госфункций.
31.01.2025, 19:17 12126
В Астане чиновницу осудили за взятки и фиктивное трудоустройство сына
Руководитель управления отдела образования получила 5 лет лишения свободы
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководителя управления отдела образования Астаны осудили за взятки и фиктивное трудоустройство сына, сообщает пресс-служба межрайонного суда по уголовным делам города.
Е., являясь руководителем отдела управления образования Астаны, в конце 2020 года, превышая свои должностные полномочия, дала устное поручение заведующей государственного детского сада А. о трудоустройстве своего сына Ж., который на тот момент был студентом вуза.
А., находясь в служебной зависимости от Е., как руководитель государственного детского сада, в ноябре 2020 года обратилась к директору ТОО А., которое управляло двумя частными детскими садами, и в январе 2021 года вынужденно согласилась и заключила с Ж. трудовой договор, по которому последний должен был выполнять обязанности программиста в детских садах.
В период с января 2021 года по июнь 2024 года Ж. получил от ТОО А. заработную плату на сумму более 5,9 млн тенге, тогда как фактически не работал, в результате чего был причинен ТОО ущерб в крупном размере.
Кроме того, Е., нарушая установленный порядок комплектования детей в дошкольные организаций, получила неоднократно взятку за положительное решение вопроса зачисления детей в детские сады без соответствующего законного направления и вне очереди на общую сумму 300 тыс. тенге.
Подсудимая свою вину не признала и просила назначить наказание в виде штрафа. Представитель потерпевшего отказался от иска, так как ущерб был возмещен в полном объеме, и просил не лишать свободы подсудимую.
По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением пожизненного запрета занимать должности на государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.
Напомним, в мажилисе парламента Республики Казахстан одобрили в первом чтении законопроект по вопросам противодействия коррупции, передает корреспондент агентства. Законом предусматривается введение публичного реестра осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений в систему мер противодействия коррупции.
31.01.2025, 18:27 12406
В Акмолинской области бухгалтера детсада подозревают в хищении 9 млн тенге
Начато досудебное расследование
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Кокшетау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жаксынском районе Акмолинской области бухгалтера детского сада "Болашак" подозревают в хищении 9 млн тенге бюджетных средств, сообщает прокуратура региона.
Проверкой установлены факты хищения бухгалтером бюджетных средств путем незаконного перевода 9 млн тенге, предназначенных для оплаты товаров и услуг, на личный счет", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование.
Ранее в Актюбинской области бухгалтер детсадов была осуждена на 7 лет за присвоение 49 млн тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
31.01.2025, 17:35 15076
В Жамбылской области замглавы отдела полиции подозревают в пытках
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области заместителя главы отдела полиции Турар Рыскуловского района подозревают в пытках, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе проверки соблюдения конституционных прав граждан с помощью камер видеонаблюдения выявили факт пытки со стороны заместителя начальника отдела полиции Турар Рыскуловского района в отношении подозреваемого по уголовному делу", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по части 2 статьи 146 УК РК (Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки).
Сотрудник полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование", - добавили в прокуратуре.
Ранее сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
31.01.2025, 16:14 18106
Экс-главу управления культуры Астаны осудили за хищение
Фото: Pexels
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего руководителя управления культуры Астаны осудили на 8,5 года лишения свободы за хищение.
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил к 8,5 года лишения свободы экс-главу столичного управления культуры за крупное хищение при строительстве фонтана "Солнце".
Напомним, сумма похищенных денежных средств составила более 1 млрд тенге.
Фонтан построен без составления проектно-сметной документации и без прохождения государственной экспертизы. При строительстве были использованы некачественные материалы, не соответствующие техническим характеристикам. В результате данный объект находится в аварийном состоянии и не функционирует с 2017 года", - рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.
31.01.2025, 15:34 19741
Новорожденного ребенка нашли в одном из дворов Алматы
Мать ребенка задержана
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Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Новорожденная девочка была обнаружена жителями одного из домов на улице Чернышевского. Мать девочки задержана, сообщили в департаменте полиции Алматы.
Во дворе одного из домов на улице Чернышевского местные жители нашли ребенка. По данным сотрудников скорой помощи, малышке было всего пару часов от роду. Ребенок госпитализирован.
В результате оперативно-розыскных мероприятий личность матери девочки была установлена. Она задержана и для оказания медицинской помощи помещена в одну из больниц города", - говорится в сообщении полиции.
По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело.
Напомним, в октябре прошлого года в Алматинской области в заброшенном здании обнаружили тело новорожденного ребенка.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
31.01.2025, 12:10 24086
Похищение и изнасилование фитнес-тренера: в Мангистау виновным ужесточили приговор
Фото: pexels
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Актау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционная судебная коллегия ужесточила приговор виновным по громкому делу о похищении и изнасиловании фитнес-тренера, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.
С.Н. признан виновным (...) и ему (...) назначено пожизненное лишение свободы; Е.А. признан виновным (...) ему (...) назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет; А.М., У.Ж., и К.Д. признаны виновными (...) назначено каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, а в отношении У.Ж. (...) с учетом предыдущей судимости окончательно назначено 13 лет 6 месяцев лишения свободы", - проинформировали в суде.
Кроме того, с подсудимых в пользу потерпевшей взысканы материальный ущерб в 19 618 415 тенге и моральный вред в размере 30 000 000 тенге.
А.М., У.Ж., К.Д. и С.Н. через телеграм-канал приобрели психотропное вещество "мефедрон". Находясь в состоянии наркотического опьянения, они избили и похитили потерпевшую, посадив ее в машину. Спустя некоторое время А.М., У.Ж. и К.Д. уехали, оставив потерпевшую с С.Н. и Е.А. В это время С.Н., угрожая применить насилие, вынудил потерпевшую употребить мефедрон, затем в автомашине совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера. С.Н. и Е.А. удерживали потерпевшую несколько часов на заправке, тем самым лишая ее свободы. Затем, угрожая насилием, путем вымогательства оформили через банковское приложение "Каспий банк" на потерпевшую кредит в 2 млн тенге, обналичив их, отпустили потерпевшую", - уточнили в суде.
Подчеркивается, что действия подсудимых довели потерпевшую до самоубийства.
Напомним, в мае прошлого года молодая женщина сбросилась с высотного дома в 19-м микрорайоне Актау и погибла. Тогда полиция посчитала это "доведением до самоубийства", информирует lada.kz.
В январе этого года фонд "НеМолчи.kz" опубликовал новые подробности трагедии. Позже стало известно, что прокуратура настаивает на ужесточении наказания виновным.
Динара Смаилова, президент фонда "НеМолчи.kz", рассказала о том, что четверо из пяти фигурантов уголовного дела ранее были судимы за тяжкие преступления.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
30.01.2025, 14:04 60286
Переломы ребер и сотрясение мозга: девочки жестоко избили сверстницу на катке в Алматы
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Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - На катке в Жетысуском районе Алматы две девочки-подростка избили сверстницу. Родители привлечены к административной ответственности.
Согласно информации, появившейся в пабликах, 26 января на катке в парке "Гульдер" в Алматы группа подростков напала на девочку. Причины нападения неизвестны. Пострадавшая госпитализирована с несколькими переломами ребер, сотрясением мозга и выбитыми брекетами.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному инциденту проводится проверка.
Участники происшествия установлены и доставлены в полицию. Родители обеих девочек-подростков, у которых произошел конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены к административной ответственности", - сказано в сообщении полиции.
Другие обстоятельства устанавливаются.
Ранее несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу в Павлодаре.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?