31.01.2025, 17:40 13986

Участников разбойного нападения разыскивают в Экибастузе

Возбуждено уголовное дело
Участников разбойного нападения разыскивают в Экибастузе
Фото: pixabay.com
Экибастуз. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Участников разбойного нападения разыскивают полицейские в городе Экибастузе, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Полицией принимаются меры по розыску лиц, причастных к разбою, совершенному в частном доме города Экибастуза. Возбуждено уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе.


В полиции заверили, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления.

Ранее телеграм-канал kerek.pv сообщал о том, что нападение было совершено в доме начальника охранного предприятия.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 

новости по теме

31.01.2025, 20:08 9606

Атырауский облсуд пересмотрел приговор экс-гендиректору АНПЗ

Досмуратову назначен штраф 6,9 млн
Атырауский облсуд пересмотрел приговор экс-гендиректору АНПЗ
Фото: kmg.kz
Атырау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауским облсудом пересмотрен приговор суда № 2 Атырау в отношении экс-генерального директора ТОО "АНПЗ" Мурата Досмуратова, сообщает пресс-служба суда.

Приговором суда экс-генеральный директор АНПЗ признан виновным по части 2 статьи 371 УК (Халатность, то есть ненадлежащее исполнение лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и на основании части 1 статьи 71 УК освобожден от уголовной ответственности ввиду истечения срока давности.

Судебная коллегия, выслушав стороны, изучив все материалы дела, пришла к выводу, что срок давности по этому делу не истек, поэтому изменила приговор суда первой инстанции, назначив подсудимому по части 2 статьи 371 УК штраф в размере 6,9 млн тенге (2000 МРП за 2023 год), в остальной части приговор суда оставлен без изменения.

Напомним, в ноябре 2024 года суд № 2 города Атырау взыскал 2 млрд тенге с бывшего генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода за ненадлежащее выполнение госфункций.
 
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Теги:ПриговорГендиректорАНПЗ
31.01.2025, 19:17 12126

В Астане чиновницу осудили за взятки и фиктивное трудоустройство сына

Руководитель управления отдела образования получила 5 лет лишения свободы
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководителя управления отдела образования Астаны осудили за взятки и фиктивное трудоустройство сына, сообщает пресс-служба межрайонного суда по уголовным делам города.

Е., являясь руководителем отдела управления образования Астаны, в конце 2020 года, превышая свои должностные полномочия, дала устное поручение заведующей государственного детского сада А. о трудоустройстве своего сына Ж., который на тот момент был студентом вуза.

А., находясь в служебной зависимости от Е., как руководитель государственного детского сада, в ноябре 2020 года обратилась к директору ТОО А., которое управляло двумя частными детскими садами, и в январе 2021 года вынужденно согласилась и заключила с Ж. трудовой договор, по которому последний должен был выполнять обязанности программиста в детских садах.

В период с января 2021 года по июнь 2024 года Ж. получил от ТОО А. заработную плату на сумму более 5,9 млн тенге, тогда как фактически не работал, в результате чего был причинен ТОО ущерб в крупном размере.

Кроме того, Е., нарушая установленный порядок комплектования детей в дошкольные организаций, получила неоднократно взятку за положительное решение вопроса зачисления детей в детские сады без соответствующего законного направления и вне очереди на общую сумму 300 тыс. тенге.

Подсудимая свою вину не признала и просила назначить наказание в виде штрафа. Представитель потерпевшего отказался от иска, так как ущерб был возмещен в полном объеме, и просил не лишать свободы подсудимую.

По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением пожизненного запрета занимать должности на государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

Напомним, в мажилисе парламента Республики Казахстан одобрили в первом чтении законопроект по вопросам противодействия коррупции, передает корреспондент агентства. Законом предусматривается введение публичного реестра осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений в систему мер противодействия коррупции.
 
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Теги:СудВзяткачиновница
31.01.2025, 18:27 12406

В Акмолинской области бухгалтера детсада подозревают в хищении 9 млн тенге

Начато досудебное расследование
В Акмолинской области бухгалтера детсада подозревают в хищении 9 млн тенге
Кокшетау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жаксынском районе Акмолинской области бухгалтера детского сада "Болашак" подозревают в хищении 9 млн тенге бюджетных средств, сообщает прокуратура региона.

Проверкой установлены факты хищения бухгалтером бюджетных средств путем незаконного перевода 9 млн тенге, предназначенных для оплаты товаров и услуг, на личный счет", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование.

Ранее в Актюбинской области бухгалтер детсадов была осуждена на 7 лет за присвоение 49 млн тенге.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:ДетсадхищениеАкмолинская
31.01.2025, 17:35 15076

В Жамбылской области замглавы отдела полиции подозревают в пытках

Сотрудник полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания
В Жамбылской области замглавы отдела полиции подозревают в пытках
Фото: Polisia.kz
Тараз. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области заместителя главы отдела полиции Турар Рыскуловского района подозревают в пытках, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки соблюдения конституционных прав граждан с помощью камер видеонаблюдения выявили факт пытки со стороны заместителя начальника отдела полиции Турар Рыскуловского района в отношении подозреваемого по уголовному делу", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что по данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по части 2 статьи 146 УК РК (Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки).

Сотрудник полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование", - добавили в прокуратуре.


Ранее сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
31.01.2025, 16:14 18106

Экс-главу управления культуры Астаны осудили за хищение

Сумма украденных средств при строительстве фонтана "Солнце" превысила 1 млрд тенге
Экс-главу управления культуры Астаны осудили за хищение
Фото: Pexels
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего руководителя управления культуры Астаны осудили на 8,5 года лишения свободы за хищение.

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил к 8,5 года лишения свободы экс-главу столичного управления культуры за крупное хищение при строительстве фонтана "Солнце".

Напомним, сумма похищенных денежных средств составила более 1 млрд тенге.

Фонтан построен без составления проектно-сметной документации и без прохождения государственной экспертизы. При строительстве были использованы некачественные материалы, не соответствующие техническим характеристикам. В результате данный объект находится в аварийном состоянии и не функционирует с 2017 года", - рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.

 
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Теги:ПриговорФонтанхищение
31.01.2025, 15:34 19741

Новорожденного ребенка нашли в одном из дворов Алматы

Мать ребенка задержана
Алматы. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Новорожденная девочка была обнаружена жителями одного из домов на улице Чернышевского. Мать девочки задержана, сообщили в департаменте полиции Алматы.

Во дворе одного из домов на улице Чернышевского местные жители нашли ребенка. По данным сотрудников скорой помощи, малышке было всего пару часов от роду. Ребенок госпитализирован.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность матери девочки была установлена. Она задержана и для оказания медицинской помощи помещена в одну из больниц города", - говорится в сообщении полиции.


По факту оставления ребенка в опасности возбуждено уголовное дело.

Напомним, в октябре прошлого года в Алматинской области в заброшенном здании обнаружили тело новорожденного ребенка.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:НоворожденныйАлматы
31.01.2025, 12:10 24086

Похищение и изнасилование фитнес-тренера: в Мангистау виновным ужесточили приговор

Один из фигурантов дела получил пожизненное лишение свободы
Похищение и изнасилование фитнес-тренера: в Мангистау виновным ужесточили приговор
Фото: pexels
Актау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционная судебная коллегия ужесточила приговор виновным по громкому делу о похищении и изнасиловании фитнес-тренера, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

С.Н. признан виновным (...) и ему (...) назначено пожизненное лишение свободы; Е.А. признан виновным (...) ему (...) назначено наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет; А.М., У.Ж., и К.Д. признаны виновными (...) назначено каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет, а в отношении У.Ж. (...) с учетом предыдущей судимости окончательно назначено 13 лет 6 месяцев лишения свободы", - проинформировали в суде.


Кроме того, с подсудимых в пользу потерпевшей взысканы материальный ущерб в 19 618 415 тенге и моральный вред в размере 30 000 000 тенге.

А.М., У.Ж., К.Д. и С.Н. через телеграм-канал приобрели психотропное вещество "мефедрон". Находясь в состоянии наркотического опьянения, они избили и похитили потерпевшую, посадив ее в машину. Спустя некоторое время А.М., У.Ж. и К.Д. уехали, оставив потерпевшую с С.Н. и Е.А. В это время С.Н., угрожая применить насилие, вынудил потерпевшую употребить мефедрон, затем в автомашине совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера. С.Н. и Е.А. удерживали потерпевшую несколько часов на заправке, тем самым лишая ее свободы. Затем, угрожая насилием, путем вымогательства оформили через банковское приложение "Каспий банк" на потерпевшую кредит в 2 млн тенге, обналичив их, отпустили потерпевшую", - уточнили в суде.


Подчеркивается, что действия подсудимых довели потерпевшую до самоубийства.

Напомним, в мае прошлого года молодая женщина сбросилась с высотного дома в 19-м микрорайоне Актау и погибла. Тогда полиция посчитала это "доведением до самоубийства", информирует lada.kz.

В январе этого года фонд "НеМолчи.kz" опубликовал новые подробности трагедии. Позже стало известно, что прокуратура настаивает на ужесточении наказания виновным.

Динара Смаилова, президент фонда "НеМолчи.kz", рассказала о том, что четверо из пяти фигурантов уголовного дела ранее были судимы за тяжкие преступления.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.

 
30.01.2025, 14:04 60286

Переломы ребер и сотрясение мозга: девочки жестоко избили сверстницу на катке в Алматы

Родители агрессоров привлечены к административной ответственности
Переломы ребер и сотрясение мозга: девочки жестоко избили сверстницу на катке в Алматы
Алматы. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - На катке в Жетысуском районе Алматы две девочки-подростка избили сверстницу. Родители привлечены к административной ответственности.

Согласно информации, появившейся в пабликах, 26 января на катке в парке "Гульдер" в Алматы группа подростков напала на девочку. Причины нападения неизвестны. Пострадавшая госпитализирована с несколькими переломами ребер, сотрясением мозга и выбитыми брекетами.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному инциденту проводится проверка.

Участники происшествия установлены и доставлены в полицию. Родители обеих девочек-подростков, у которых произошел конфликт, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены к административной ответственности", - сказано в сообщении полиции.


Другие обстоятельства устанавливаются.

Ранее несовершеннолетние девушки жестоко избили сверстницу в Павлодаре.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:ИзбиениеПодростки

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