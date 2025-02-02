Возврат активов: Спецгосфонд выделит 4,6 млрд тенге на строительство областной станции скорой помощи в АктауВозврат активов: Спецгосфонд выделит 4,6 млрд тенге на строительство областной станции скорой помощи в Актау
01.02.2025, 21:03 11921
Инсценировавших вооруженный конфликт пранкеров задержали в Астане
Материалы дела направлены в суд
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичной полицией задержаны лица, которые, прикрываясь розыгрышом, грубо нарушили общественный порядок, сообщает Polisia.kz.
В лифтах жилых домов пранкеры инсценировали конфликт, сопровождавшийся демонстрацией предмета, похожего на оружие, что напугало случайных очевидцев.
В одном из видеороликов, распространенных в социальных сетях, нарушители имитировали словесную перепалку, переходящую в физическое противостояние. В ходе постановочной сцены один из участников достал предмет, имитирующий пистолет, и направил его в сторону находившихся в лифте людей.
Подобные действия могли привести к необратимым последствиям, включая панику, ухудшение самочувствия у граждан или агрессивную реакцию со стороны очевидцев", - пояснили в полиции.
По данному факту организатор задержан и доставлен в полицию. В отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства с водворением в комнату временного задержания.
Материалы дела направлены в суд.
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01.02.2025, 14:59 21056
Осужденный Дикий Арман нанес себе увечья
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете уголовно-исполнительной системы сообщили, что осужденный Арман Джумагельдиев нанес себе незначительные увечья.
Данный осужденный причинил себе незначительные раны. Медицинская помощь оказана незамедлительно. Состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении КУИС.
Ранее в Сети появилась информация, что осужденный Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, пытался вскрыть себе вены.
Напомним, лидер ОПГ Дикий Арман осужден на 20 лет лишения свободы по делу о январских событиях.
Он обвинялся по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
01.02.2025, 13:17 24256
Краснокнижного капуцина изъяли в частном зоомагазине в Темиртау
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Темиртау. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские изъяли в частном зоомагазине Темиртау краснокнижное животное - бурого капуцина, возбуждено уголовное дело.
Сотрудники природоохранной полиции департамента полиции Карагандинской области получили тревожное сообщение о наличии в зоомагазине города Темиртау редкого животного, занесенного в Красную книгу. Совместно с представителями организации "Альянс зоощиты" в ходе проверки был найден бурый капуцин - вид примата, находящегося на грани исчезновения, которому строго запрещено находиться в частных коллекциях, сообщает Polisia.kz.
Владелец зоомагазина не смог предоставить документы на животное. По словам управляющего зоомагазином, капуцин был оставлен ему на передержку, но хозяин не оставил никаких подтверждающих документов.
В связи с фактом незаконного обращения с исчезающими видами возбуждено уголовное дело, начато следствие, чтобы установить, как этот редкий представитель фауны оказался в Казахстане.
Кроме того, в ходе проверки документации выявлен степной корсак без законных подтверждений. Владелец зоомагазина привлечен к административной ответственности.
31.01.2025, 20:08 54911
Атырауский облсуд пересмотрел приговор экс-гендиректору АНПЗ
Фото: kmg.kz
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Атырау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Атырауским облсудом пересмотрен приговор суда № 2 Атырау в отношении экс-генерального директора ТОО "АНПЗ" Мурата Досмуратова, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда экс-генеральный директор АНПЗ признан виновным по части 2 статьи 371 УК (Халатность, то есть ненадлежащее исполнение лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и на основании части 1 статьи 71 УК освобожден от уголовной ответственности ввиду истечения срока давности.
Судебная коллегия, выслушав стороны, изучив все материалы дела, пришла к выводу, что срок давности по этому делу не истек, поэтому изменила приговор суда первой инстанции, назначив подсудимому по части 2 статьи 371 УК штраф в размере 6,9 млн тенге (2000 МРП за 2023 год), в остальной части приговор суда оставлен без изменения.
Напомним, в ноябре 2024 года суд № 2 города Атырау взыскал 2 млрд тенге с бывшего генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода за ненадлежащее выполнение госфункций.
31.01.2025, 19:17 58266
В Астане чиновницу осудили за взятки и фиктивное трудоустройство сына
Руководитель управления отдела образования получила 5 лет лишения свободы
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководителя управления отдела образования Астаны осудили за взятки и фиктивное трудоустройство сына, сообщает пресс-служба межрайонного суда по уголовным делам города.
Е., являясь руководителем отдела управления образования Астаны, в конце 2020 года, превышая свои должностные полномочия, дала устное поручение заведующей государственного детского сада А. о трудоустройстве своего сына Ж., который на тот момент был студентом вуза.
А., находясь в служебной зависимости от Е., как руководитель государственного детского сада, в ноябре 2020 года обратилась к директору ТОО А., которое управляло двумя частными детскими садами, и в январе 2021 года вынужденно согласилась и заключила с Ж. трудовой договор, по которому последний должен был выполнять обязанности программиста в детских садах.
В период с января 2021 года по июнь 2024 года Ж. получил от ТОО А. заработную плату на сумму более 5,9 млн тенге, тогда как фактически не работал, в результате чего был причинен ТОО ущерб в крупном размере.
Кроме того, Е., нарушая установленный порядок комплектования детей в дошкольные организаций, получила неоднократно взятку за положительное решение вопроса зачисления детей в детские сады без соответствующего законного направления и вне очереди на общую сумму 300 тыс. тенге.
Подсудимая свою вину не признала и просила назначить наказание в виде штрафа. Представитель потерпевшего отказался от иска, так как ущерб был возмещен в полном объеме, и просил не лишать свободы подсудимую.
По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением пожизненного запрета занимать должности на государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.
Напомним, в мажилисе парламента Республики Казахстан одобрили в первом чтении законопроект по вопросам противодействия коррупции, передает корреспондент агентства. Законом предусматривается введение публичного реестра осужденных за совершение тяжких и особо тяжких коррупционных преступлений в систему мер противодействия коррупции.
31.01.2025, 18:27 57831
В Акмолинской области бухгалтера детсада подозревают в хищении 9 млн тенге
Начато досудебное расследование
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Кокшетау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жаксынском районе Акмолинской области бухгалтера детского сада "Болашак" подозревают в хищении 9 млн тенге бюджетных средств, сообщает прокуратура региона.
Проверкой установлены факты хищения бухгалтером бюджетных средств путем незаконного перевода 9 млн тенге, предназначенных для оплаты товаров и услуг, на личный счет", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование.
Ранее в Актюбинской области бухгалтер детсадов была осуждена на 7 лет за присвоение 49 млн тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
31.01.2025, 17:40 59411
Участников разбойного нападения разыскивают в Экибастузе
Возбуждено уголовное дело
Фото: pixabay.com
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Экибастуз. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Участников разбойного нападения разыскивают полицейские в городе Экибастузе, сообщает пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.
Полицией принимаются меры по розыску лиц, причастных к разбою, совершенному в частном доме города Экибастуза. Возбуждено уголовное дело", - проинформировали в пресс-службе.
В полиции заверили, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное исследование всех обстоятельств и мотивов преступления.
Ранее телеграм-канал kerek.pv сообщал о том, что нападение было совершено в доме начальника охранного предприятия.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
31.01.2025, 17:35 60381
В Жамбылской области замглавы отдела полиции подозревают в пытках
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области заместителя главы отдела полиции Турар Рыскуловского района подозревают в пытках, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе проверки соблюдения конституционных прав граждан с помощью камер видеонаблюдения выявили факт пытки со стороны заместителя начальника отдела полиции Турар Рыскуловского района в отношении подозреваемого по уголовному делу", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по части 2 статьи 146 УК РК (Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки).
Сотрудник полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование", - добавили в прокуратуре.
Ранее сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
31.01.2025, 16:14 59626
Экс-главу управления культуры Астаны осудили за хищение
Фото: Pexels
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Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего руководителя управления культуры Астаны осудили на 8,5 года лишения свободы за хищение.
Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил к 8,5 года лишения свободы экс-главу столичного управления культуры за крупное хищение при строительстве фонтана "Солнце".
Напомним, сумма похищенных денежных средств составила более 1 млрд тенге.
Фонтан построен без составления проектно-сметной документации и без прохождения государственной экспертизы. При строительстве были использованы некачественные материалы, не соответствующие техническим характеристикам. В результате данный объект находится в аварийном состоянии и не функционирует с 2017 года", - рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?