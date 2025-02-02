Инсценировавших вооруженный конфликт пранкеров задержали в Астане

Рассказать друзьям

Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководителя управления отдела образования Астаны осудили за взятки и фиктивное трудоустройство сына, сообщает пресс-служба межрайонного суда по уголовным делам города.





Е., являясь руководителем отдела управления образования Астаны, в конце 2020 года, превышая свои должностные полномочия, дала устное поручение заведующей государственного детского сада А. о трудоустройстве своего сына Ж., который на тот момент был студентом вуза.





А., находясь в служебной зависимости от Е., как руководитель государственного детского сада, в ноябре 2020 года обратилась к директору ТОО А., которое управляло двумя частными детскими садами, и в январе 2021 года вынужденно согласилась и заключила с Ж. трудовой договор, по которому последний должен был выполнять обязанности программиста в детских садах.





В период с января 2021 года по июнь 2024 года Ж. получил от ТОО А. заработную плату на сумму более 5,9 млн тенге, тогда как фактически не работал, в результате чего был причинен ТОО ущерб в крупном размере.





Кроме того, Е., нарушая установленный порядок комплектования детей в дошкольные организаций, получила неоднократно взятку за положительное решение вопроса зачисления детей в детские сады без соответствующего законного направления и вне очереди на общую сумму 300 тыс. тенге.





Подсудимая свою вину не признала и просила назначить наказание в виде штрафа. Представитель потерпевшего отказался от иска, так как ущерб был возмещен в полном объеме, и просил не лишать свободы подсудимую.





По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением пожизненного запрета занимать должности на государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.



