04.02.2025, 11:29 67361

Более 150 человек обманула создательница финпирамиды "Автолюкс" в Павлодарской области

Подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения и автомобили
Более 150 человек обманула создательница финпирамиды "Автолюкс" в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
Павлодар. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды "Автолюкс" проводит департамент Агентства по финансовому мониторингу Павлодарской области.

По данным АФМ, финпирамида действовала всего 3 месяца - с сентября по ноябрь 2024 года, однако ее деятельность за это время распространилась на территорию Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей. Всего в финпирамиду вложили свыше 100 млн тенге более 150 человек.

Подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически не приобретенный товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки (ОАЭ, Таиланд и т.д.)", - рассказали в АФМ.


Также на незаконно полученные деньги подозреваемая приобрела два дорогостоящих автомобиля, на которые сейчас наложен арест.

Подозреваемая находится под домашним арестом.

В АФМ напомнили, что в прошлом году в Казахстане ликвидировано 42 финансовые пирамиды. Ущерб, причиненный вкладчикам, составил более 20 млрд тенге.

Осуждены 78 человек, ущерб возмещен на сумму свыше 13 млрд тенге, конфисковано имущество на сумму 287 млн тенге", - рассказали в ведомстве.


Там напомнили, что в Telegram запущен бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Ранее руководителя финпирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадировали из Кыргызстана за убийство.

В январе в ЗКО создательницу финпирамиды приговорили к лишению свободы. На незаконно полученные от вкладчиков средства она приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы.
 

новости по теме

07.02.2025, 16:16 45041

Случай травли детей выявлен в реабилитационном центре в Таразе

Главврач центра оштрафована
Тараз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Тараза выявила случай травли совершенного тремя подростками в отношении двух несовершеннолетних детей в КГКП "Областной детский реабилитационный центр "Аяла", сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.

Установлено, что мать пострадавших детей ранее неоднократно обращалась в администрации реабилитационного центра с просьбой принять меры, однако ее обращения остались без ответа.

В связи с этим главврач реабилитационного центра привлечена к административной ответственности за недонесение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними или в отношении несовершеннолетних с наложением административного штрафа.

Прокуратура подчеркивает недопустимость сокрытия фактов правонарушений, касающихся несовершеннолетних, и призывает все заинтересованные стороны к более внимательному отношению к вопросам защиты детей", - отметили в ведомстве.


Ранее детский омбудсмен Динара Закиева наряду с проблемами в семье назвала буллинг одной из причин суицидального поведения детей.

 
 
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Теги:Подросткитравлябуллинг
07.02.2025, 15:39 45826

В розыск объявлен бывший заместитель акима Актау

Он проходит фигурантом в деле компании "Тиолайн"
В розыск объявлен бывший заместитель акима Актау
Актау. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов объявлен в рамках дела о незаконной добыче полезных ископаемых.

Информация появилась на сайте органов правовой статистики и специальных учетов. В розыск Тимура Садвакасова объявил суд по инициативе Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Он проходил по делу компании "Тиолайн", чьего исполнительного директора вместе с сыном обвинили в незаконном предпринимательстве и самовольном пользовании недрами. Тимура Садвакасова обвинили в подстрекательстве в даче взятки и мошенничестве.

Пост заместителя акима Актау Садвакасов занял в феврале 2019 года.

Напомним, в феврале прошлого года сотрудниками департамента полиции Северо-Казахстанской области за самовольное пользование недрами задержан один из совладельцев компании "Тиолайн". Сообщалось, что нелегальная добыча полезных ископаемых принесла владельцу горно-обогатительного комбината 26 млрд тенге незаконного дохода. Однако, в декабре 2024 года суд припряжных оправдал предпринимателя, признав его невиновным.
 
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Теги:Замакимарозыск
07.02.2025, 14:24 48806

Подозреваемую в сбыте психотропных веществ задержали в Алматы   

У задержанной изъяты кокаин и мефедрон общим весом 400 грамм
Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемую в сбыте психотропных веществ 30-летнюю женщину задержали в Алматы.


Полиция при содействии сотрудников местного ДКНБ задержали подозреваемую в неоднократном сбыте синтетических психотропных веществ. В ходе личного обыска у подозреваемой изъяты 44 пакета с порошкообразным веществом белого цвета и специфическим запахом. А в автомобиле задержанной найден инвентарь для расфасовки и розничной продажи наркотиков, сообщает Polisia.kz.

Как показала экспертиза, изъятые вещества являются кокаином и мефедроном. Общий вес запрещенных веществ составил порядка 400 граммов.

Подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. По факту сбыта наркотиков в управлении полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в СКО за январь ликвидировали восемь нарколабораторий.

Напомним, в Казахстане ужесточена ответственность за производство и организацию сбыта наркотиков.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.

 
07.02.2025, 13:32 50166

В Казахстан пытались ввезти свыше 500 тысяч пачек контрабандных сигарет

По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара может составлять более 187 млн тенге
В Казахстан пытались ввезти свыше 500 тысяч пачек контрабандных сигарет
Фото: gov.kz
Тараз. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Республику Казахстан пытались ввезти свыше 500 тысяч пачек контрабандных сигарет, сообщает Пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

В населенном пункте Карасу Жамбылской области пограничным нарядом КНБ пресечена попытка провоза крупной партии сигарет. Табачные изделия перевозились из соседней страны в Казахстан без сопроводительных документов", - проинформировали в пресс-службе.


По предварительным оценкам, стоимость изъятого товара может составлять более 187 млн тенге.

Груз передан в соответствующий орган для дальнейшего разбирательства", - добавили в Погранслужбе.


Напомним, контрабанда и контрафакт табачной продукции угрожают экономике Казахстана и ЕАЭС.

Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:РКконтрабандапресечение
07.02.2025, 12:10 52921

В СКО за январь ликвидировали восемь нарколабораторий  

Всего с начала года в регионе выявлено 32 факта наркоправонарушений
В СКО за январь ликвидировали восемь нарколабораторий
Фото: polisia.kz
Петропавловск. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области за январь полицейские ликвидировали восемь нарколабораторий, сообщает Polisia.kz.

Сотрудники произвели серию задержаний, в ходе которых ликвидировано восемь нарколабораторий по выращиванию наркотических средств", - говорится в сообщении.


В частности, полицейские провели спецоперацию по задержанию двоих иногородних граждан, причастных к распространению наркотических средств на территории Петропавловска.


В ходе следственных действий изъяты свертки, внутри которых находилось белое порошкообразное вещество, электронные весы, упаковочный материал. Общий вес изъятых мефедрона и α-PvP составил более 260 граммов. Ведется следствие", - сообщили в полиции.


Подчеркивается, что всего с начала года выявлено 32 факта наркоправонарушений, из незаконного оборота изъято более 17 килограммов различных наркотических средств.

Ранее в Карагандинской области ликвидировали сеть нарколабораторий.

Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:СКОликвидациянарколаборатория
07.02.2025, 11:35 54076

Гибель двух человек во время январских событий: в Алматы военного осудили за превышения власти

Он лишен воинского звания
Гибель двух человек во время январских событий: в Алматы военного осудили за превышения власти
Фото: Depositphotos
Алматы. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В военном суде Алматинского гарнизона военнослужащего осудили на 7 лет за превышения власти по делу о гибели двух человек во время январских событий, сообщает пресс-служба Военного суда.

Подсудимый приговорен к 7 годам лишения свободы. Он лишен воинского звания. В пользу потерпевшего взысканы 20 млн тенге морального ущерба", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что вина подсудимого доказана заключениями экспертиз, показаниями свидетелей, экспертов, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.

Также отмечается, что приговор суда не вступил в законную силу.

Подсудимый, будучи представителем власти, совершил действия, выходящие за пределы его прав и полномочий. В результате наступили тяжкие последствия-смерть двух потерпевших", - добавили в суде.


Ранее сотрудника полиции осудили за пытки доставленного по январским событиям в Алматы.

Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
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Теги:СудВоеннослужащиеАлматы
07.02.2025, 10:35 56191

Из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве

Он завладел денежными средствами 88 жителей области Улытау
Из Грузии в Казахстан экстрадировали подозреваемого в мошенничестве
Фото: скриншот из видео ГП
Актау. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Указанное лицо в 2020 году в группе лиц по предварительному сговору, под предлогом оказания содействия в получении субсидий, завладело денежными средствами 88 жителей области Улытау, причинив им ущерб в совокупности более 30 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.


По данным Генпрокуратуры, двое соучастников уже осуждены к различным видам наказания, а подозреваемый после совершения преступления скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В 2024 году он был установлен на территории Грузии и по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор Актау", - уточнили в пресс-службе.


За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
 
07.02.2025, 09:12 58301

В СКО руководитель сельхозкооператива незаконно получил более 50 млн тенге субсидий

В СКО руководитель сельхозкооператива незаконно получил более 50 млн тенге субсидий
Фото: Depositphotos
Петропавловск. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области выявлена схема хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 млн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.

Руководитель производственного кооператива в период с мая 2019 года по март 2020 года, используя фиктивные документы, незаконно получил более 50 млн тенге, выделенных государством на субсидии для переработки молочной продукции. Для подтверждения затрат в УСХ предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла. В результате судом сделки по поставке молока признаны недействительными", - проинформировали в ведомстве.


Проведенным финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные субсидии подозреваемым приобретена автомашина марки TOYOTA LAND CRUISER PRADO 150, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо.

С санкции суда на указанную автомашину наложен арест.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
 
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Теги:хищениесубсидии

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