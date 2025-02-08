Более 150 человек обманула создательница финпирамиды "Автолюкс" в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
Павлодар. 4 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование по факту создания и руководства инвестиционной пирамиды "Автолюкс" проводит департамент Агентства по финансовому мониторингу Павлодарской области.
По данным АФМ, финпирамида действовала всего 3 месяца - с сентября по ноябрь 2024 года, однако ее деятельность за это время распространилась на территорию Павлодарской, Алматинской, Актюбинской и других областей. Всего в финпирамиду вложили свыше 100 млн тенге более 150 человек.
Подозреваемая, осуществляя деятельность на платформе интернет-магазина, предлагала вложить денежные средства для фиктивного приобретения товаров в рассрочку с выплатой вознаграждения от 5% до 15% за каждые 10 дней. В дальнейшем вкладчики продолжали оплачивать кредиты за фактически не приобретенный товар, а подозреваемая обналичивала денежные средства и тратила их на дорогостоящие развлечения, включая зарубежные поездки (ОАЭ, Таиланд и т.д.)", - рассказали в АФМ.
Также на незаконно полученные деньги подозреваемая приобрела два дорогостоящих автомобиля, на которые сейчас наложен арест.
Подозреваемая находится под домашним арестом.
В АФМ напомнили, что в прошлом году в Казахстане ликвидировано 42 финансовые пирамиды. Ущерб, причиненный вкладчикам, составил более 20 млрд тенге.
Осуждены 78 человек, ущерб возмещен на сумму свыше 13 млрд тенге, конфисковано имущество на сумму 287 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что в Telegram запущен бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Ранее руководителя финпирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадировали из Кыргызстана за убийство.
В январе в ЗКО создательницу финпирамиды приговорили к лишению свободы. На незаконно полученные от вкладчиков средства она приобрела квартиру в элитном жилом комплексе столицы.