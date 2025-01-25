Обещала пассивный доход от каждого взноса: в ЗКО организатора финпирамиды приговорили к лишению свободы

Фото: Polisia.kz

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД во взаимодействии с коллегами из главной транспортной прокуратуры ликвидировали канал поставки наркотиков, сообщает - Сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности МВД во взаимодействии с коллегами из главной транспортной прокуратуры ликвидировали канал поставки наркотиков, сообщает Polisia.kz





На территории столичного железнодорожного вокзала задержан 24-летний парень, у которого изъят дорожный чемодан с мефедроном общим весом более 8 кг.





Задержанный, прибывший из Алматы, намеревался распространить наркотики в Астане через закладки.





Установлено, что подозреваемый действовал совместно с 21-летним другом, который ранее покинул поезд в Караганде для выполнения аналогичной задачи. Он также задержан, у него изъято около 600 граммов "синтетики". В результате оперативной комбинации установлен еще один соучастник схемы наркосбыта - 30-летний мужчина. Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания. Ведется работа по установлению других причастных лиц.



