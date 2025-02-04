03.02.2025, 11:12 42461
Руководителя финпирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадировали из Кыргызстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководителя финансовой пирамиды QI-Trade Kazakhstan экстрадировали из Кыргызстана в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
По запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан он выдан на время и после привлечения к уголовной ответственности и осуждения за создание и руководство финансовой пирамидой будет возвращен в Кыргызскую Республику", - проинформировали в пресс-службе.
В прокуратуре уточнили, что, будучи в розыске, подозреваемый совершил убийство на территории Кыргызстана, за что был осужден кыргызским судом.
Таким образом, фигуранта будет ожидать наказание за преступление, совершенное на территории Казахстана, после отбытия наказания на территории соседнего государства", - прояснили в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что участники преступной группы в период с 2017 по 2020 годы организовали на территории Казахстана финансовую пирамиду QI-Trade и незаконно присвоили денежные средства свыше 4,7 тысячи вкладчиков на общую сумму около 15 млрд тенге.
Ранее из Польши в Казахстан экстрадирован один из руководителей финпирамиды QI-Trade Kazakhstan.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
новости по теме
03.02.2025, 19:14 21101
В Актюбинской области чиновники украли деньги, предназначенные для обеспечения социальным жильем
Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 672 млн тенге
Рассказать друзьям
Актобе. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба по Актюбинской области завершила досудебное расследование в отношении руководителя отдела строительства Мугалжарского района и депутатов районного маслихата, сообщает пресс-служба Антикора.
Они подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме 672 млн тенге путем закупа 70-квартирного общежития под видом жилого многоквартирного дома, предназначенного для социально уязвимых слоев населения.
Следственным судом в отношении подозреваемых санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.
В рамках расследования наложены аресты на деньги и на различное имущество подозреваемых на сумму более 640 млн тенге.
Кроме того, в рамках расследования добровольно частично погашен материальный ущерб в сумме 359 млн тенге.
Иные сведения разглашению не подлежат.
Напомним, 6 января Антикоррупционной службой по Улытауской области с поличным задержан руководитель областного департамента экологии. Чиновник подозревается в получении взятки в 2,5 млн тенге от предпринимателя за выдачу разрешительных документов в сфере экологии.
03.02.2025, 17:40 24146
Сотрудника стоянки осудили на 11 лет по делу об убийстве администратора кемпинга в Хромтау
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Актобе. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области сотрудника стоянки осудили на 11 лет лишения свободы по делу об убийстве администратора кемпинга в городе Хромтау, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Подсудимый признан виновным и осужден к 11 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
В городе Хромтау сотрудник автостоянки острым предметом нанес удар администратору кемпинга, что привело к смерти последнего", - добавил в прокуратуре.
Ранее совершенное 25 лет назад убийство раскрыли в Уральске.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
03.02.2025, 13:34 33681
Петропавловск вошел в тройку самых "преступных" городов Казахстана
На 10 тысяч населения приходится 103 правонарушения
Рассказать друзьям
Петропавловск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Петропавловск в 2024 году занял 3 место по количеству зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения. На первых местах антирейтинга - Астана и Алматы, сообщает сайт "Петропавловск.news" со ссылкой на прокуратуру СКО.
По словам старшего помощника прокурора региона Максима Доровика, за последние 5 лет в области число зарегистрированных правонарушений снизилось почти на 30%, однако в 2024 году зафиксирован рост ряда тяжких преступлений.
Количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью увеличилось на 19%, число вымогательств возросло на 50%, а сбыт наркотиков вырос почти на 6%. Также на 67% увеличилось количество насильственных действий сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних - на 100%. Кроме того, на 16% возросло число транспортных правонарушений", - сообщил Доровик.
Несмотря на общее снижение преступности, областной центр остается в числе регионов с высоким уровнем преступности - на 10 тысяч населения приходится 103 правонарушения.
Самый частый вид преступлений в регионе - интернет-мошенничество. В 2024 году число данных преступлений снизилось на 1,5%, но проблема по-прежнему актуальна.
Доровик напомнил, что в закон внесены поправки, направленные на защиту прав заемщиков и предотвращение мошеннических кредитов.
С 1 сентября 2024 года банки и микрофинансовые организации обязаны списывать задолженность по кредиту, если он был оформлен мошенническим способом. Также введен запрет на выдачу кредитов без биометрической идентификации клиента", - напомнил старший помощник прокурора.
Отдельной проблемой региона остается подростковая преступность. В 2024 году ее уровень вырос на 17%, а количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних увеличилось более чем в 2 раза.
Для борьбы с подростковой преступностью за каждым прокурором закреплены образовательные учреждения региона. В них регулярно проводят встречи с учениками, студентами, родителями и преподавателями, рассказал Доровик.
Особое беспокойство вызывают случаи буллинга в школах. В 2023 году после вмешательства прокуратуры выявлены систематические случаи травли, из-за которых дети переставали посещать занятия. При этом администрация школ не предпринимала должных мер.
В апреле 2023 года введена административная ответственность за буллинг, включая штрафы до 30 МРП. Мы продолжаем работать над защитой детей и предотвращением подобных случаев", - отметил Доровик.
В частности, прокуратура СКО запустила телеграм-бот SKO URPAK/ПОКОЛЕНИЕ, в котором можно оставить анонимные сообщения о правонарушениях. Также на постоянной основе работают телефоны доверия: 8-7152-36-03-59 и 8-771-362-08-99.
03.02.2025, 11:38 40261
Совершенное 25 лет назад убийство раскрыли в Уральске
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Уральск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Совершенное 25 лет назад в Уральске убийство раскрыли сотрудники Министерства внутренних дел при координации органов прокуратуры, сообщает Polisia.kz.
Трагедия произошла в декабре 2000 года. Двое местных жителей погибли от огнестрельных ранений. Мотивом двойного убийства стали финансовые разногласия. Долгое время преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик. Однако благодаря скрупулезной работе следственно-оперативной группы удалось восстановить цепочку событий и выйти на подозреваемых", - рассказали в полиции.
адержаны двое подозреваемых - предполагаемый заказчик и исполнитель преступления.
Задержаны двое подозреваемых - предполагаемый заказчик и исполнитель преступления.
В ходе досудебного расследования добыты дополнительные доказательства, подтверждающие их причастность", - рассказал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Уголовное дело ведется по статье "Убийство двух и более лиц группой по предварительному сговору".
03.02.2025, 11:22 39146
В Казахстане изъяли свыше 1,5 тысячи боеприпасов с начала 2025 года
Проводятся следственно-оперативные мероприятия
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изъяли из незаконного оборота свыше 1,5 тысячи боеприпасов с начала 2025 года, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
Обнаружены и изъяты 8 автоматов Калашникова, 25 пистолетов, 23 ружья, 17 гранат, 1521 боеприпас различного калибра", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, установлено, что из указанного количества вооружения 4 единицы были похищены в период январских событий.
По данным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия", - добавили в КНБ.
Напомним, за два года в стране изъято более тысячи единиц оружия, в том числе 130 похищенных во время январских событий.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
02.02.2025, 13:13 87241
Разыскиваемых в Казахстане подозреваемых в мошенничестве задержали в России
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - МВД Казахстана во взаимодействии с правоохранительными органами стран СНГ продолжает работу по установлению местонахождения разыскиваемых преступников и их задержанию, сообщает Polisia.kz.
В Москве задержан 28-летний казахстанец, который в Алматы с апреля по октябрь прошлого года под предлогом реализации взял у местных жителей дорогостоящие смартфоны, затем скрылся. Таким образом он обманул семь человек. Ущерб составил более 32 млн тенге.
В городе Люберцы РФ сотрудники полиции ДП Шымкента совместно с зарубежными коллегами задержали 36-летнюю гражданку Узбекистана. В 2014 году она обманом продала участок земли, принадлежащий жительнице Шымкента. Сумма причиненного ей ущерба составила 14 тысяч долларов.
С начала 2025 года за пределами Казахстана разыскано 11 преступников. На территории нашей страны для компетентных органов других стран разыскано 44 преступника.
01.02.2025, 21:03 121131
Инсценировавших вооруженный конфликт пранкеров задержали в Астане
Материалы дела направлены в суд
Рассказать друзьям
Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичной полицией задержаны лица, которые, прикрываясь розыгрышом, грубо нарушили общественный порядок, сообщает Polisia.kz.
В лифтах жилых домов пранкеры инсценировали конфликт, сопровождавшийся демонстрацией предмета, похожего на оружие, что напугало случайных очевидцев.
В одном из видеороликов, распространенных в социальных сетях, нарушители имитировали словесную перепалку, переходящую в физическое противостояние. В ходе постановочной сцены один из участников достал предмет, имитирующий пистолет, и направил его в сторону находившихся в лифте людей.
Подобные действия могли привести к необратимым последствиям, включая панику, ухудшение самочувствия у граждан или агрессивную реакцию со стороны очевидцев", - пояснили в полиции.
По данному факту организатор задержан и доставлен в полицию. В отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства с водворением в комнату временного задержания.
Материалы дела направлены в суд.
01.02.2025, 14:59 118831
Осужденный Дикий Арман нанес себе увечья
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете уголовно-исполнительной системы сообщили, что осужденный Арман Джумагельдиев нанес себе незначительные увечья.
Данный осужденный причинил себе незначительные раны. Медицинская помощь оказана незамедлительно. Состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении КУИС.
Ранее в Сети появилась информация, что осужденный Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, пытался вскрыть себе вены.
Напомним, лидер ОПГ Дикий Арман осужден на 20 лет лишения свободы по делу о январских событиях.
Он обвинялся по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
03.02.2025, 12:18В феврале Нацбанк планирует продать до $650 млн из Нацфонда 03.02.2025, 13:1356456Годовая инфляция в Казахстане составила почти 9% 03.02.2025, 12:1250591Четыре человека погибли в ДТП в Восточном Казахстане 03.02.2025, 15:4146376Восемь водохранилищ вернули в госсобственность в Алматинской области 03.02.2025, 14:3943361Сход грузовых вагонов произошел на станции "Отар" 30.01.2025, 19:03233511Казахскому национальному университету искусств присвоено имя Куляш Байсеитовой 30.01.2025, 14:24225651Животноводов Казахстана предупредили о сложных погодных условиях в феврале 30.01.2025, 12:46224701Случаи насилия замалчиваются - сенатор о росте подростковой беременности 30.01.2025, 18:57221371Аэропорт Алматы обратился к пассажирам 31.01.2025, 15:56220656Международный центр искусственного интеллекта появится в Казахстане 16.01.2025, 14:29252171В стандарты питания в организациях здравоохранения и образования внесены изменения 25.01.2025, 16:17250701В ледовом дворце Almaty Arena произошел пожар 16.01.2025, 13:39246846Новая юбилейная медаль к 80-летию Великой Победы появится в Казахстане 15.01.2025, 17:11240256Крушение самолета близ Актау: Казахстан получил расшифровку черных ящиков 15.01.2025, 19:32239416Пенсионеров истязали в пансионате Павлодара: заведение покинули все постояльцы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?