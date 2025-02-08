В Атырауской области у браконьеров изъяли полтонны рыбы

У задержанных также изъяты два ножа и два радиоприемника

Фото: Polisia.kz

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Атырау. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области с 1 по 28 февраля проходит широкомасштабное ОПМ "Браконьер", направленное на защиту природных ресурсов от незаконного вылова и оборота, сообщает - В Атырауской области с 1 по 28 февраля проходит широкомасштабное ОПМ "Браконьер", направленное на защиту природных ресурсов от незаконного вылова и оборота, сообщает Polisia.kz





Во время рейдового мероприятия на побережье Каспийского моря, вблизи села Жанбай Исатайского района, полицейские остановили мотоцикл с санями, в котором находились четверо мужчин. При осмотре было обнаружено 530 кг незаконно выловленной рыбы частиковых видов, упакованной в 10 мешков. У задержанных также были изъяты два ножа и два радиоприемника.





Вся изъятая продукция передана в специализированный цех "Тілекші". По факту браконьерства возбуждено уголовное дело, ведется расследование.



