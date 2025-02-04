В Казахстане изъяли свыше 1,5 тысячи боеприпасов с начала 2025 года   

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Петропавловск. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Петропавловск в 2024 году занял 3 место по количеству зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения. На первых местах антирейтинга - Астана и Алматы, - Петропавловск в 2024 году занял 3 место по количеству зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения. На первых местах антирейтинга - Астана и Алматы, сообщает сайт "Петропавловск.news" со ссылкой на прокуратуру СКО.





По словам старшего помощника прокурора региона Максима Доровика, за последние 5 лет в области число зарегистрированных правонарушений снизилось почти на 30%, однако в 2024 году зафиксирован рост ряда тяжких преступлений.





Количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью увеличилось на 19%, число вымогательств возросло на 50%, а сбыт наркотиков вырос почти на 6%. Также на 67% увеличилось количество насильственных действий сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних - на 100%. Кроме того, на 16% возросло число транспортных правонарушений", - сообщил Доровик.





Несмотря на общее снижение преступности, областной центр остается в числе регионов с высоким уровнем преступности - на 10 тысяч населения приходится 103 правонарушения.





Самый частый вид преступлений в регионе - интернет-мошенничество. В 2024 году число данных преступлений снизилось на 1,5%, но проблема по-прежнему актуальна.





Доровик напомнил, что в закон внесены поправки, направленные на защиту прав заемщиков и предотвращение мошеннических кредитов.





С 1 сентября 2024 года банки и микрофинансовые организации обязаны списывать задолженность по кредиту, если он был оформлен мошенническим способом. Также введен запрет на выдачу кредитов без биометрической идентификации клиента", - напомнил старший помощник прокурора.





Отдельной проблемой региона остается подростковая преступность. В 2024 году ее уровень вырос на 17%, а количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних увеличилось более чем в 2 раза.





Для борьбы с подростковой преступностью за каждым прокурором закреплены образовательные учреждения региона. В них регулярно проводят встречи с учениками, студентами, родителями и преподавателями, рассказал Доровик.





Особое беспокойство вызывают случаи буллинга в школах. В 2023 году после вмешательства прокуратуры выявлены систематические случаи травли, из-за которых дети переставали посещать занятия. При этом администрация школ не предпринимала должных мер.





В апреле 2023 года введена административная ответственность за буллинг, включая штрафы до 30 МРП. Мы продолжаем работать над защитой детей и предотвращением подобных случаев", - отметил Доровик.





В частности, прокуратура СКО запустила телеграм-бот SKO URPAK/ПОКОЛЕНИЕ, в котором можно оставить анонимные сообщения о правонарушениях. Также на постоянной основе работают телефоны доверия: 8-7152-36-03-59 и 8-771-362-08-99.